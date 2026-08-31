Bồi đắp nguồn lực cho thành phố Quảng Ninh - Bài 2: Thành quả hôm nay vun nền cho nguồn nhân lực ngày mai

Những chuyển biến trong chất lượng giáo dục đang tạo thêm nền tảng để thành phố Quảng Ninh chuẩn bị nguồn nhân lực cho chặng đường phát triển mới. Từ chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn đến đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá và cải thiện điều kiện học tập, những kết quả đạt được hôm nay đang vun nền cho thế hệ học sinh có kiến thức, kỹ năng và năng lực thích ứng, đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao trong tương lai.

Năm học 2025-2026 là năm đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, các cơ sở giáo dục từ mầm non đến THCS được chuyển giao cho cấp xã quản lý. Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, từ tháng 10/2025, Quảng Ninh đã chủ động tổ chức lại mạng lưới trường học sau sắp xếp đơn vị hành chính, trong đó giảm 51% đầu mối cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND cấp xã, bảo đảm phù hợp với mô hình quản lý mới. Sau sắp xếp, hoạt động dạy học tiếp tục được duy trì ổn định, đồng thời tạo điều kiện điều tiết đội ngũ, sử dụng hiệu quả hơn cơ sở vật chất và đổi mới quản trị.

Mặc dù với nhiều áp lực từ việc tinh gọn bộ máy và chuyển đổi mô hình quản lý, đội ngũ cán bộ quản lý tại các cơ sở giáo dục sau sáp nhập đã thể hiện được bản lĩnh, năng lực chuyên môn và khả năng thích ứng với sự thay đổi. Sự nhạy bén trong việc thúc đẩy chuyển đổi số và phát huy tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm đã giúp bộ máy các nhà trường ổn định, giữ vững chất lượng chuyên môn.

Tinh gọn không làm mất đi ý chí phấn đấu, ngược lại còn là cơ hội, động lực để các nhà trường thêm cố gắng. Do đó, việc sắp xếp cơ sở giáo dục tại Quảng Ninh không ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục mà còn tiếp tục được nâng cao, khẳng định vị thế trong nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước. Kết quả giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn đã cho thấy rõ điều đó.

Giáo viên Trường Mầm non Hồng Gai (phường Hồng Gai) hướng dẫn trẻ cách uống sữa đúng cách.

Giáo dục mầm non duy trì vững chắc tỉ lệ 100% trẻ học 2 buổi/ngày, phổ cập giáo dục (PCGD) mầm non cho trẻ em 5 tuổi. Giáo dục Tiểu học duy trì 100% tỉ lệ học sinh tiểu học được học 2 buổi/ngày; duy trì đạt chuẩn PCGD tiểu học mức độ 3 (mức cao nhất). Giáo dục trung học duy trì PCGD THCS mức độ 3 (mức cao nhất).

Kết quả về đội ngũ cũng rất đáng ghi nhận, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Đến nay, 100% cán bộ quản lý và gần 100% giáo viên có trình độ đào tạo đạt chuẩn trở lên. Quảng Ninh phấn đấu hoàn thành chuẩn hóa đội ngũ giáo viên trong năm 2026, sớm hơn 4 năm so với lộ trình chung. Các cơ chế về đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, điều động, thuyên chuyển được ban hành đồng bộ, từng bước chuyển việc bố trí, sử dụng đội ngũ theo nhu cầu thực tế của từng cấp học, môn học và địa bàn.

Giáo viên và học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc (phường Hạ Long) sử dụng hiệu quả hệ thống thiết bị thông minh để nâng cao chất lượng các giờ học.

Cùng với đó, cơ sở vật chất tiếp tục được chuẩn hóa, hiện đại hóa; trên 92% trường học đạt chuẩn quốc gia, 100% phòng học được kiên cố hóa. Đặc biệt, Quảng Ninh đã ưu tiên đầu tư, xây dựng 6 trường phổ thông tại các xã biên giới đất liền, bảo đảm đồng bộ các điều kiện học tập, ăn ở và sinh hoạt nội trú, bán trú; gắn phát triển giáo dục với an sinh xã hội, xây dựng địa bàn biên giới vững mạnh và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Năm học 2025-2026, 100% cơ sở giáo dục phổ thông đã xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức dạy học 2 buổi/ngày; 100% học sinh tiểu học học 2 buổi/ngày; 100% cơ sở giáo dục có cấp THCS, THPT tổ chức dạy học 2 buổi/ngày theo lộ trình phù hợp với điều kiện thực tế, với tỷ lệ học sinh học 2 buổi/ngày đạt 52,28% ở cấp THCS và 50% ở cấp THPT.

Đáng nói, tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025-2026, thành phố có 82 học sinh đoạt giải trong tổng số 110 thí sinh dự thi, đạt tỷ lệ gần 75%. Trong đó có 2 giải Nhất (môn Tiếng Trung Quốc), 16 giải Nhì, 35 giải Ba và 29 giải Khuyến khích. Đáng chú ý, ở các môn Toán, Tin học, Hóa học và Sinh học, có 9/10 thí sinh của thành phố tham gia dự thi đều đạt giải. Trường THPT Chuyên Hạ Long tiếp tục là đơn vị dẫn đầu của thành phố, đồng thời nằm trong nhóm các trường có thành tích cao của cả nước với 80 giải; 2 giải còn lại thuộc về Trường THPT Hòn Gai và Trường THPT Đông Thành.

Em Trịnh Việt Hoàng (đứng thứ 2, từ trái qua), Trường THPT Chuyên Hạ Long (Quảng Ninh) và các bạn trong đội tuyển dự thi tại Olympic Hóa học quốc tế Abu Rayhan-Biruni 2025.

Thành phố có 1 học sinh đoạt Huy chương Đồng môn Tin học Olympic Quốc tế, 1 học sinh giành Huy chương Bạc Olympic Hóa học quốc tế Abu Rayhan - Biruni 2025. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, Quảng Ninh xếp thứ 12/34 tỉnh, thành phố.

Ninh Quang Thắng, học sinh Trường THPT Chuyên Hạ Long khóa 2022-2025, người giành Huy chương Đồng tại Kỳ thi Olympic Tin học quốc tế lần thứ 37, chia sẻ: “Huy chương Đồng tại Kỳ thi Olympic Tin học quốc tế lần thứ 37 là một dấu mốc đặc biệt đối với em. Để có được kết quả này, bên cạnh nỗ lực của bản thân, em may mắn được học tập trong môi trường tốt, nhận được sự quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện từ thành phố, cùng sự tận tình hướng dẫn của các thầy cô. Những điều đó giúp em có thêm điều kiện và động lực để theo đuổi Tin học, vượt qua những giới hạn của mình.

Thắng chia sẻ thêm, hiện em đang là sinh viên năm nhất tại Đại học Quốc gia Singapore. Trong chặng đường phía trước, Thắng rất muốn tiếp tục học tập, trau dồi kiến thức và kinh nghiệm. Em hy vọng sau khi hoàn thành chương trình học sẽ có cơ hội trở về Quảng Ninh làm việc, đóng góp một phần kiến thức và sức trẻ của mình cho quê hương.

Những đổi thay giờ đây có thể cảm nhận ngay trong từng lớp học, giờ học và hoạt động của học sinh. Các em được khuyến khích chủ động hơn trong học tập, có thêm cơ hội rèn kỹ năng, khám phá sở thích và phát huy năng lực riêng. Cùng với kiến thức, học sinh được tiếp cận ngày càng nhiều nội dung mới như STEM, trí tuệ nhân tạo, giáo dục số hay học một số môn bằng tiếng Anh, hướng tới sự phát triển hài hòa cả về kiến thức, kỹ năng và thể chất.

Chuyển đổi số giáo dục đã được triển khai đồng bộ trên toàn thành phố. Đến nay, 100% cơ sở giáo dục sử dụng hệ thống quản lý trường học trực tuyến; thực hiện học bạ số, sổ điểm điện tử và cập nhật cơ sở dữ liệu ngành theo yêu cầu “đúng, đủ, sạch, sống”. 100% cơ sở giáo dục có khả năng tổ chức dạy học trực tuyến. Thành phố đã thí điểm dạy học trực tuyến liên trường, góp phần khắc phục tình trạng thiếu giáo viên cục bộ tại khu vực miền núi, biên giới, hải đảo.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo chúc mừng thành tích của em Ninh Quang Thắng tại kỳ thi Olympic Tin học quốc tế lần thứ 37. (Ảnh Minh Hà)

Đến tháng 6/2026, 100% cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố đã đạt mức độ chuyển đổi số từ mức 2 trở lên, trong đó 50% đạt mức 3 – mức cao nhất. Đặc biệt, 100% cơ sở giáo dục đã xây dựng đội ngũ giáo viên STEM nòng cốt, tạo nền tảng để triển khai các hoạt động STEM ngày càng bài bản, hiệu quả. Trong năm học này, toàn ngành phấn đấu có 116 cơ sở giáo dục phổ thông được trang bị phòng thực hành STEM, qua đó mở rộng cơ hội để học sinh được trải nghiệm, thực hành và nghiên cứu khoa học. Đến nay, các phòng thực hành STEM cơ bản đã được bố trí, ngành Giáo dục đang chờ hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo để tiếp tục hoàn thiện danh mục, tổ chức mua sắm và bổ sung thiết bị, bảo đảm các phòng thực hành phát huy hiệu quả trong dạy và học.

Việc học ngoại ngữ cũng dần bước ra khỏi khuôn khổ của những tiết học trên lớp. Tại nhiều trường, các góc tiếng Anh được xây dựng ngay trong lớp học, câu lạc bộ ngoại ngữ được duy trì và trở thành không gian để học sinh thực hành, giao lưu. Các cuộc thi tiếng Anh trực tuyến giúp các em vừa học ngoại ngữ, vừa làm quen với công nghệ; trong khi những sân chơi được tổ chức dưới hình thức văn nghệ, thể thao, sân khấu hóa lại tạo cách tiếp cận nhẹ nhàng hơn, giúp tiếng Anh trở nên gần gũi và dễ sử dụng trong đời sống học đường.

Cán bộ, giáo viên Trường THCS Mạo Khê I (phường Mạo Khê) kiểm tra, rà soát hệ thống trang thiết bị CNTT phục vụ giảng dạy và học tập tại nhà trường.

Từ những hoạt động tưởng như nhỏ, môi trường sử dụng ngoại ngữ trong trường học đang dần được mở rộng. Học sinh có thêm cơ hội thực hành, mạnh dạn giao tiếp và quan trọng hơn là hình thành thói quen sử dụng tiếng Anh một cách tự nhiên, thay vì chỉ học để hoàn thành một môn học.

Tại hội nghị tổng kết năm học 2025-2026, triển khai năm học 2026-2027, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chỉ đạo, năm học 2026-2027 phải là năm chuyển trạng thái: Từ tập trung xây dựng thể chế sang tổ chức thực hiện có hiệu quả; từ quản lý hành chính sang quản trị phát triển; từ kiểm đếm công việc sang đo lường kết quả; từ đổi mới bên ngoài sang đổi mới thực chất từ bên trong mỗi nhà trường, mỗi lớp học, mỗi người thầy và mỗi người học và từ bên trong toàn ngành giáo dục.

Nhìn từ những kết quả đã đạt được có thể thấy, giáo dục Quảng Ninh đã và đang đi rất đúng hướng. Mỗi chủ trương, chính sách của thành phố đều được đo bằng sự tiến bộ của người học, sự yên tâm của nhà giáo và chất lượng của nguồn nhân lực.

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Năm 2026, dự toán giao đầu năm cho lĩnh vực giáo dục và đào tạo của Quảng Ninh là 8.097 tỉ đồng, tương đương 19,2% tổng dự toán chi ngân sách địa phương. Trong năm, ngân sách tiếp tục được bổ sung khoảng 995 tỉ đồng để thực hiện các chính sách về học phí, sữa học đường, sách giáo khoa miễn phí, phổ cập giáo dục mầm non, phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo và hỗ trợ bữa ăn cho học sinh tại các xã biên giới đất liền. Tính đến nay, ngân sách dành cho giáo dục đạt 9.093 tỉ đồng, chiếm trên 21% tổng dự toán chi ngân sách địa phương.

Mức đầu tư lớn cho thấy sự quan tâm, ưu tiên đặc biệt của thành phố Quảng Ninh đối với giáo dục và đào tạo, đồng thời thể hiện quyết tâm tạo nền tảng vững chắc để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, bảo đảm cơ hội học tập công bằng cho người học ở mọi vùng miền.

Tiết dạy chuyên đề cấp trường ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Năm học 2026-2027 đặt ra chủ đề “Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất”. Trong bối cảnh yêu cầu đổi mới giáo dục ngày càng cao, Quảng Ninh tiếp tục tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, hướng tới tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng giáo dục và hiệu quả quản lý.

Theo đó, toàn ngành tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, thực hiện hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, chuẩn bị triển khai Chương trình giáo dục mầm non mới; phát triển đồng bộ giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn; đẩy mạnh STEM, ngoại ngữ, chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và bồi dưỡng đội ngũ.

Đặc biệt, khắc phục căn bản tình trạng thiếu, mất cân đối giáo viên, hoàn thành tuyển dụng, điều động, thuyên chuyển và bố trí đội ngũ phù hợp với quy mô trường, lớp, cơ cấu môn học và từng địa bàn; bảo đảm đủ giáo viên trực tiếp giảng dạy ngay từ đầu năm học.

Em Lan Nguyễn Anh Quân, lớp 11A1, Trường THPT Ba Chẽ (đứng trên bục giảng) thuyết trình tại lớp.

Quảng Ninh tiếp tục thực hiện đầy đủ, hiệu quả các chính sách đối với người học, nhà giáo, ưu tiên đầu tư giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo; chuẩn bị đồng bộ các điều kiện đưa các trường phổ thông nội trú tại xã biên giới vào hoạt động và thành lập, tổ chức hoạt động Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập.

Cùng với đó, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục, đẩy mạnh cải cách hành chính, phân cấp gắn với kiểm tra, giám sát; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, quản lý tài chính, các khoản thu, dạy thêm, học thêm; tăng cường truyền thông, tạo sự đồng thuận trong thực hiện các chủ trương, chính sách mới.

Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Việt Dũng khẳng định: Chủ đề năm học không chỉ là khẩu hiệu hành động, mà sẽ trở thành tinh thần xuyên suốt trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và tổ chức thực hiện ở tất cả các cấp quản lý, các cơ sở giáo dục.

Quảng Ninh bước vào năm học mới 2026-2027 với một lợi thế đặc biệt: Địa phương vừa chuyển sang vị thế thành phố. Những nền tảng đã đạt được cùng thời cơ mới đang tiếp thêm động lực để ngành giáo dục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng và thu hẹp khoảng cách giữa các vùng miền.

Tin tưởng và kỳ vọng toàn ngành Giáo dục sẽ phát huy truyền thống tốt đẹp, vẻ vang và những kết quả quan trọng đạt được; với nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm, quyết tâm, khát vọng đổi mới; luôn đoàn kết, chung sức, đồng lòng, hành động quyết liệt, để năm học 2026-2027 thực sự là năm học "Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất". Qua đó, tạo nền tảng vững chắc đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, đưa thành phố ngày càng phát triển trong thời gian tới./.



Thực hiện: Quỳnh Hương

Trình bày: Vũ Đức