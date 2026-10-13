Bulgaria: UAV tấn công 2 tàu trên Biển Đen

Ngày 13/10, Thủ tướng Bulgaria Rumen Radev cho biết các thiết bị bay không người lái (UAV) đã tấn công 2 tàu trên Biển Đen ngoài khơi nước này, khiến 1 tàu chìm và buộc lực lượng chức năng triển khai hoạt động cứu hộ khẩn cấp.

Thủ tướng Bulgaria Rumen Radev. Ảnh: AP

Hai vụ tấn công xảy ra tại các vị trí cách bờ biển Bulgaria lần lượt 29 km và 27,5 km.

Trong video đăng tải trên mạng xã hội, Thủ tướng Radev cho biết lực lượng cứu hộ đã sơ tán toàn bộ 15 thủy thủ đoàn trên tàu Chelsea 3 mang cờ Malta, trong đó 5 người bị thương nhẹ và được điều trị y tế.

Theo lời kể của thủy thủ đoàn gồm 7 công dân Ukraine và 8 công dân Azerbaijan, 3 UAV đã tấn công trúng phần boong và thân tàu Chelsea 3.

Về phần con tàu bị chìm, ông Radev xác nhận lực lượng cứu hộ đã cứu được 1 thuyền viên, song chưa cung cấp thông tin về những người khác có mặt trên tàu.

Tại cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng An ninh Bulgaria cùng ngày, Thủ tướng Radev gọi các vụ tấn công là hành động “hoàn toàn không thể chấp nhận được”, đồng thời cho biết Bulgaria đang đề nghị Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên minh châu Âu (EU) hỗ trợ.