Philippines phản đối phát biểu của nhà ngoại giao Trung Quốc, coi đây là “lời đe dọa trá hình”

Ngày 16/10, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. lên tiếng phản đối phát biểu của Đại sứ Trung Quốc tại Manila, cho rằng những lời lẽ này hàm ý đe dọa sử dụng vũ lực, trong bối cảnh tranh chấp chủ quyền giữa hai nước tại Biển Đông tiếp tục căng thẳng.

Trung Quốc và Philippines từ lâu tồn tại bất đồng về chủ quyền tại Biển Đông. Những năm gần đây, các vụ đối đầu trên biển cùng những cuộc khẩu chiến giữa Manila và Bắc Kinh ngày càng gia tăng.

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. phát biểu tại Lễ kỷ niệm 125 năm thành lập Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines ở thủ đô Manila, ngày 16/10/2026. Ảnh: AP

Bên lề một diễn đàn tại Manila ngày 15/10, khi các phóng viên đề nghị bình luận về việc Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro Jr. gọi Trung Quốc là “bên gây rối” trong khu vực, Đại sứ Trung Quốc Jing Quan bác bỏ nhận định này, cho rằng đó là điều “vô lý”, đồng thời tuyên bố Philippines nên cảm thấy may mắn khi có Trung Quốc là nước láng giềng.

“Nếu muốn sử dụng vũ lực, chúng tôi có thể dễ dàng giành chiến thắng. Nhưng chúng tôi sẽ không lựa chọn vũ lực vì chúng tôi yêu chuộng hòa bình”, Đại sứ Jing Quan nói. Ông cho rằng khu vực hiện duy trì hòa bình, trái ngược với tình hình tại Ukraine, Gaza và thậm chí cả Venezuela.

Bình luận về phát biểu trên, Tổng thống Marcos Jr. nhận định những lời lẽ của Đại sứ Trung Quốc mang tính đe dọa và không phù hợp với chuẩn mực ngoại giao. Nhà lãnh đạo Philippines cũng bày tỏ mong muốn làm rõ ý nghĩa thực sự trong tuyên bố của ông Jing Quan.

Trong một tuyên bố riêng, Bộ Ngoại giao Philippines bày tỏ lấy làm tiếc về cách sử dụng ngôn từ của Đại sứ Jing Quan, cho rằng phát biểu của ông dường như chứa đựng “lời đe dọa sử dụng vũ lực được che đậy một cách sơ sài”, không có lợi cho quan hệ song phương vốn phức tạp giữa Philippines và Trung Quốc.

Bộ Ngoại giao Philippines đồng thời kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài tại nước này thận trọng hơn trong phát ngôn công khai, tránh làm xói mòn lòng tin lẫn nhau hoặc cản trở tiến trình đối thoại và hợp tác mang tính xây dựng.

Đáp lại, Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila cho rằng Bộ Ngoại giao Philippines đã trích dẫn có chọn lọc, diễn giải quá mức và đặt phát biểu của Đại sứ Jing Quan ngoài bối cảnh thực tế.

Đại sứ quán Trung Quốc nhấn mạnh quan hệ Trung Quốc-Philippines đang ở giai đoạn hết sức nhạy cảm, đồng thời kêu gọi Bộ Ngoại giao Philippines hành động có trách nhiệm hơn, tránh đẩy quan hệ hai nước vào tình thế nguy hiểm và khó lường.

Tại Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh khẳng định lập trường của Trung Quốc về quan hệ song phương là rõ ràng, đồng thời bày tỏ hy vọng phía Philippines hiểu vấn đề một cách đầy đủ và chính xác.

Trong khi đó, trả lời đài phát thanh DZMM của Philippines, Bộ trưởng Quốc phòng Gilberto Teodoro Jr. khẳng định phát biểu của Đại sứ Jing Quan rõ ràng mang tính đe dọa đối với Philippines. Ông Teodoro là một trong những quan chức tại châu Á thường xuyên chỉ trích mạnh mẽ các hành động ngày càng quyết đoán của Trung Quốc trong khu vực.

Trước đó, tháng 6/2026, Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo cấm ông Teodoro và các thành viên gia đình nhập cảnh vào Trung Quốc, bao gồm cả Hong Kong và Macao. Bắc Kinh cho rằng những phát biểu mà họ gọi là “thiếu trách nhiệm” của Bộ trưởng Quốc phòng Philippines đã gây tổn hại đến lợi ích của Trung Quốc.