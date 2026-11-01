Các thí sinh sẵn sàng cho đêm chung kết thứ 2 cuộc thi hát “Giai điệu xanh”

Sáng 1/11, tại trụ sở Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh, không khí chuẩn bị cho đêm chung kết thứ 2 và trao giải Cuộc thi hát “Giai điệu xanh” lần thứ II, năm 2026 diễn ra khẩn trương, sôi nổi. Các thí sinh cùng thầy cô giáo, phụ huynh và các đội múa phụ họa tích cực hoàn thiện những khâu cuối cùng, sẵn sàng cho đêm thi quan trọng.

Các thí sinh thể hiện sự đầu tư nghiêm túc cho các phần phụ họa cho tiết mục.

Ngay từ đầu giờ sáng, 15 thí sinh tham gia đêm chung kết thứ 2, gồm 5 thí sinh bảng A, 8 thí sinh bảng B và 2 thí sinh bảng C, đã có mặt tại trường quay S8 để chuẩn bị cho buổi tổng duyệt. Dưới sự hướng dẫn của thầy cô, các thí sinh tập trung rà soát lại tiết mục, phối hợp với đội múa phụ họa và hoàn thiện những chi tiết trong phần trình diễn. Không khí tổng duyệt trở nên hào hứng, sôi nổi, xen lẫn sự hồi hộp, mong chờ trước giờ tranh tài của các thí sinh.

Đêm chung kết thứ 2 của cuộc thi hứa hẹn tiếp tục mang đến các tiết mục đặc sắc, đa dạng về màu sắc âm nhạc.

Dù có những phút hồi hộp trước sân khấu lớn, các thí sinh đều thể hiện sự hào hứng, quyết tâm hoàn thành tốt phần thi của mình. Với nhiều thí sinh, đây không chỉ là dịp thể hiện khả năng ca hát mà còn là cơ hội được đứng trên sân khấu chuyên nghiệp, giao lưu và học hỏi từ các bạn có chung niềm đam mê âm nhạc.

Các thí sinh nhỏ tuổi thể hiện sự tự tin trong chương trình tổng duyệt.

Thí sinh Nịnh Phương Nghi, học sinh lớp 7A3, Trường PTDT nội trú Ba Chẽ (xã Kỳ Thượng), chia sẻ: “Em và cô giáo cùng các bạn trong đội múa phụ họa đã xuất phát từ sớm để có mặt tại trụ sở Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh lúc 7h30, chuẩn bị cho chương trình tổng duyệt. Đây là lần đầu tiên em tham gia một cuộc thi âm nhạc có quy mô nên vừa hồi hộp, vừa háo hức. Em sẽ cố gắng thể hiện tốt nhất phần thi của mình, mang đến tiết mục thật ấn tượng cho khán giả”.

Để học trò tự tin bước lên sân khấu, phía sau mỗi tiết mục là quá trình tập luyện nghiêm túc, sự đồng hành sát sao của thầy cô và gia đình. Cô giáo Nguyễn Thị Khánh, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Ba Chẽ và học trò đã dành khoảng 2 tuần chuẩn bị cho đêm chung kết. Bên cạnh rèn luyện thanh nhạc, kỹ năng biểu diễn cho Phương Nghi, cô còn cùng học sinh tập luyện bài múa phụ họa, lựa chọn trang phục phù hợp để phần trình diễn có sự hài hòa, thể hiện trọn vẹn tinh thần và thông điệp của bài hát “Đường em đến trường”.

Hệ thống sân khấu, âm thanh, ánh sáng, màn LED được đầu tư, chuẩn bị công phu.

Cô giáo Nguyễn Thị Khánh, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Ba Chẽ, cho biết: Chúng tôi mong muốn các em không chỉ hoàn thành tốt phần thi mà còn thể hiện được nét hồn nhiên, tình cảm và những sắc màu riêng của học sinh vùng cao. Cuộc thi cũng là dịp để các em giao lưu, học hỏi, tích lũy kinh nghiệm biểu diễn và thêm tự tin thể hiện bản thân.

Trước đó, đêm chung kết thứ nhất của cuộc thi diễn ra tối 31/10 đã khép lại với phần dự thi của 16 thí sinh gồm 5 thí sinh bảng A, 9 thí sinh bảng B và 2 thí sinh bảng C. Những giọng ca trẻ mang đến nhiều màu sắc âm nhạc, từ âm hưởng dân gian truyền thống đến phong cách hiện đại, để lại những dấu ấn riêng trong lòng khán giả.

Các thí sinh cùng nhau lưu lại những khoảnh khắc đẹp khi tham dự cuộc thi.

Bà Bùi Thị Vân Anh, Giám đốc Cung Văn hóa Thanh thiếu nhi Quảng Ninh, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi, cho biết: Đêm thi đầu tiên của vòng chung kết Cuộc thi hát "Giai điệu xanh" lần thứ II năm 2026 đánh dấu lần đầu cuộc thi được tổ chức với hình thức truyền hình trực tiếp. Dù còn đôi chút bỡ ngỡ, các thí sinh đã nhận được sự hỗ trợ tận tình từ Ban Tổ chức, cùng hệ thống sân khấu, âm thanh, ánh sáng hiện đại để tự tin thể hiện khả năng của mình. Đặc biệt, việc livestream trên fanpage Báo và PTTH Quảng Ninh đã giúp đông đảo khán giả, bạn bè và người thân dù không có mặt tại trường quay vẫn có thể theo dõi, gửi lời chúc và động viên các em.

Các thí sinh tranh thủ tập luyện lại tiết mục trước giờ tổng duyệt.

Vào 20h tối nay (1/11), đêm chung kết thứ 2 và trao giải Cuộc thi hát “Giai điệu xanh” lần thứ II, năm 2026 sẽ diễn ra tại trường quay S8, Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh QTV3, nền tảng VTVGo; phát thanh trực tiếp trên kênh QNR2 và livestream trên fanpage Báo và PTTH Quảng Ninh.

Ê kíp sản xuất của Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh kiểm tra hệ thống thiết bị máy quay đảm bảo phục vụ chương trình.

Tại đêm chung kết, Ban tổ chức sẽ trao 13 giải Khuyến khích, 9 giải Ba, 6 giải Nhì và 3 giải Nhất dành cho những thí sinh xuất sắc nhất ở 3 bảng thi. Bên cạnh đó, 3 giải phụ gồm Thí sinh được yêu thích nhất, Thí sinh triển vọng nhất và Tiết mục biểu diễn ấn tượng nhất cũng sẽ được trao, khép lại hành trình tranh tài và tỏa sáng của những giọng ca trẻ tại “Giai điệu xanh” năm 2026.