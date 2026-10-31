Sẵn sàng cho đêm chung kết đầu tiên Cuộc thi hát "Giai điệu xanh" lần thứ II năm 2026

Sáng 31/10, tại trường quay S8 (Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh), Ban Tổ chức tiến hành tổng duyệt chương trình chung kết đêm đầu tiên Cuộc thi hát “Giai điệu xanh” lần thứ II năm 2026.

Ngay từ đầu giờ sáng, không khí chuẩn bị tại trường quay đã diễn ra khẩn trương, sôi nổi. Các thí sinh hào hứng, tích cực khớp sân khấu, kiểm tra âm thanh, ánh sáng, sẵn sàng bước vào đêm tranh tài chính thức diễn ra vào 20h tối nay.

Cuộc thi hát “Giai điệu xanh” lần thứ II năm 2026 do Cung Văn hóa Thanh thiếu nhi Quảng Ninh phối hợp với Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh cùng Nhà hát Nhạc, Vũ kịch Việt Nam tổ chức . Đây là sân chơi nghệ thuật giàu ý nghĩa, nhằm phát hiện, bồi dưỡng và chắp cánh cho những tài năng âm nhạc lứa tuổi thanh thiếu nhi trên địa bàn thành phố. Trải qua vòng sơ khảo sôi nổi với sự tham gia của gần 100 giọng ca, Ban Tổ chức đã lựa chọn 31 gương mặt xuất sắc bước vào vòng chung kết.

Các thí sinh cùng đội múa phụ họa tập luyện trước giờ bước vào sân khấu tổng duyệt.

Vòng chung kết được tổ chức trong hai đêm thi 31/10 và 1/11, chia thành 3 bảng: bảng A (học sinh tiểu học), bảng B (học sinh THCS) và bảng C (học sinh THPT, thanh niên) . Trong đêm thi mở màn tối nay (31/10), 16 thí sinh đầu tiên (gồm 5 thí sinh bảng A, 9 thí sinh bảng B và 2 thí sinh bảng C) sẽ chính thức so tài qua những nhạc phẩm mang âm hưởng ngợi ca quê hương, đất nước, tình cảm thầy cô, gia đình và nhịp sống tuổi trẻ .

Thí sinh bảng B (học sinh THCS) tập trung thể hiện những nốt cao và biểu cảm sân khấu giàu chiều sâu.

Thí sinh bảng C (học sinh THPT, thanh niên) tự tin phô diễn chất giọng nội lực và kỹ năng làm chủ sân khấu.

Tại buổi tổng duyệt sáng nay, ê-kíp sản xuất của Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh cùng Ban Tổ chức đã kiểm tra tỉ mỉ từng chi tiết kịch bản, vị trí máy quay, hệ thống âm thanh, ánh sáng và đồ họa hiển thị trên màn hình LED . Sự phối hợp đồng bộ giữa bộ phận kỹ thuật trường quay và đạo diễn âm nhạc bảo đảm điều kiện tốt nhất cho các giọng ca nhí phô diễn giọng hát .

Ê-kíp kỹ thuật kiểm tra tín hiệu máy quay, bàn mixer và màn hình LED.

Phụ huynh và thầy cô giáo đồng hành, chuẩn bị chu đáo trang phục và động viên các thí sinh giữ tâm lý thoải mái.

Vòng Chung kết Cuộc thi hát “Giai điệu xanh” lần thứ II năm 2026 sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh QTV3 và VTVGo, phát thanh trực tiếp kênh QNR2 của Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh, livestream trên Fanpage Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh. Khán giả còn có cơ hội trực tiếp đồng hành cùng các thí sinh thông qua hoạt động bình chọn trên Fanpage của Cung Văn hóa Thanh thiếu nhi Quảng Ninh.

Ban Tổ chức sẽ trao 13 giải Khuyến khích, 9 giải Ba, 6 giải Nhì và 3 giải Nhất cho 3 thí sinh xuất sắc nhất ở 3 bảng thi. Ngoài ra, cuộc thi sẽ trao 3 giải phụ gồm: Giải thí sinh được yêu thích nhất; Giải thí sinh triển vọng nhất và Giải tiết mục biểu diễn ấn tượng nhất.

Kết thúc buổi tổng duyệt, mọi công tác chuẩn bị về kỹ thuật truyền hình, kịch bản điều hành và tâm thế của các thí sinh đều đã hoàn tất . Với sự đầu tư quy mô, chuyên nghiệp của Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh cùng các đơn vị phối hợp, đêm chung kết đầu tiên của cuộc thi hát "Giai điệu xanh" 2026 hứa hẹn mang đến cho khán giả một bữa tiệc âm nhạc tươi trẻ, bùng nổ cảm xúc và rực rỡ sắc màu nghệ thuật.