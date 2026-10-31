Sẵn sàng cho đêm chung kết đầu tiên Cuộc thi hát "Giai điệu xanh" lần thứ II năm 2026

Sáng 31/10, tại trường quay S8 (Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh), Ban Tổ chức tiến hành tổng duyệt chương trình chung kết đêm đầu tiên Cuộc thi hát “Giai điệu xanh” lần thứ II năm 2026.
Ngay từ đầu giờ sáng, không khí chuẩn bị tại trường quay đã diễn ra khẩn trương, sôi nổi. Các thí sinh hào hứng, tích cực khớp sân khấu, kiểm tra âm thanh, ánh sáng, sẵn sàng bước vào đêm tranh tài chính thức diễn ra vào 20h tối nay.
Cuộc thi hát “Giai điệu xanh” lần thứ II năm 2026 do Cung Văn hóa Thanh thiếu nhi Quảng Ninh phối hợp với Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh cùng Nhà hát Nhạc, Vũ kịch Việt Nam tổ chức
Vòng chung kết được tổ chức trong hai đêm thi 31/10 và 1/11, chia thành 3 bảng: bảng A (học sinh tiểu học), bảng B (học sinh THCS) và bảng C (học sinh THPT, thanh niên)
Tại buổi tổng duyệt sáng nay, ê-kíp sản xuất của Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh cùng Ban Tổ chức đã kiểm tra tỉ mỉ từng chi tiết kịch bản, vị trí máy quay, hệ thống âm thanh, ánh sáng và đồ họa hiển thị trên màn hình LED
Vòng Chung kết Cuộc thi hát “Giai điệu xanh” lần thứ II năm 2026 sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh QTV3 và VTVGo, phát thanh trực tiếp kênh QNR2 của Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh, livestream trên Fanpage Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh. Khán giả còn có cơ hội trực tiếp đồng hành cùng các thí sinh thông qua hoạt động bình chọn trên Fanpage của Cung Văn hóa Thanh thiếu nhi Quảng Ninh.
Ban Tổ chức sẽ trao 13 giải Khuyến khích, 9 giải Ba, 6 giải Nhì và 3 giải Nhất cho 3 thí sinh xuất sắc nhất ở 3 bảng thi. Ngoài ra, cuộc thi sẽ trao 3 giải phụ gồm: Giải thí sinh được yêu thích nhất; Giải thí sinh triển vọng nhất và Giải tiết mục biểu diễn ấn tượng nhất.
Kết thúc buổi tổng duyệt, mọi công tác chuẩn bị về kỹ thuật truyền hình, kịch bản điều hành và tâm thế của các thí sinh đều đã hoàn tất