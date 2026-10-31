Ấn tượng đêm chung kết đầu tiên Cuộc thi hát “Giai điệu xanh” năm 2026

Tối 31/10, tại trường quay S8, Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh đã diễn ra đêm thi đầu tiên vòng chung kết Cuộc thi hát “Giai điệu xanh” lần II, năm 2026. Cuộc thi do Cung Văn hóa Thanh thiếu nhi Quảng Ninh phối hợp với Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh và Nhà hát Nhạc, Vũ kịch Việt Nam tổ chức.

Mở màn chương trình là tiết mục nhảy hiện đại “Hò vươn mình” do Đội nghệ thuật Cung Văn hóa Thanh thiếu nhi Quảng Ninh biểu diễn.

Cuộc thi hát “Giai điệu xanh” lần thứ II, năm 2026 nhằm tạo sân chơi nghệ thuật bổ ích cho thanh thiếu nhi, góp phần phát hiện, bồi dưỡng tài năng âm nhạc trẻ, định hướng thẩm mỹ và nuôi dưỡng tình yêu âm nhạc, các giá trị văn hóa Việt Nam. Qua đó, thúc đẩy phong trào văn hóa, văn nghệ của thành phố, khuyến khích thanh thiếu nhi phát huy năng khiếu, tự tin thể hiện bản thân và từng bước phát triển niềm đam mê nghệ thuật. Được khởi động từ tháng 9/2026, cuộc thi cũng là hoạt động thiết thực chào mừng thành lập thành phố Quảng Ninh.

Bà Bùi Thị Vân Anh, Giám đốc Cung Văn hóa Thanh thiếu nhi TP Quảng Ninh, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi, phát biểu khai mạc vòng chung kết Cuộc thi hát “Giai điệu xanh” lần thứ II, năm 2026.

Cuộc thi hát “Giai điệu xanh” dành cho thanh thiếu nhi từ 6-22 tuổi đang sinh sống, học tập hoặc làm việc trên địa bàn thành phố Quảng Ninh. Các thí sinh được chia thành 3 bảng: Bảng A dành cho lứa tuổi thiếu nhi (6-10 tuổi), bảng B dành cho thiếu niên (11-15 tuổi) và bảng C dành cho thanh niên, sinh viên (16-22 tuổi).

Cuộc thi được tổ chức qua hai vòng sơ khảo và chung kết. Vòng sơ khảo đã thu hút trên 100 thí sinh tham gia theo hình thức trực tuyến. Ban tổ chức đã lựa chọn 31 thí sinh xuất sắc ở cả 3 bảng (bảng A có 10 thí sinh, bảng B có 17 thí sinh, bảng C có 4 thí sinh) bước tiếp vào vòng chung kết.

Đồng chí Bùi Thị Thu Hương, Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh và bà Bùi Thị Vân Anh, Giám đốc Cung Văn hóa Thanh thiếu nhi TP Quảng Ninh, Trưởng Ban tổ chức tặng hoa cho các thành viên Ban giám khảo.



Ban Giám khảo vòng chung kết cuộc thi gồm những nghệ sĩ, người làm chuyên môn có kinh nghiệm trong lĩnh vực âm nhạc: NSƯT Nguyễn Huy Đức, Trưởng Đoàn ca Nhà hát Nhạc, Vũ kịch Việt Nam, Trưởng Ban Giám khảo; nghệ sĩ Đào Tố Loan, Phó Trưởng Đoàn ca Nhà hát Nhạc, Vũ kịch Việt Nam và nhà báo Ngô Bá Lục.

Vòng chung kết cuộc thi diễn ra trong hai đêm 31/10 và 1/11, được truyền hình trực tiếp trên kênh QTV3, VTVGo, phát thanh trực tiếp kênh QNR2 của Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh, livestream trên Fanpage Báo và PTTH Quảng Ninh.

Tiết mục “O Sole Mio” do nghệ sĩ Tố Loan, Phó trưởng Đoàn ca Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam, thể hiện.

Với sự chuẩn bị chu đáo, công tác tổ chức chuyên nghiệp, bài bản của Ban tổ chức cùng quá trình tập luyện nghiêm túc, công phu của các thí sinh, trong đêm chung kết đầu tiên các thí sinh đã mang đến những màn trình diễn tự tin, ấn tượng. 16 thí sinh (5 thí sinh bảng A, 9 thí sinh bảng B và 2 thí sinh bảng C) đều thể hiện niềm đam mê âm nhạc và khả năng ca hát qua các ca khúc ngợi ca quê hương, đất nước, tình cảm thầy cô, gia đình, bạn bè và nhịp sống tuổi trẻ.

Điểm hấp dẫn của cuộc thi đến từ sự đa dạng về lứa tuổi và màu sắc âm nhạc. Mỗi thí sinh mang đến dấu ấn riêng qua chất giọng, kỹ thuật thanh nhạc, cách xử lý ca khúc và khả năng làm chủ sân khấu, tạo nên những sắc thái phong phú, giàu cảm xúc cho đêm thi.

Xen kẽ các phần dự thi của thí sinh là những tiết mục giao lưu của nghệ sĩ Nhà hát Nhạc, Vũ kịch Việt Nam và Đội nghệ thuật Cung Văn hóa Thanh thiếu nhi Quảng Ninh, góp phần tạo không khí sôi nổi cho chương trình.

Các đại biểu và đông đảo khán giả cổ vũ chương trình.

Vào 20h tối mai (1/11), tại trường quay S8, Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh, 15 thí sinh còn lại (5 thí sinh bảng A, 8 thí sinh bảng B và 2 thí sinh bảng C) sẽ bước vào đêm chung kết thứ hai. Sau các phần tranh tài, Ban tổ chức sẽ tổng kết và trao giải, khép lại Cuộc thi hát “Giai điệu xanh” mùa thứ II, năm 2026.

Hình ảnh phần dự thi của 16 thí sinh tại đêm chung kết thứ I:

Thí sinh Vũ Thùy Phương (bảng A) mở đầu đêm thi đầy tự tin với ca khúc “Về ăn cơm”.

Thí sinh Đinh Mỹ Nga (bảng A) thể hiện ca khúc “Giai điệu tự hào” đầy cảm xúc.

Thí sinh Lê Nguyễn An Nhiên (bảng A) dự thi ca khúc “Em đi đưa cơm cho mẹ em đi cày” với giai điệu vui tươi, trong sáng.

Thí sinh Đào Minh Hương (bảng A) thể hiện ca khúc “Nhà em ở lưng đồi” với giọng hát trong trẻo, giàu cảm xúc, đưa người nghe đến với bức tranh miền núi bình dị, thơ mộng.

Khép lại phần thi của bảng A là thí sinh Trần Khánh Băng với ca khúc “Em đi giữa biển vàng”.

Mở đầu phần thi bảng B, thí sinh Nguyễn Thị Khánh Vân mang đến ca khúc “Thư pháp”, khéo léo thể hiện nét đẹp văn hóa truyền thống Việt Nam qua giai điệu mang âm hưởng dân gian đương đại.

Thí sinh Đoàn Tú Linh (bảng B) thể hiện ca khúc “Chiếc khăn Piêu” bằng tất cả sự say mê, đưa khán giả như lạc vào không gian mênh mang của núi rừng Tây Bắc.

Thí sinh Trần Bảo Hân (bảng B) thể hiện ca khúc “Đất nước lời ru” với giai điệu sâu lắng, tha thiết gửi gắm tình yêu quê hương, đất nước.

Thí sinh Ngô Hà Vy (bảng B) lựa chọn ca khúc “Muôn vàn khuôn mặt”, mang đến phần trình diễn trẻ trung, cá tính, thể hiện thông điệp về hành trình khám phá bản thân và trân trọng những nét riêng của mỗi người.

Thí sinh Vương Bảo An (bảng B) thể hiện ca khúc “Cõi thiêng” của nhạc sĩ Đỗ Hòa An, đưa người nghe đến với không gian linh thiêng, trầm mặc của non thiêng Yên Tử qua những giai điệu sâu lắng, giàu cảm xúc.

Thí sinh Trần Hùng Anh (bảng B) mang đến ca khúc “Tổ quốc trong ánh mặt trời” với phong cách trình diễn mạnh mẽ, hào sảng, thể hiện niềm tự hào dân tộc.

Thí sinh Bùi Đức Đồng (bảng B) thể hiện ca khúc “Bà tôi” với chất liệu âm nhạc dân gian đương đại, vừa mộc mạc, gần gũi vừa sâu lắng, da diết.

Thí sinh Phan Thái An (bảng B) thể hiện ca khúc “Đôi chân trần” với phong cách trình diễn giàu cảm xúc, tạo điểm nhấn bằng cách xử lý ca khúc mộc mạc, chân thành, mang đậm màu sắc núi rừng Tây Nguyên.

Thí sinh Nguyễn Minh Quang khép lại phần dự thi của bảng B với màn mash-up “Còn gì đẹp hơn” và “Mẹ yêu con” đầy cảm xúc ghi dấu ấn đẹp trong lòng khán giả.

Thí sinh Phạm Anh Thư (bảng C) thể hiện ca khúc “Việt Nam kiêu hãnh” với phong cách trình diễn tự tin, mạnh mẽ, lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc và tình yêu quê hương, đất nước.

Thí sinh Vũ Minh Anh (bảng C) mang đến ca khúc “Kén cá chọn canh” với sắc thái trẻ trung, vui tươi, cách thể hiện duyên dáng, tạo không khí sôi động cho đêm thi.