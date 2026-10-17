Chìm tàu nghi chở người di cư ngoài khơi Mexico, 16 người đã được cứu sống

Ngày 16/10 (theo giờ địa phương), Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ đã cứu sống 16 người trên Thái Bình Dương, ngoài khơi bán đảo Baja California của Mexico, sau khi nhận tín hiệu cấp cứu từ một tàu đang chìm. Nhà chức trách cho rằng còn 11 người mất tích.

Một trực thăng của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ chuẩn bị cất cánh tại Trạm Bảo vệ bờ biển San Diego, ngày 16/10/2026. Ảnh: AP

Vụ việc xảy ra tại vùng biển mà các đường dây đưa người di cư trái phép vào Mỹ thường xuyên sử dụng. Tuy nhiên, nhà chức trách chưa xác định được mục đích chuyến đi cũng như điểm xuất phát và điểm đến của con tàu gặp nạn.

Trong những năm gần đây, nhiều người di cư tìm cách vượt biển vào Mỹ nhằm tránh sự kiểm soát chặt chẽ tại biên giới đường bộ. Hành trình nguy hiểm này từng dẫn đến nhiều vụ tai nạn gây thương vong. Tháng 5/2025, một vụ lật thuyền gần biên giới Mỹ-Mexico khiến ít nhất ba người thiệt mạng. Trước đó, năm 2023, 8 người thiệt mạng trong một vụ lật thuyền ngoài khơi thành phố San Diego của Mỹ.

Theo Lãnh sự quán Mexico, toàn bộ 16 người sống sót đều mang quốc tịch Mexico. Giới chức chưa xác định được con tàu xuất phát từ đâu và hướng tới địa điểm nào.

Trung úy Santiago Tamburini thuộc Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ cho biết, khoảng 1 giờ sáng 16/10, một người trên tàu phát tín hiệu cấp cứu Mayday, thông báo tàu đang chìm tại vị trí cách thành phố Ensenada của Mexico khoảng 225km về phía tây.

Khoảng 2 giờ sau, trực thăng cứu hộ tiếp cận hiện trường. Lực lượng cứu hộ mất khoảng 90 phút để đưa 16 người lên trực thăng.

Theo ông Tamburini, khi lực lượng cứu hộ đến nơi, những người gặp nạn đang bám vào nhau hoặc các mảnh vỡ, cố nổi trên mặt nước để chờ cứu trợ. Lực lượng chức năng không tìm thấy con tàu và chưa xác định được nguyên nhân khiến tàu chìm.

Một người sống sót cho biết trên tàu có thể có tới 27 người. Một số người mặc áo phao khi lực lượng cứu hộ tiếp cận.

Trực thăng đưa những người sống sót tới San Diego để điều trị. Nhà chức trách cho biết 2 người đang trong tình trạng nguy kịch, 1 người nghi bị cá mập cắn và hai người khác cần điều trị do nhiễm lạnh.

Lực lượng Bảo vệ bờ biển và Hải quân Mỹ tiếp tục triển khai hai trực thăng, một máy bay cánh cố định, một tàu tuần tra và một tàu chiến để tìm kiếm 11 người mất tích. Hải quân Mexico cũng tổ chức chiến dịch tìm kiếm, cứu nạn từ thành phố Ensenada.

Đại tá Rob Tucker thuộc Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ khẳng định lực lượng cứu hộ sẽ tiếp tục tìm kiếm chừng nào còn khả năng cứu sống những người mất tích.

Theo Cơ quan Thời tiết quốc gia Mỹ, thời điểm xảy ra vụ việc, khu vực này có gió với tốc độ khoảng 18,5km/giờ, sóng cao khoảng 1,5 m và nhiệt độ nước biển khoảng 20 độ C.