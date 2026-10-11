Lật thuyền ngoài khơi Djibouti khiến 139 người di cư thiệt mạng

Ngày 11/10, Tổ chức Di cư quốc tế (the International Organization for Migration - IOM) cho biết, ít nhất 139 người di cư, trong đó có trẻ em, đã thiệt mạng trong vụ lật thuyền chở 305 người ngoài khơi Djibouti, quốc gia thuộc khu vực Đông Phi.

Dòng người di cư qua tuyến đường này vẫn tiếp diễn, mặc dù giao tranh tại Yemen, quốc gia nằm bên kia eo biển, gần đây tiếp tục leo thang. Ảnh: AP

Ít nhất 84 người vẫn mất tích trong một trong những vụ đắm thuyền gây thương vong lớn nhất trên tuyến di cư từ vùng Sừng châu Phi (the Horn of Africa) đến bán đảo Ả rập. Đây là tuyến đường nhiều người di cư lựa chọn để tìm kiếm việc làm tại các quốc gia vùng Vịnh giàu có, bất chấp những nguy hiểm trong hành trình vượt biển.

Theo IOM, chiếc thuyền gặp nạn vào đêm 8/10 hoặc sáng 9/10 khi đang di chuyển từ Djibouti đến Yemen. Hơn 80 người sống sót sau vụ tai nạn, tất cả đều mang quốc tịch Ethiopia.

Trong đoạn video do IOM chia sẻ, nhiều vật dụng cá nhân nghi của những người di cư, trong đó có giày dép, nằm rải rác trên một bãi biển. Các lực lượng chức năng tiếp tục triển khai hoạt động tìm kiếm, cứu nạn trong bối cảnh lo ngại về số phận của những người mất tích ngày càng gia tăng.

Theo IOM, mỗi năm, hàng chục nghìn người di cư từ vùng Sừng châu Phi đi qua Djibouti, vượt eo biển Bab el-Mandeb để đến các quốc gia vùng Vịnh, với mong muốn tìm kiếm cuộc sống an toàn hơn và những cơ hội cải thiện kinh tế. Dòng người di cư qua tuyến đường này vẫn tiếp diễn, mặc dù giao tranh tại Yemen, quốc gia nằm bên kia eo biển, gần đây tiếp tục leo thang.

Ông Alexandre Coissac, Trưởng Phái đoàn IOM tại Djibouti, bày tỏ đau xót trước số người thiệt mạng trong vụ tai nạn. Ông nhấn mạnh thảm kịch một lần nữa cho thấy những nguy hiểm mà người di cư phải đối mặt trên hành trình tìm kiếm cơ hội việc làm và cải thiện cuộc sống.

Trong khi đó, Tổng Giám đốc IOM Amy Pope cho rằng không ai lựa chọn lên những con thuyền nguy hiểm như vậy nếu họ tin rằng vẫn còn con đường an toàn khác. Bà Amy Pope nhấn mạnh cộng đồng quốc tế không thể tiếp tục coi những trường hợp tử vong trên các tuyến di cư là điều bình thường. Theo bà, việc xây dựng các tuyến di cư an toàn và hợp pháp có ý nghĩa quan trọng trong bảo vệ tính mạng con người.

Tổng Giám đốc IOM đồng thời kêu gọi chính phủ các nước và các nhà tài trợ sớm có hành động thiết thực nhằm ngăn chặn những thảm kịch tương tự.

Theo Dự án Người di cư mất tích của IOM, trong năm ngoái, hơn 900 người di cư đã thiệt mạng hoặc mất tích trên tuyến đường từ vùng Sừng châu Phi đến bán đảo Ả rập.