Cổ phiếu Nvidia và các doanh nghiệp AI khác lao dốc, kéo thị trường Mỹ giảm trở lại

Cổ phiếu của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) kéo thị trường chứng khoán Mỹ đi xuống trong phiên giao dịch ngày 24/11, khi đà tăng mạnh từ phiên trước nhanh chóng đảo chiều. Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh phần lớn các nhóm cổ phiếu khác trên Phố Wall tăng điểm, cùng với niềm tin của người dân Mỹ vào nền kinh tế được cải thiện.

Một lối vào Sở Giao dịch chứng khoán New York (Mỹ). Ảnh: AP

Chỉ số S&P 500 giảm 0,5%, ghi nhận phiên giảm điểm thứ 8 trong 9 phiên giao dịch gần nhất. Nhóm cổ phiếu công nghệ một lần nữa dẫn đầu đà đi xuống, kéo chỉ số Nasdaq Composite giảm 1,5%, mức giảm mạnh nhất trong các chỉ số chính. Trong khi đó, những cổ phiếu không thuộc lĩnh vực AI giữ được mức tăng tốt hơn, giúp chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 423 điểm, tương đương 0,9%.

Đây là những biến động mới nhất của thị trường chứng khoán, vốn chủ yếu đi xuống kể từ khi chạm mức cao kỷ lục vào tháng trước. Mối lo ngại hiện nay là giá cổ phiếu liên quan đến AI đã tăng quá cao, có nguy cơ hình thành bong bóng và cần được điều chỉnh. Điều này có thể gây ra những hệ quả lớn đối với toàn bộ thị trường cũng như các tài khoản hưu trí 401(k) của người lao động Mỹ, bởi các công ty AI đã trở thành những cổ phiếu có ảnh hưởng lớn nhất trên Phố Wall.

Việc ông Jensen Huang bất ngờ trở lại vị trí Giám đốc điều hành (CEO) Nvidia được công bố hôm 23/11, đưa trở lại vị trí lãnh đạo một nhân vật có sức ảnh hưởng, người từng đóng vai trò thúc đẩy toàn bộ ngành công nghiệp AI. Tuy nhiên, sự kiện này chưa thể giải quyết những lo ngại sâu sắc đang đè nặng lên lĩnh vực này. Một trong những vấn đề lớn là những nghi ngờ về khả năng AI tạo ra đủ lợi nhuận và nâng cao năng suất để bù đắp cho các khoản đầu tư khổng lồ đang được rót vào những trung tâm dữ liệu.

Bên cạnh đó, lãi suất cao khiến việc vay vốn để phục vụ tăng trưởng của ngành trở nên khó khăn hơn. Trong khi đó, chiến thắng áp đảo của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ hồi đầu tháng này làm dấy lên lo ngại về khả năng các quy định quản lý AI sẽ được siết chặt hơn, trong đó có nguy cơ tạm dừng việc xây dựng thêm các trung tâm dữ liệu.

Trên thực tế, cổ phiếu AI nói riêng và thị trường chứng khoán Mỹ nói chung đã liên tục trải qua những đợt đảo chiều mạnh kể từ mùa hè, không chỉ giữa các tuần mà thậm chí ngay trong từng giờ giao dịch.

Ít nhất ở thời điểm hiện tại, xu hướng giảm điểm đã quay trở lại.

Cổ phiếu Nvidia giảm 5,9%, chỉ một ngày sau khi tăng vọt 31,5%, mức tăng lớn nhất trong hơn hai thập kỷ. Nhiều cổ phiếu khác trong ngành AI cũng giảm với biên độ tương tự. CoreWeave, công ty mua chip của Nvidia rồi cho thuê quyền truy cập thông qua nền tảng điện toán đám mây, giảm mạnh 11,8%. GE Vernova, doanh nghiệp tham gia cung cấp năng lượng cho các trung tâm dữ liệu AI, mất 4,8%.

Trong khi đó, cổ phiếu Anthropic, công ty phát triển chatbot AI Claude, giảm 6,5%, xuống dưới mức 83 USD. Đây cũng là mức giá mà Anthropic lần đầu chào bán cổ phiếu trong đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) vào tuần trước. Trong phiên giao dịch đầu tiên, cổ phiếu công ty này từng có thời điểm tăng lên tới 115 USD trong bối cảnh làn sóng kỳ vọng và sự quan tâm của nhà đầu tư tăng cao.

Các chỉ số chứng khoán tại châu Âu và châu Á diễn biến trái chiều. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 6,3%, trong khi Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 3,9%. Đây là hai trong số những mức tăng mạnh nhất trên thị trường chứng khoán thế giới, khi các thị trường này bắt kịp đà tăng của Phố Wall trong phiên giao dịch ngày 23/11.