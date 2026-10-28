Chặt chẽ, hiệu quả trong sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2027

Công tác sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2027 trên địa bàn thành phố Quảng Ninh được triển khai nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình, bảo đảm kế hoạch đề ra. Sự vào cuộc đồng bộ của cấp ủy, chính quyền, cơ quan quân sự, công an, y tế và các khu phố, thôn, bản góp phần quản lý chắc nguồn công dân trong độ tuổi nhập ngũ. Nhiều thanh niên chủ động viết đơn tình nguyện, thể hiện ý thức trách nhiệm và tinh thần sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

Quản lý chắc nguồn, sơ tuyển chặt chẽ

Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường Hạ Long thực hiện sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2027.

Tại các điểm sơ tuyển trên địa bàn thành phố Quảng Ninh, công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự có mặt theo lịch thông báo, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng, thực hiện các nội dung kiểm tra sức khỏe ban đầu. Các khâu rà soát thông tin, đối chiếu hồ sơ, kiểm tra điều kiện sơ tuyển được tiến hành theo kế hoạch, làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo trong quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2027.

Tại phường Hạ Long, công tác sơ tuyển được tổ chức trong điều kiện địa bàn rộng, số lượng công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự lớn. Phường Hạ Long có trên 51.000 người dân, với hơn 3.000 công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Địa bàn quản lý có nhiều biến động về dân cư, trong khi đội ngũ cán bộ chính quy mới tiếp nhận nhiệm vụ, đặt ra yêu cầu cao đối với công tác rà soát, nắm nguồn và tổ chức sơ tuyển.

Thượng tá Tiêu Quang Hợp, Chính trị viên Ban CHQS phường Hạ Long, cho biết: Đơn vị xác định rà soát, quản lý chắc nguồn công dân là khâu quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng các bước tuyển chọn tiếp theo. Vì vậy, đơn vị phối hợp chặt chẽ với công an, y tế và các tổ dân, khu phố, chủ động nắm tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn phát sinh trong quá trình triển khai. Công tác sơ tuyển được tổ chức theo kế hoạch, bảo đảm các nội dung theo quy định, tạo cơ sở thực hiện tốt các bước tiếp theo trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2027.

Cùng với việc thực hiện nghiêm các quy định về tuyển quân, các địa phương chú trọng tuyên truyền, giáo dục để thanh niên hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Nhiều thanh niên đã chủ động đăng ký, viết đơn tình nguyện nhập ngũ, thể hiện nhận thức và tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ.

Lãnh đạo, chỉ huy Ban CHQS phường Uông Bí động viên các công dân thực hiện sơ tuyển nghĩa vụ quân sự.

Tại phường Uông Bí, qua rà soát, địa phương có trên 1.000 công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, trong đó có gần 400 công dân đủ điều kiện gọi sơ tuyển. Công tác sơ tuyển được tổ chức theo kế hoạch, với sự kiểm tra, giám sát của địa phương và các cơ quan chuyên môn.

Đại úy Vũ Việt Bắc, Chính trị viên, Ban CHQS phường Uông Bí, cho biết: Để bảo đảm công tác sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2027 hoàn thành đúng kế hoạch, Ban CHQS phường đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo; phối hợp chặt chẽ với Công an phường và các khu phố rà soát, nắm chắc nguồn công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, thông báo lịch sơ tuyển đến từng công dân, bố trí lực lượng, thời gian phù hợp với đặc điểm địa bàn, bảo đảm công khai, dân chủ, đúng quy định. Chất lượng nguồn công dân tham gia sơ tuyển năm 2027 cao hơn năm trước. Đây là cơ sở thuận lợi để Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường tiếp tục lựa chọn những công dân có đủ phẩm chất chính trị, trình độ văn hóa và sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội trong tình hình mới.

Đồng bộ các khâu, bảo đảm chất lượng tuyển quân

Lãnh đạo Ban Quân lực, Phòng Tham mưu, Bộ CHQS thành phố kiểm tra công tác sơ tuyển nghĩa vụ quân sự tại phường Phong Cốc.

Để thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2027, Bộ CHQS thành phố Quảng Ninh đã tham mưu Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố ban hành kế hoạch tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; đồng thời chỉ đạo các phòng, ban, cơ quan, đơn vị và 54 Ban CHQS xã, phường, đặc khu triển khai thực hiện. Trên cơ sở kế hoạch chung, UBND và Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các địa phương xây dựng kế hoạch, lịch tổ chức sơ tuyển, thực hiện trong thời gian từ ngày 13 đến 25/10/2026.

Toàn thành phố có gần 52.000 công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 2027, tăng hơn 3.000 người so với năm 2026. Trong đó, trên 18.500 thanh niên đủ điều kiện sơ tuyển, tăng hơn 1.200 người. Qua sơ tuyển, gần 11.000 công dân đủ điều kiện khám tuyển nghĩa vụ quân sự, đạt gần 60% số công dân sơ tuyển.

Trong quá trình triển khai, thành phố thành lập các tổ công tác theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn, giúp đỡ các địa phương thực hiện nhiệm vụ. Qua kiểm tra cho thấy, các xã, phường, đặc khu chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo; chuẩn bị cơ sở vật chất, trang trí khánh tiết, đẩy mạnh tuyên truyền, cổ động và tổ chức điều hành khoa học. Các nội dung sơ tuyển được thực hiện theo quy trình, các khâu, các bước quy định, góp phần nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và công dân trong thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Công dân phấn khởi, hào hứng tham gia sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2027.

Thượng tá Lương Văn Út, Trưởng Ban Quân lực, Phòng Tham mưu, Bộ CHQS thành phố Quảng Ninh, cho biết: Theo báo cáo sơ bộ của các địa phương, chất lượng công dân qua sơ tuyển năm nay có chuyển biến tích cực so với năm 2026. Trình độ học vấn, tỷ lệ công dân có trình độ đại học, cao đẳng có xu hướng tăng; chất lượng sức khỏe của công dân thuộc các nhóm loại 1, loại 2, loại 3 cũng được ghi nhận có chuyển biến. Trên cơ sở kết quả sơ tuyển, Bộ CHQS thành phố tiếp tục tham mưu Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố triển khai các bước tiếp theo trong quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2027; phối hợp với Sở Y tế hướng dẫn công tác khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, thành lập các hội đồng khám sức khỏe theo quy định. Quá trình khám tuyển được tổ chức chặt chẽ, khách quan, đúng quy trình và yêu cầu đề ra, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2027, bảo đảm chất lượng.

Kết quả hoàn thành sơ tuyển là cơ sở quan trọng để thành phố Quảng Ninh tiếp tục thực hiện các bước tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2027. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp của các cơ quan chức năng và tinh thần trách nhiệm của công dân, thành phố tập trung bảo đảm công tác tuyển quân đúng luật, đúng quy trình, công khai, công bằng, góp phần nâng cao chất lượng xây dựng lực lượng thường trực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.