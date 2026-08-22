Dự báo mưa lớn trên địa bàn tỉnh

Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ninh, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, từ sáng 22 đến sáng 24/8, tỉnh Quảng Ninh, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa các nơi phổ biến từ 250-350mm; có nơi trên 600mm.

1. Diễn biến mưa trong 24 giờ qua:

Tỉnh Quảng Ninh, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to đến rất to và rải rác có dông. Lượng mưa đo được tại các trạm Khí tượng Thủy văn từ 07h ngày 21/8 đến 07h ngày 22/8 như sau: Quảng Hà 235.0mm, Bến Triều 127.0mm, Móng Cái 119.0mm, Bình Liêu 109.0mm, Đồn Sơn 102.0mm, các nơi khác từ 32-91mm.

Lượng mưa tại điểm đo mưa tự động từ 19h ngày 21/8 đến 08h ngày 22/8 như sau: Phình Hồ 194.2mm, Hồ Tràng Vinh 174.2mm, Đoan Tĩnh 160.6mm, Đảo Trần 149.8mm, Quảng Đức 122.8mm, Hồ Sông Rắn 108.0mm

2. Dự báo diễn biến mưa lớn trong 24 giờ đến 48 giờ tới

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, từ sáng 22 đến sáng 24/8, tỉnh Quảng Ninh, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa các nơi phổ biến từ 250-350mm; có nơi trên 600mm. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo chi tiết:

Khu vực

Thời gian ảnh hưởng của mưa lớn

Tổng lượng mưa (mm)

Móng Cái

Từ sáng 22 đến sáng 24/8

250-350

Quảng Hà

Từ sáng 22 đến sáng 24/8

250-350

Bình Liêu

Từ sáng 22 đến sáng 24/8

250-350

Ba Chẽ

Từ sáng 22 đến sáng 24/8

250-350

Tiên Yên

Từ sáng 22 đến sáng 24/8

250-350

Vân Đồn

Từ sáng 22 đến sáng 24/8

250-350

Cẩm Phả

Từ sáng 22 đến sáng 24/8

250-350

Cô Tô

Từ sáng 22 đến sáng 24/8

250-350

Hạ Long

Từ sáng 22 đến sáng 24/8

200-300

Hoành Bồ

Từ sáng 22 đến sáng 24/8

200-300

Quảng Yên

Từ sáng 22 đến sáng 24/8

200-300

Uông Bí

Từ sáng 22 đến sáng 24/8

200-300

Đông Triều

Từ sáng 22 đến sáng 24/8

200-300



3. Cảnh báo: Từ trưa ngày 24/8, toàn tỉnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to, lượng mưa từ 50-100mm, có nơi trên 150mm.

4. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: Cấp 2.

5. Dự báo tác động của mưa lớn:

Mưa vừa, mưa to, có khả năng gây lũ, sạt lở đất ở những nơi có nguy cơ cao, đặc biệt là các công trình giao thông đường bộ đang thi công, hầm lò, mỏ than, ở các sườn đồi núi; ngập úng cục bộ ở một số tuyến đường và khu dân cư có địa hình trũng thấp; ngập các ngầm tràn qua các sông suối nhỏ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh có thể làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng, gây nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động trên biển và tính mạng con người.