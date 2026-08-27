Chuẩn hóa dịch vụ từ yêu cầu hội nhập

Trong xu hướng du lịch toàn cầu, trải nghiệm và sự hài lòng của du khách trở thành ưu tiên hàng đầu. Do vậy, Quảng Ninh đang từng bước chuẩn hóa chất lượng dịch vụ để biến các "điểm đến hấp dẫn" thành "điểm đến chất lượng và đáng tin cậy", hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế xanh, bền vững.

Khách du lịch ưu tiên những trải nghiệm thực tế trong mỗi hành trình.

Tưng bừng chào đón Quảng Ninh trở thành thành phố, 72 tàu du lịch cao cấp đang hoạt động trên vịnh Hạ Long sẽ tham gia vào các hoạt động trình diễn ánh sáng, âm thanh, kết hợp với bắn pháo hoa tạo nên không gian lễ hội đặc sắc, sôi động từ 18h30 đến 22h00 các ngày 26, 27 và 28/8/2026. Qua tìm hiểu, chị Nguyễn Diệu Linh, một du khách Thái Nguyên rất hào hứng. Chị được biết du khách có thể lựa chọn tàu du lịch, đăng ký dịch vụ và trực tiếp tham gia hành trình trên di sản vịnh Hạ Long, thưởng thức ẩm thực với chi phí khá hợp lý chỉ từ 200.000 đồng/khách cho những đoàn đông. Chị đang tính sẽ rủ anh em bạn bè đến Quảng Ninh vào dịp 2/9 này.

Tại Khu du lịch Phương Đông, Vân Đồn, để thu hút du khách kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu, việc mở rộng chuỗi sản phẩm giải trí chất lượng cao đóng vai trò then chốt. Công ty Đầu tư Xây dựng Phương Đông đã tập trung nguồn lực đầu tư hai hạng mục trọng điểm gồm: Công viên nước BIBOY World và Công viên Mùa Đông, với tổng diện tích hơn 40.000 m². Các công trình hướng tới nhiều nhóm khách hàng, từ người dân địa phương, trẻ em, gia đình đến du khách trong và ngoài Quảng Ninh có nhu cầu tham quan, vui chơi và nghỉ dưỡng. Chỉ qua 3 tháng hè, lượng du khách đến với Khu du lịch Phương Đông đã tăng đột biến so với mọi năm.

“Mục tiêu của chúng tôi là góp phần đưa Vân Đồn trở thành điểm đến hấp dẫn, thu hút ngày càng nhiều du khách, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu. Qua đó, chúng tôi kỳ vọng tạo thêm động lực phát triển du lịch, dịch vụ, đóng góp tích cực vào sự tăng trưởng kinh tế của địa phương” – Ông Đỗ Tuấn Việt – Giám đốc Công ty Đầu tư Xây dựng Phương Đông nhấn mạnh.

Mùa hè 2026, lượng khách đến Khu du lịch Phương Đông tăng đột biến.

Nhiều năm qua, Quảng Ninh luôn đi đầu trong việc phát triển hạ tầng giao thông đồng bộ với hệ thống cao tốc, cảng hàng không quốc tế và cảng tàu khách quốc tế chuyên biệt. Sự đầu tư bài bản này là viên gạch đầu tiên của quy trình chuẩn hóa chất lượng dịch vụ hướng tới phát triển du lịch bền vững. Tại các cảng tàu du lịch, quy trình đón tiếp, bán vé, và kiểm soát an toàn giao thông đường thủy cũng được số hóa và siết chặt. Các tàu vận chuyển khách tham quan Vịnh Hạ Long không ngừng được nâng cấp về thiết kế, tiện nghi và đáp ứng nghiêm ngặt các tiêu chuẩn môi trường. Hệ thống lưu trú từ các khu nghỉ dưỡng 5 sao quốc tế đến homestay bản địa được rà soát và cam kết duy trì chất lượng đúng tiêu chuẩn.

Hệ thống thông tin du lịch thông minh, bản đồ du lịch số và các ứng dụng hỗ trợ du khách trên điện thoại di động giúp người tham quan dễ dàng tìm kiếm thông tin, đặt dịch vụ và phản hồi ý kiến. Đặc biệt, việc tiếp nhận và xử lý nhanh chóng các phản ánh của du khách qua đường dây nóng du lịch đã trở thành điểm cộng lớn, thể hiện tinh thần cầu thị và trách nhiệm của chính quyền địa phương.

Đang bước vào mùa thu, không khí làng quê yên bình lại đưa chân khách du lịch nước ngoài đến với Khu du lịch Yên Đức, Quảng Ninh. Theo chị Đoàn Minh Thu, Tổng Giám đốc Khu du lịch, đơn vị đang triển khai trồng lúa sạch tại Yên Đức, tiến tới sử dụng gạo sạch của địa phương trong các bữa ăn phục vụ khách. Thời gian qua, đơn vị đã tổ chức cho cán bộ, nhân viên tham quan, học tập tại một số mô hình du lịch cộng đồng tiêu biểu để từ đó áp dụng những cách làm phù hợp vào Yên Đức. “Chúng tôi hi vọng mỗi hướng dẫn viên bản địa sẽ kể được câu chuyện văn hóa Việt theo cách sinh động nhất từ trái tim mình” - Chị Thu cho hay.

Khách nước ngoài trải nghiệm làm chổi tại làng quê Yên Đức.

Chuẩn hóa chất lượng dịch vụ không phải là một chiến dịch ngắn hạn mà là hành trình liên tục. Với định hướng rõ ràng, sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cùng sự đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp và người dân, Quảng Ninh đang từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch nước nhà, nỗ lực là điểm đến không thể bỏ qua của mọi du khách.