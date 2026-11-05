Cô Tô mở rộng phủ sóng Wi-Fi miễn phí, phục vụ 1.000 kết nối

Hệ thống Wi-Fi miễn phí tại Cô Tô đã được lắp đặt với tổng cộng 5 thiết bị phát tại hai khu vực tập trung đông người dân, du khách, có khả năng phục vụ khoảng 1.000 thiết bị truy cập đồng thời.

Theo đó, hệ thống "Coto free Wifi" được bố trí tại khu vực Cầu cảng Cô Tô và Khu di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Cô Tô. Theo phương án triển khai, tổng số 5 thiết bị Wi-Fi được lắp đặt tại 2 khu vực này.

Wi-Fi được trang bị tại cầu cảng, tăng tiện ích cho du khách. (Ảnh minh họa)

Theo thông tin từ địa phương, mỗi thiết bị phát có khả năng phục vụ khoảng 200 thiết bị truy cập đồng thời. Với tổng số 5 thiết bị, hệ thống có thể đáp ứng khoảng 1.000 thiết bị truy cập cùng lúc. Thông qua hệ thống, người dân và du khách có thể truy cập Internet miễn phí, thuận tiện tra cứu thông tin về các điểm đến, lịch tàu, thời tiết, đường dây nóng và các tiện ích du lịch số của Cô Tô.

Theo dự kiến, trong thời gian tới, hệ thống Wi-Fi sẽ tiếp tục được mở rộng đến các bãi biển Hồng Vàn, Vàn Chảy và một số nhà văn hóa trên địa bàn, nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu truy cập Internet của người dân và du khách. Việc mở rộng hệ thống sẽ góp phần hoàn thiện hạ tầng số, nâng cao tiện ích phục vụ cộng đồng và phát triển du lịch tại địa phương.