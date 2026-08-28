Công bố Quyết định thành lập Công an thành phố Quảng Ninh

Sáng 28/8, tại Quảng Ninh, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về thành lập Công an thành phố Quảng Ninh. Quyết định chính thức có hiệu lực từ ngày 1/9/2026. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, chủ trì buổi lễ. Về phía tỉnh Quảng Ninh có đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, cùng các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Công an tỉnh Quảng Ninh.

Đồng chí Quản Minh Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, tặng hoa chúc mừng Công an tỉnh Quảng Ninh.

Lễ công bố diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa đặc biệt, khi Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Quảng Ninh chính thức có hiệu lực từ ngày 1/9/2026.

Tại buổi lễ, sau khi công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về thành lập Công an thành phố Quảng Ninh, Đại tướng Lương Tam Quang đã trao các quyết định về công tác tổ chức, cán bộ của Công an thành phố.

Thiếu tướng Nguyễn Tiến Trung, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, thực hiện nghi thức tuyên thệ dưới Công an kỳ.

Việc thành lập Công an thành phố Quảng Ninh là bước kiện toàn tổ chức lực lượng Công an phù hợp với mô hình tổ chức và vị thế mới của thành phố Quảng Ninh; đồng thời khẳng định vai trò nòng cốt của lực lượng Công an trong bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, phục vụ nhân dân và tạo môi trường ổn định, an toàn để thành phố phát triển nhanh, bền vững.

Đây cũng là dấu mốc quan trọng trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an Quảng Ninh, mở ra chặng đường phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, góp phần phục vụ hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Quảng Ninh trong giai đoạn mới.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích mà lực lượng Công an Quảng Ninh đã đạt được qua các thời kỳ; đồng thời yêu cầu Công an thành phố Quảng Ninh tiếp tục phát huy truyền thống, xác định mục tiêu phấn đấu cao hơn, chủ động thích ứng với yêu cầu nhiệm vụ mới, xứng đáng với vị thế là Công an thành phố.

Bộ trưởng nhấn mạnh, Công an thành phố cần nhanh chóng rà soát, đánh giá, bố trí lực lượng phù hợp; phát huy vai trò tham mưu, dẫn dắt; tích cực tham mưu triển khai hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển kinh tế; chuyển mạnh từ “lao động cần cù sang lao động sáng tạo”, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả công tác.

Bộ trưởng yêu cầu lực lượng Công an thành phố tập trung bảo vệ vững chắc an ninh chính trị, an ninh kinh tế, an ninh mạng, an ninh biên giới; chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại; đồng thời kéo giảm tai nạn giao thông, cháy, nổ và các vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự; đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kéo giảm ít nhất 10% tội phạm về trật tự xã hội, 30% xã, phường không ma túy trong năm 2026, tiến tới thành phố không ma túy vào năm 2030. Qua đó, góp phần tạo môi trường an toàn, ổn định, thuận lợi cho Quảng Ninh huy động nguồn lực, thu hút đầu tư và phát triển kinh tế.

Đồng thời, Công an thành phố cần tiếp tục xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, năng động, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xây dựng thành phố Quảng Ninh an toàn, văn minh, hiện đại, phát triển nhanh, xanh, bền vững.

Bộ trưởng Lương Tam Quang tin tưởng, với truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và bản lĩnh, lực lượng Công an thành phố Quảng Ninh sẽ tiếp tục lập nhiều chiến công, thành tích mới, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy, giao phó.