Công nương Catherine chia sẻ hành trình vượt qua ung thư trong phim tài liệu mới

Công nương Catherine, Vương phi xứ Wales của Anh, chia sẻ những trải nghiệm sau khi được chẩn đoán mắc ung thư năm 2024 trong bộ phim tài liệu mới mang tên Heal. Bộ phim ghi lại hành trình tìm lại niềm hy vọng, niềm vui sống và vượt qua những bất định sau quá trình điều trị bệnh của bà.

Hoàng tử William và Công nương Catherine tại Lễ trao giải thưởng môi trường Earthshot Prize ở Ấn Độ. Ảnh: AP.

Trong đoạn giới thiệu được Điện Kensington công bố ngày 21/11, Công nương Catherine, thường được gọi là Kate, 44 tuổi, chia sẻ về những thay đổi trong cuộc sống sau khi mắc ung thư, đồng thời trò chuyện với những người từng trải qua hoàn cảnh tương tự.

Bộ phim Heal theo chân Công nương Kate thực hiện thử thách chinh phục ba đỉnh núi cao nhất tại Scotland, Anh và xứ Wales trong vòng 24 giờ. Bà đã hoàn thành thử thách vào tháng 6 nhằm gây quỹ cho tổ chức từ thiện về ung thư của Bệnh viện Royal Marsden, nơi bà từng được điều trị.

Trong phim, Công nương Kate đề cập đến những tác động sâu sắc của bệnh ung thư đối với cuộc sống, cũng như quá trình tìm lại sự kết nối với những điều quen thuộc, duy trì hy vọng và niềm vui ngay cả khi tương lai còn nhiều bất định. Bà cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự đồng hành và hỗ trợ từ những người xung quanh, cho rằng con người không nên một mình đối diện với những thử thách trong cuộc sống.

Công nương Kate công bố mắc ung thư vào tháng 3/2024 và đang trải qua hóa trị sau một cuộc phẫu thuật lớn ở vùng bụng. Bà không tiết lộ loại ung thư mình mắc phải. Đến tháng 1/2025, Công nương thông báo bệnh đã thuyên giảm và từng bước trở lại thực hiện các nhiệm vụ hoàng gia. Đầu tháng 11 năm nay, bà cùng Hoàng tử William, người thừa kế ngai vàng Anh, có chuyến thăm Ấn Độ.

Theo kế hoạch, Heal sẽ phát sóng trên BBC tại Anh ngày 29/11, NBCUniversal tại Mỹ ngày 30/11, Channel 9 tại Australia ngày 1/12 và các kênh CTV, Noovo tại Canada ngày 7/12.

Điện Kensington cho biết toàn bộ khoản thu từ hoạt động phân phối bộ phim sẽ được chuyển đến tổ chức từ thiện Royal Marsden Cancer Charity nhằm hỗ trợ công tác phòng chống và điều trị ung thư.