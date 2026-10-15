Than Hà Tu vô địch Giải bóng đá nữ Đại hội Thể dục Thể thao TKV lần thứ III

Chiều 15/10, tại Sân vận động Công ty CP Than Hà Lầm, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) tổ chức Lễ bế mạc và trao giải Giải bóng đá nữ Đại hội Thể dục Thể thao TKV lần thứ III, năm 2026. Đội bóng đá nữ Công ty CP Than Hà Tu xuất sắc đoạt chức vô địch.

Ban Tổ chức trao Cúp vô địch cho đội bóng đá nữ Công ty CP Than Hà Tu - Vinacomin.

Giải đấu diễn ra trong 10 ngày (6-15/10), là hoạt động thể thao chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than (12/11/1936-12/11/2026) và 96 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930-20/10/2026).

Tham gia giải có 26 đội bóng với 393 nữ cầu thủ đại diện cho các công ty, đơn vị trực thuộc TKV.

Trải qua 45 trận đấu diễn ra sôi nổi trên Sân vận động Than Hà Lầm và sân Công ty Than Hòn Gai, các nữ cầu thủ ngành Than đã cống hiến cho khán giả nhiều pha bóng kịch tính, chất lượng chuyên môn cao và tinh thần thi đấu đoàn kết, trung thực.

Trận chung kết diễn ra sôi nổi với nhiều pha bóng hấp dẫn, kịch tính.

Ở trận chung kết, Than Hà Tu và Than Vàng Danh mang lại màn so tài căng thẳng, kịch tính. Với lối đá chặt chẽ và sự tập trung cao độ của hàng thủ hai bên, hai hiệp thi đấu chính thức khép lại với tỷ số hòa 0-0, buộc trận đấu phải phân định thắng thua trên chấm luân lưu.

Ở loạt sút cân não, nhờ sự xuất sắc của thủ môn Lê Thị Phương Thảo cùng bản lĩnh của các cầu thủ, đội bóng đá nữ Than Hà Tu đã vượt qua Than Vàng Danh với tỷ số 4-3.

Chung cuộc, Than Ha Tu đánh bại Than Vàng Danh với tỷ số 4-3 trên chấm luân lưu.

Niềm vui vỡ òa của các cầu thủ và cổ động viên Than Hà Tu sau lượt sút luân lưu quyết định.

Ngay sau trận chung kết, Ban Tổ chức đã tiến hành Lễ bế mạc và trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc. Về giải tập thể: Đội bóng Công ty Than Hà Tu xuất sắc đoạt chức vô địch; đội bóng Công ty Cổ phần Than Vàng Danh giải Nhì; hai đội Than Hà Lầm và Tuyển than Cửa Ông đồng giải Ba.

Ban tổ chức trao giải Nhì cho Công ty CP Than Vàng Danh - Vinacomin.

Giải cá nhân: Ban Tổ chức đã trao tặng các danh hiệu nữ Cầu thủ xuất sắc nhất (Nguyễn Thị Quyến - Than Hà Tu); Vua phá lưới (Phạm Thanh Huyền - Tuyển than Cửa Ông); Thủ môn xuất sắc nhất (Lê Thị Phương Thảo - Than Hà Tu) và nữ Cầu thủ người dân tộc thiểu số xuất sắc nhất (Lương Thị Thu - Than Hà Lầm).

Ban tổ chức trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất cho Nguyễn Thị Quyến - Công ty CP Than Hà Tu.

Phạm Thanh Huyền - Tuyển than Cửa Ông xuất sắc giành danh hiệu Vua phá lưới.

Giải bóng đá nữ Đại hội TDTT TKV lần thứ III là sân chơi bổ ích, khẳng định sự lớn mạnh của phong trào rèn luyện thể chất trong nữ công nhân, viên chức, lao động; đồng thời tạo khí thế thi đua lao động sản xuất sôi nổi, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn TKV năm 2026.