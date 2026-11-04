Greenland thông qua thỏa thuận an ninh với Đan Mạch và Mỹ

Ngày 3/11 (giờ địa phương), Quốc hội Greenland thông qua thỏa thuận an ninh ba bên với Đan Mạch và Mỹ nhằm tăng cường an ninh tại Bắc Cực và Bắc Đại Tây Dương, sau nhiều tháng Tổng thống Mỹ Donald Trump gây sức ép nhằm giành quyền kiểm soát hòn đảo tự trị thuộc Đan Mạch.

Những tảng băng trôi từ vịnh băng Disko, gần thành phố Ilulissat thuộc vùng Bắc Cực, Greenland, ngày 29/10/2026. Ảnh: AP

Greenland là hòn đảo lớn nhất thế giới, nằm giữa Bắc Băng Dương và Bắc Đại Tây Dương, có diện tích khoảng 2,16 triệu km², trong đó gần 80% diện tích có băng bao phủ. Với dân số khoảng 57.000 người, Greenland là vùng lãnh thổ tự trị thuộc Vương quốc Đan Mạch, có chính quyền và quốc hội riêng, trong khi Đan Mạch phụ trách phần lớn các vấn đề quốc phòng và đối ngoại.

Greenland sở hữu vị trí chiến lược quan trọng tại Bắc Cực cùng nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú, đặc biệt là đất hiếm. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu làm gia tăng khả năng tiếp cận các tuyến hàng hải và tài nguyên tại Bắc Cực, Greenland ngày càng thu hút sự quan tâm của các cường quốc, nhất là Mỹ, do vai trò quan trọng đối với an ninh, quốc phòng và cạnh tranh địa chính trị trong khu vực.

Thỏa thuận an ninh này mở đường cho Mỹ mở thêm các căn cứ quân sự tại Greenland, đồng thời góp phần xoa dịu căng thẳng liên quan đến những tuyên bố của Tổng thống Trump về việc sáp nhập hòn đảo này vào Mỹ. Theo nội dung thỏa thuận, Washington sẽ tăng cường hiện diện quân sự tại Greenland, trong khi Đan Mạch tiếp tục duy trì quyền kiểm soát lãnh thổ. Thỏa thuận vẫn có hiệu lực ngay cả khi Greenland quyết định độc lập trong tương lai.

Tại thủ phủ Nuuk, Quốc hội Greenland thông qua thỏa thuận với 16 phiếu thuận, không có phiếu chống và 7 phiếu trắng.

Tại thành phố Ilulissat, cách Nuuk khoảng 570km về phía bắc, một số người dân bày tỏ hy vọng việc thông qua thỏa thuận sẽ chấm dứt những sức ép từ Washington. Tuy nhiên, nhiều người vẫn lo ngại về khả năng Mỹ gia tăng hiện diện quân sự trên đảo.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ký thỏa thuận an ninh với Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen và Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc tại trụ sở LHQ, ngày 22/9/2026. Ảnh: AP

Trước đó, Tổng thống Trump từng tuyên bố không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để kiểm soát Greenland, với lập luận rằng hòn đảo có vị trí chiến lược quan trọng đối với an ninh quốc gia Mỹ. Ông Trump về sau đã rút lại những lời đe dọa và khẳng định ủng hộ quyền tự quyết của người dân Greenland.

Nhà Trắng chưa đưa ra bình luận ngay sau cuộc bỏ phiếu, còn Bộ Ngoại giao Mỹ đánh giá kết quả này là một thắng lợi quan trọng đối với an ninh quốc gia, đồng thời khẳng định chính quyền Tổng thống Trump đang bảo vệ các lợi ích chiến lược của Mỹ tại Bắc Cực, củng cố năng lực quốc phòng và ngăn chặn những mối đe dọa từ các đối thủ.

Tháng 9/2026, Tổng thống Donald Trump, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen và Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen đã ký thỏa thuận an ninh bên lề khóa họp Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York.

Sau cuộc bỏ phiếu, Thủ hiến Nielsen khẳng định người dân Greenland đã thể hiện tinh thần đoàn kết trước những căng thẳng địa chính trị trong nhiều tháng qua, đồng thời gửi tới cộng đồng quốc tế thông điệp rằng Greenland có quyền tự quyết định tương lai. Ông nhấn mạnh Greenland sẵn sàng hợp tác với các quốc gia khác trên cơ sở tôn trọng người dân, lãnh thổ và các quyền của hòn đảo.

Quốc hội Đan Mạch dự kiến thảo luận thỏa thuận trong tháng 11. Văn kiện sẽ chính thức có hiệu lực sau khi Đan Mạch và Greenland hoàn tất các thủ tục nghị viện cần thiết. Theo thỏa thuận, khi mở rộng hiện diện quân sự tại Greenland, Mỹ sẽ ưu tiên tối đa các doanh nghiệp địa phương trong việc cung cấp hàng hóa và dịch vụ phục vụ xây dựng, duy trì hoặc tháo dỡ các căn cứ quân sự.

Một số người dân và quan chức địa phương hoài nghi về lợi ích kinh tế mà thỏa thuận mang lại. Thị trưởng khu vực Avannaata, ông Lars Erik Gabrielsen, cho rằng thỏa thuận có lợi cho Đan Mạch và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), nhưng chưa đem lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng Greenland. Một số cư dân cũng bày tỏ lo ngại rằng việc tăng cường hiện diện quân sự có thể góp phần bảo đảm an ninh lãnh thổ, song chưa chắc cải thiện đời sống và sự an toàn của người dân trên đảo.