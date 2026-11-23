Đặng Công Đức phá kỷ lục Đại hội, mang về HCV thứ 6 cho thể thao Quảng Ninh

Ngày 23/11, tại Sân vận động Lam Sơn (phường Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh), cung thủ Đặng Công Đức xuất sắc giành Huy chương Vàng (HCV), đồng thời phá kỷ lục Đại hội ở nội dung toàn năng cung 3 dây nam, mang về tấm HCV thứ 6 cho Đoàn Thể thao Quảng Ninh tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, năm 2026.

Ngay trong ngày thi đấu đầu tiên của môn bắn cung, Đặng Công Đức đã thể hiện phong độ ấn tượng ở nội dung toàn năng cung 3 dây nam (50m x 2). Cung thủ Quảng Ninh đạt 353 điểm ở lượt bắn thứ nhất và 352 điểm ở lượt thứ hai, giành tổng cộng 705 điểm, đứng đầu bảng xếp hạng.

Cung thủ Đặng Công Đức bên tấm bia ghi dấu thành tích giành HCV, phá kỷ lục Đại hội với 705 điểm.(Ảnh: Trường Trung cấp Nghệ thuật và Thể thao Quảng Ninh)

Thành tích này giúp Đặng Công Đức phá kỷ lục Đại hội cũ 699 điểm, do VĐV Huỳnh Ngọc Lâm (Đồng Tháp) thiết lập năm 2022. Xếp sau Công Đức là Huỳnh Ngọc Lâm (Đồng Tháp) giành Huy chương Bạc và Trần Thanh Tùng (Vĩnh Long) giành Huy chương Đồng, cùng đạt 699 điểm.

Cũng ở nội dung này, các cung thủ Quảng Ninh có kết quả đáng ghi nhận: Lê Mạnh Cường xếp thứ 8 với 692 điểm; Phạm Ngọc Tú xếp thứ 14 với 685 điểm; Lê Tuấn Anh xếp thứ 16 với 684 điểm.

Tấm HCV cùng kỷ lục Đại hội của Đặng Công Đức đánh dấu khởi đầu thuận lợi của đội tuyển bắn cung Quảng Ninh, đồng thời tiếp tục nối dài thành tích của Đoàn Thể thao Quảng Ninh tại Đại hội.

Trong những ngày tới, các VĐV Quảng Ninh tiếp tục tranh tài ở nhiều môn, trong đó có Pencak Silat, Wushu, Taekwondo, Rowing, bắn súng…, hướng tới mục tiêu giành thêm huy chương tại Đại hội.