Bruno Fernandes lên tiếng về tương lai tại Manchester United

Đội trưởng Bruno Fernandes xác nhận Manchester United đã đề nghị gia hạn hợp đồng, nhưng các cuộc đàm phán hiện được tạm gác lại để đội bóng tập trung cải thiện thành tích sau khởi đầu mùa giải đáng thất vọng.

Đội trưởng Bruno Fernandes (trái) ăn mừng cùng tiền đạo Joshua Zirkzee sau khi cầu thủ này ghi bàn thắng thứ ba cho Manchester United trong trận đấu với Aston Villa tại giải Ngoại hạng Anh, ở Manchester, Anh, ngày 8/11/2026. Ảnh: AP

Trả lời phỏng vấn Sky Sports cuối tuần qua, tiền vệ người Bồ Đào Nha cho biết hai bên từng trao đổi về hợp đồng vào cuối mùa giải trước và tiếp tục thảo luận khi mùa giải mới bắt đầu. Tuy nhiên, anh cho rằng đây không phải thời điểm thích hợp để bàn về tương lai, khi ưu tiên hàng đầu của đội bóng là trở lại với những chiến thắng.

Fernandes cũng bác bỏ tin đồn anh yêu cầu mức lương cao hơn hoặc hợp đồng dài hạn hơn. Cầu thủ 32 tuổi khẳng định từng có cơ hội chuyển đến những đội bóng khác với mức đãi ngộ hấp dẫn hơn, nhưng vẫn lựa chọn ở lại Old Trafford vì mong muốn cống hiến cho Manchester United.

Dù vậy, đội trưởng MU cũng nói rõ sẽ không cản trở nếu CLB quyết định chia tay. Anh nhấn mạnh mục tiêu vẫn là giành chức vô địch Ngoại hạng Anh và Champions League cùng đội bóng.

Hợp đồng hiện tại của Fernandes sẽ hết hạn vào cuối mùa giải 2026-2027, nhưng Manchester United có điều khoản gia hạn thêm một năm, đến tháng 6/2028. Trong bối cảnh đội bóng đang trải qua một trong những khởi đầu tệ nhất trong 40 năm, tương lai của tiền vệ người Bồ Đào Nha tiếp tục là vấn đề được người hâm mộ quan tâm.

Gia nhập Manchester United từ Sporting Lisbon vào tháng 1/2020, Bruno Fernandes nhanh chóng trở thành một trong những cầu thủ có ảnh hưởng lớn nhất tại Old Trafford. Đến nay, tiền vệ người Bồ Đào Nha đã có hơn 340 lần ra sân, ghi 113 bàn thắng và đóng góp 108 pha kiến tạo cho đội bóng. Anh cùng MU giành Cúp Liên đoàn Anh mùa giải 2022-2023 và FA Cup mùa giải 2023-2024. Đáng chú ý, ở mùa giải 2025-2026, Fernandes lập kỷ lục Ngoại hạng Anh với 21 pha kiến tạo, đồng thời được Hiệp hội Nhà báo Bóng đá Anh bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất năm.