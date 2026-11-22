Sôi động Giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long 2026

Sáng 22/11, Giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long 2026 (Ha Long Bay Heritage Marathon) chính thức bước vào ngày thi đấu với 4 cự ly: Marathon (42,195km), Half Marathon (21,0975km), 10km và 5km.

Giải chạy năm nay ghi nhận số lượng VĐV tham gia kỷ lục, với khoảng 18.000 người.

Giải năm nay ghi nhận quy mô kỷ lục với 18.000 VĐV đăng ký tham gia, trong đó có 4.000 VĐV quốc tế đến từ 70 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đáng chú ý, số lượng VĐV đăng ký ở hai cự ly Marathon và Half Marathon tăng mạnh. Khu vực xuất phát và về đích đặt tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm Quảng Ninh, trên đường Trần Quốc Nghiễn.

Điểm nhấn chuyên môn là cuộc tranh tài của các chân chạy hàng đầu Kenya, trong đó có Kennedy Kiprop Chelimo, nhà vô địch Marathon năm 2025 với kỷ lục đường chạy Hạ Long 2 giờ 13 phút 57 giây; các VĐV nổi tiếng khác như Henry Ndiwa Juma, Evans Kipruto. Ở nội dung nữ, á quân Marathon năm 2025 Naomi Jepkogei Maiyo cũng trở lại tranh tài cùng nhiều VĐV quốc tế giàu thành tích.

Đông đảo VĐV hào hứng tăng tốc ngay sau hiệu lệnh xuất phát.

Kết thúc giải, BTC trao các giải cao nhất cho các VĐV về đích ở các cự ly của giải đấu. Với cung đường chạy ven vịnh Hạ Long, giải tiếp tục tạo sức hút đối với cộng đồng chạy bộ trong nước và quốc tế, góp phần quảng bá hình ảnh di sản, thúc đẩy phát triển du lịch thể thao tại Quảng Ninh.

Sau đây là một số hình ảnh của giải đấu:

Ngay từ sáng sớm 22/11, đông đảo VĐV đã có mặt, khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng bước vào tranh tài ở các cự ly.

Các VĐV tham dự giải thực hiện nghi lễ chào cờ trong không khí trang nghiêm.

Phía ngoài, các VĐV tích cực khởi động, chuẩn bị cho các nội dung thi đấu tiếp theo.

Tăng tốc ngay từ phút đầu sau hiệu lệnh xuất phát.

Các VĐV quốc tế vui vẻ, hào hứng ngay sau khi xuất phát.

Đông đảo VĐV sải bước trên cung đường bao biển Hạ Long, tạo nên không khí thi đấu sôi nổi, hào hứng

Các VĐV tranh tài ở các cự ly dài trên cung đường chạy xuyên qua đường hầm bao biển Hạ Long.

Các VĐV tranh tài ở các cự ly dài trên cung đường bao biển Hạ Long tuyệt đẹp.

VĐV quốc tế cán đích sau khi hoàn thành cự ly Full Marathon (42,195km).

VĐV Quảng Ninh Đoàn Thu Hằng cán đích trong nhóm dẫn đầu ở cự ly bán marathon (21,0975km).

Ban Tổ chức trao giải cho các VĐV nam đạt thành tích xuất sắc ở cự ly Full Marathon (42,195km).

Ban Tổ chức trao giải cho các VĐV nữ đạt thành tích xuất sắc ở cự ly 10km.

Các runner phấn khởi, hào hứng lưu lại những khoảnh khắc đẹp bên vịnh Hạ Long sau cuộc đua.