Sáng 22/11, Giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long 2026 (Ha Long Bay Heritage Marathon) chính thức bước vào ngày thi đấu với 4 cự ly: Marathon (42,195km), Half Marathon (21,0975km), 10km và 5km.
Giải năm nay ghi nhận quy mô kỷ lục với 18.000 VĐV đăng ký tham gia, trong đó có 4.000 VĐV quốc tế đến từ 70 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đáng chú ý, số lượng VĐV đăng ký ở hai cự ly Marathon và Half Marathon tăng mạnh. Khu vực xuất phát và về đích đặt tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm Quảng Ninh, trên đường Trần Quốc Nghiễn.
Điểm nhấn chuyên môn là cuộc tranh tài của các chân chạy hàng đầu Kenya, trong đó có Kennedy Kiprop Chelimo, nhà vô địch Marathon năm 2025 với kỷ lục đường chạy Hạ Long 2 giờ 13 phút 57 giây; các VĐV nổi tiếng khác như Henry Ndiwa Juma, Evans Kipruto. Ở nội dung nữ, á quân Marathon năm 2025 Naomi Jepkogei Maiyo cũng trở lại tranh tài cùng nhiều VĐV quốc tế giàu thành tích.
Kết thúc giải, BTC trao các giải cao nhất cho các VĐV về đích ở các cự ly của giải đấu. Với cung đường chạy ven vịnh Hạ Long, giải tiếp tục tạo sức hút đối với cộng đồng chạy bộ trong nước và quốc tế, góp phần quảng bá hình ảnh di sản, thúc đẩy phát triển du lịch thể thao tại Quảng Ninh.
Sau đây là một số hình ảnh của giải đấu: