Max Verstappen lần thứ ba vô địch chặng đua F1 Las Vegas

Tay đua người Hà Lan Max Verstappen giành chiến thắng tại chặng đua Công thức 1 (F1) Las Vegas Grand Prix ngày 21/11, đánh dấu lần thứ ba đăng quang trong 4 mùa giải gần nhất tại đây. Cuộc đua diễn ra kịch tính với 35 lần thay đổi vị trí dẫn đầu và 352 pha vượt xe trên đường đua dài 6,2km.

Tay đua Max Verstappen của Hà Lan, đội Red Bull (trái), và Oscar Piastri của Australia, đội McLaren, ăn mừng trên bục sau chặng đua F1 Las Vegas Grand Prix, ngày 21/11/2026. Ảnh: AP.

Verstappen, tay đua của đội Red Bull, phải đối mặt với sự cạnh tranh quyết liệt từ George Russell, Kimi Antonelli và Lando Norris trong suốt 50 vòng đua. Tuy nhiên, anh vẫn bảo vệ thành công vị trí dẫn đầu để giành chiến thắng thứ 75 trong sự nghiệp F1.

Lando Norris, nhà vô địch F1 năm 2025, về đích thứ 2, trong khi đồng đội tại McLaren là Oscar Piastri giành vị trí thứ 3 dù xuất phát từ vị trí thứ 17. Kimi Antonelli cán đích thứ 4.

Ngay từ đầu cuộc đua, Russell liên tục gây sức ép và nhiều lần vượt qua Verstappen, nhưng tay đua người Hà Lan nhanh chóng giành lại vị trí dẫn đầu. Norris cũng vươn lên thứ hai sau khi vượt Russell ở vòng 34 và có thời điểm tạm dẫn đầu đoàn đua.

Cục diện thay đổi ở giai đoạn cuối khi Russell tụt xuống vị trí thứ tư ở vòng 41, tạo cơ hội cho Antonelli gây sức ép lên Verstappen. Russell sau đó trở lại vị trí thứ ba nhưng va vào hàng rào bảo vệ khi cuộc đua chỉ còn ba vòng, khiến anh kết thúc ở vị trí thứ 9. Verstappen giữ vững lợi thế để cán đích đầu tiên.

Đồng đội của Verstappen tại Red Bull là Isack Hadjar từng vươn lên dẫn đầu ở vòng thứ 9, nhưng bị hư hỏng cánh gió trước sau một tình huống xuất phát lại ở vòng 26, khiến cơ hội cạnh tranh thứ hạng cao bị ảnh hưởng đáng kể.

Ở diễn biến khác, nhà vô địch thế giới 7 lần Lewis Hamilton bị phạt 10 giây do rời đường đua và giành lợi thế ở vòng 12. Một pha va chạm với đồng đội Ferrari Charles Leclerc ở vòng 38 tiếp tục ảnh hưởng đến kết quả của Hamilton, khiến anh chỉ cán đích thứ 7.

Chiến thắng tại Las Vegas là lần thứ 4 Verstappen đăng quang trong 6 chặng đua gần nhất. Tay đua người Hà Lan hiện đứng thứ hai trên bảng xếp hạng cá nhân khi mùa giải chỉ còn 2 chặng, tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng trong giai đoạn cuối mùa.