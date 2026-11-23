Pochettino kêu gọi Manchester United đoàn kết sau thất bại thảm họa trước Liverpool

“Chúng tôi cần chấp nhận thực tế và phải có trách nhiệm. Tất cả cần đoàn kết, sát cánh bên nhau”, HLV Mauricio Pochettino nhấn mạnh sau khi Manchester United nhận thất bại 0-4 trước Liverpool tại vòng đấu Ngoại hạng Anh hôm 22/11. Chiến lược gia người Argentina thừa nhận nỗi thất vọng, nhưng vẫn cố gắng tìm kiếm những tín hiệu tích cực từ tinh thần thi đấu của các học trò trong trận ra mắt đầy khó khăn.

HLV Mauricio Pochettino của Manchester United đứng bên đường biên trước trận đấu với Liverpool tại giải Ngoại hạng Anh, trên sân Anfield, thành phố Liverpool, Anh, ngày 22/11/2026. Ảnh: AP

Pochettino có khởi đầu không thể tồi tệ hơn tại Manchester United khi đội bóng của ông để thua 4 bàn không gỡ ngay trên sân Anfield. Trận đấu nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát của đội khách khi trung vệ Leny Yoro nhận thẻ đỏ ở phút thứ 8 sau tình huống phạm lỗi với Alexander Isak, khiến Manchester United phải thi đấu thiếu người trong phần lớn thời gian còn lại.

Tận dụng lợi thế, Dominik Szoboszlai mở tỷ số cho Liverpool bằng cú sút phạt trực tiếp ở phút thứ 10. Chỉ 3 phút sau, Florian Wirtz nhân đôi cách biệt bằng cú vô lê đẹp mắt.

“Trận đấu đã thay đổi hoàn toàn... Mọi thứ đã an bài”, Pochettino thừa nhận khi nói về bước ngoặt quá sớm của trận đấu.

Liverpool tiếp tục tạo ra sức ép trong hiệp 2 và có thêm 2 bàn thắng nhờ công Rio Ngumoha ở phút 66 và Victor Munoz ở phút 82. Thậm chí, đội chủ nhà còn có thể ghi thêm bàn nếu tận dụng tốt những cơ hội đối mặt thủ môn.

Dù phải nhận thất bại nặng nề, Pochettino vẫn bảo vệ tinh thần thi đấu của các học trò. Ông cho rằng Yoro không đáng phải nhận thẻ đỏ, đồng thời khẳng định tiền đạo Bryan Mbeumo của Manchester United xứng đáng được hưởng phạt đền trong một tình huống trước đó.

“Điều tôi nhận thấy ở các cầu thủ là họ có tinh thần chiến đấu. Họ cam kết cống hiến cho đội bóng, cho câu lạc bộ và tất nhiên đều muốn giành chiến thắng. Hôm nay, chúng tôi đã nỗ lực phi thường. Với tôi, trận đấu hôm nay là một phép thử mang lại những tín hiệu rất tích cực”, nhà cầm quân người Argentina chia sẻ.

Tuy nhiên, thất bại này tiếp tục phơi bày những khó khăn của Manchester United. Đội bóng từng 20 lần vô địch nước Anh đang trải qua khởi đầu mùa giải tệ nhất trong 40 năm, mới chỉ có 1 chiến thắng tại Ngoại hạng Anh và rơi xuống vị trí thứ hai từ dưới lên trên bảng xếp hạng.

Đáng chú ý, Pochettino cũng cân bằng kỷ lục buồn của câu lạc bộ khi trở thành HLV thứ hai để thua với cách biệt 4 bàn ngay trong trận ra mắt Manchester United. Theo thống kê của Opta, người đầu tiên là Lal Hilditch, với thất bại trước Bolton hồi tháng 10/1926.

Trong khi đó, chiến thắng giúp Liverpool vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng và cán mốc 700 trận thắng tại Ngoại hạng Anh, trở thành đội bóng thứ ba trong lịch sử giải đấu đạt được thành tích này, sau Manchester United và Arsenal.

Đội trưởng Virgil van Dijk cho biết Liverpool đã chủ động gây sức ép ngay từ đầu để không cho đối thủ có cơ hội lấy lại sự tự tin, đặc biệt trong bối cảnh Manchester United vừa bổ nhiệm HLV mới.

“Chúng tôi hiểu rằng khi một HLV mới đến, điều đó có thể tạo ra cú hích cho đội bóng và các cầu thủ đều muốn thể hiện bản thân. Vì vậy, đặc biệt trong giai đoạn đầu trận, chúng tôi phải tập trung vào chính mình và đó là điều chúng tôi đã làm được”, Van Dijk nói.

Cũng trong loạt trận Ngoại hạng Anh ngày 22/11, Brighton bỏ lỡ cơ hội thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Arsenal khi bất ngờ để thua Hull 0-2. Sau khi Costinha nhận thẻ đỏ ở phút 89, Oli McBurnie lập cú đúp trong thời gian bù giờ, mang về chiến thắng đầu tiên tại giải đấu kể từ tháng 8 cho Hull, giúp đội bóng vươn lên vị trí thứ 11. Trước đó, Arsenal bị Newcastle cầm hòa 2-2, còn Manchester City chia điểm với Fulham sau trận hòa 1-1.