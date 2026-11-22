F1 giữ nguyên lịch đua tại Qatar và Abu Dhabi bất chấp căng thẳng Trung Đông

Ban tổ chức Giải đua xe Công thức 1 (F1) quyết định giữ nguyên hai chặng đua cuối mùa giải 2026 tại Qatar và Abu Dhabi, bất chấp căng thẳng gia tăng ở Trung Đông. Quyết định được đưa ra sau khi các phương án kết thúc mùa giải tại Las Vegas hoặc bổ sung một chặng đua ở Italy từng được cân nhắc.

Trước đó, tình hình an ninh tại Trung Đông đã ảnh hưởng đến lịch thi đấu F1 mùa này, khiến chặng Bahrain Grand Prix phải chuyển sang Malaysia, trong khi chặng A-rập Xê-út Grand Prix bị hủy bỏ.

Lo ngại xung đột có thể leo thang trở lại gia tăng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20/11 cho biết Iran chưa sẵn sàng chấp nhận một thỏa thuận đáp ứng các điều kiện của Washington.

Về nguyên tắc, Liên đoàn Ô tô Quốc tế (FIA), cơ quan quản lý F1, vẫn có thể quyết định hủy hai chặng cuối nếu tình hình an ninh diễn biến bất lợi. Tuy nhiên, các đội đua hiện tiếp tục chuẩn bị theo lịch trình ban đầu và chưa có dấu hiệu rõ ràng cho thấy những cuộc đua này sẽ không diễn ra.

Vấn đề an toàn của các thành viên tham gia vẫn được đặt lên hàng đầu. Giám đốc điều hành đội Cadillac, ông Dan Towriss, cho biết các đội cần chuẩn bị đầy đủ biện pháp bảo đảm an toàn, đồng thời tôn trọng quyết định của từng cá nhân nếu họ không muốn tham gia vì lo ngại rủi ro.

Tay đua Lando Norris của McLaren cũng cho biết bản thân sẵn sàng thi đấu tại Trung Đông, nhưng nhấn mạnh việc đánh giá an toàn phải tính đến toàn bộ thành viên đội đua và người hâm mộ, thay vì chỉ dựa trên cảm nhận của các tay đua.

Xét về thành tích, hai chặng đua cuối không còn quyết định các danh hiệu vô địch mùa giải. Kimi Antonelli đã sớm đăng quang ngôi vô địch thế giới cá nhân, đồng thời cùng George Russell giúp Mercedes giành chức vô địch đội đua.

Dù vậy, các cuộc đua tại Qatar và Abu Dhabi vẫn mang ý nghĩa quan trọng đối với Max Verstappen. Tay đua Red Bull hiện đứng thứ hai trên bảng xếp hạng cá nhân và đang có phong độ cao sau chiến thắng tại Las Vegas ngày 21/11, đánh dấu lần thứ tư đăng quang trong sáu chặng gần nhất.

Verstappen từng giành bốn chức vô địch thế giới liên tiếp giai đoạn 2021-2024, nổi bật là mùa giải 2023 với 19 chiến thắng và 21 lần lên bục trao giải sau 22 chặng đua. Sau khi mất ngôi vô địch vào tay Norris năm 2025 và chứng kiến Antonelli thống trị giai đoạn đầu mùa này, tay đua người Hà Lan đang cho thấy sự trở lại mạnh mẽ.

Nếu tiếp tục chiến thắng tại Qatar và Abu Dhabi, Verstappen có thể củng cố vị thế ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch thế giới mùa giải tới.