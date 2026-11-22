Ngoại hạng Anh: Man City đứt mạch 20 trận thắng Fulham, Chelsea thua đậm

Chuỗi 20 trận thắng liên tiếp của Manchester City trước Fulham trong suốt 14 năm đã chấm dứt sau trận hòa 1-1 tại vòng đấu Ngoại hạng Anh ngày 21/11. Trong khi đó, Arsenal bị Newcastle cầm hòa 2-2, Chelsea thua đậm Leeds 1-4, còn Bournemouth tiếp tục thăng hoa với chiến thắng thứ chín liên tiếp trên mọi đấu trường.

Erling Haaland của Manchester City ngồi trên sân trong trận đấu Ngoại hạng Anh giữa Manchester City và Fulham tại Manchester, Anh, ngày 21/11/2026. Ảnh: AP.

Manchester City tiếp tục gây thất vọng khi không thể đánh bại Fulham trên sân nhà Etihad, kéo dài chuỗi trận không thắng tại Ngoại hạng Anh lên con số 4. Kết quả này cũng chấm dứt chuỗi 20 chiến thắng liên tiếp của Man City trước đối thủ thành London trên mọi đấu trường kể từ năm 2012, một trong những chuỗi thắng đối đầu dài nhất lịch sử bóng đá Anh.

Trận hòa diễn ra trong bối cảnh Man City vừa bị kết luận vi phạm các quy định tài chính trên diện rộng, khiến tương lai của đội bóng đối mặt nhiều bất ổn. Những tiếng la ó vang lên từ khán đài sân Etihad sau tiếng còi mãn cuộc, phản ánh sự thất vọng của người hâm mộ trước phong độ sa sút của đội nhà.

Man City tiếp tục gây thất vọng, Haaland bỏ lỡ nhiều cơ hội

Fulham bất ngờ vượt lên dẫn trước ở phút 16 nhờ bàn thắng của Rodrigo Muniz. Phải đến phút 57, Manchester City mới gỡ hòa 1-1 bằng cú vô lê đẹp mắt từ sát vòng cấm của Elliot Anderson. Trước đó, Man City đã trải qua ba thất bại liên tiếp trước Aston Villa, Brighton và Nottingham Forest. Dù chấm dứt được chuỗi trận thua, màn trình diễn của đội chủ sân Etihad vẫn thiếu thuyết phục, đặc biệt ở khâu dứt điểm.

Tiền đạo Erling Haaland bỏ lỡ hai cơ hội thuận lợi trong hiệp một và còn bị từ chối một bàn thắng gây tranh cãi. Sau khi thủ môn Bernd Leno cản phá cú sút ở cự ly gần, Haaland tiếp tục lao vào tranh bóng và đưa bóng qua vạch vôi. Tuy nhiên, trọng tài xác định tiền đạo người Na Uy đã đá bóng khỏi tay Leno khi thủ môn Fulham đang kiểm soát bóng. Ban tổ chức Ngoại hạng Anh cũng đưa ra giải thích tương tự, dù phía Man City không đồng tình với quyết định này.

Arsenal đánh rơi chiến thắng, thủ môn Raya chấn thương

Arsenal không thể tận dụng cú sảy chân của Manchester City để gia tăng khoảng cách trên bảng xếp hạng khi bị Newcastle cầm hòa 2-2 trên sân St James' Park.

Eberechi Eze mở tỷ số cho Arsenal ở phút 33, nhưng Newcastle vùng lên mạnh mẽ trong hiệp hai. Harvey Barnes tận dụng sai lầm của Martin Odegaard để gỡ hòa 1-1, trước khi Malick Thiaw đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn 2-1 ở phút 62. Phải đến phút 78, Noni Madueke mới ghi bàn giúp Arsenal giành lại một điểm. Đây cũng là lần đầu tiên đội bóng thành London để thủng lưới tại Ngoại hạng Anh kể từ ngày 10/10.

Arsenal còn chịu thêm tổn thất khi thủ môn David Raya phải rời sân vì nghi chấn thương vai. Sau vòng đấu, Arsenal duy trì khoảng cách 6 điểm với Brighton, đội đứng thứ hai và chưa thi đấu trận gặp Hull, cùng Manchester City ở vị trí thứ ba.

Chelsea thua đậm Leeds, HLV Xabi Alonso chịu thêm áp lực

Chelsea tiếp tục lún sâu vào khó khăn sau thất bại 1-4 trước Leeds ngay trên sân nhà Stamford Bridge. Đây là trận thua thứ tư của đội bóng thành London trong bảy vòng đấu gần nhất, khiến HLV Xabi Alonso chịu sức ép ngày càng lớn ở mùa giải đầu tiên dẫn dắt đội bóng.

Chelsea mất tiền vệ quan trọng Moises Caicedo vì chấn thương lưng ở phút 22, khi tỷ số vẫn là 0-0. Sự vắng mặt của cầu thủ này khiến tuyến giữa Chelsea suy yếu, tạo điều kiện để Leeds chiếm ưu thế trong hiệp hai. Noah Okafor lập cú đúp cho đội khách, Dominic Calvert-Lewin thực hiện thành công quả phạt đền, còn tiền vệ người Mỹ Brenden Aaronson ấn định chiến thắng 4-1 ở những phút bù giờ.

Đây là chiến thắng đầu tiên của Leeds trên sân Stamford Bridge kể từ năm 1999, đồng thời giúp đội bóng vươn lên vị trí thứ sáu trên bảng xếp hạng.

Chelsea hiện không tham dự các giải đấu cấp câu lạc bộ châu Âu mùa này, nhưng vẫn gặp nhiều khó khăn tại giải quốc nội. Trong vòng một tháng, đội bóng đã lần lượt thất bại trên sân nhà trước hai đối thủ lớn là Tottenham và Leeds, làm gia tăng sự bất mãn của người hâm mộ.

Bournemouth lập kỷ lục 9 trận thắng liên tiếp

Bournemouth tiếp tục gây ấn tượng khi đánh bại Nottingham Forest 2-0, qua đó thiết lập kỷ lục câu lạc bộ với 9 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Tiền đạo Evanilson mở tỷ số, đánh dấu trận thứ sáu liên tiếp anh ghi bàn tại Ngoại hạng Anh. Justin Kluivert ghi bàn còn lại, giúp Bournemouth vươn lên vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng.

Chuỗi 9 chiến thắng của Bournemouth gồm 5 trận tại Ngoại hạng Anh, 3 trận tại Europa League và một trận tại Cúp Liên đoàn Anh. Thành tích này vượt qua kỷ lục 8 trận thắng liên tiếp mà đội bóng thiết lập năm 2013, khi còn thi đấu ở giải hạng ba.

Ở các trận đấu khác, Tottenham thắng Ipswich 2-0 nhờ màn trình diễn nổi bật của cầu thủ 18 tuổi Luca Williams-Barnett, người ghi một bàn và kiến tạo một bàn trong lần đầu đá chính cho đội một.

Trong khi đó, trận ra mắt của HLV Thomas Frank trên cương vị dẫn dắt Crystal Palace kết thúc bằng thất bại 2-3 trước Coventry. Aston Villa cũng không thể giành trọn ba điểm khi hòa Sunderland 0-0.