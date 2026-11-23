Bóng đá châu Âu: Barcelona ngược dòng, Inter Milan chia điểm trong trận cầu 8 bàn

Barcelona đã lội ngược dòng sau khi bị dẫn trước 2 bàn, giành chiến thắng 3-2 trước Villarreal trong trận đấu ngày 22/11, qua đó tiếp tục dẫn đầu La Liga với khoảng cách 3 điểm so với đội xếp sau. Trong khi đó, các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu cũng chứng kiến nhiều kết quả đáng chú ý, với những màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn và các chiến thắng cách biệt.

Hậu vệ Eric Garcia của Barcelona ăn mừng sau khi Pau Navarro bên phía Villarreal đá phản lưới nhà trong trận đấu giữa Barcelona và Villarreal tại giải La Liga, ở Barcelona, Tây Ban Nha, ngày 22/11/2026. Ảnh: AP

Barcelona ngược dòng nhờ bàn phản lưới nhà

Villarreal gây bất ngờ khi ghi liên tiếp 2 bàn chỉ trong 7 phút đầu trận nhờ công của hai tuyển thủ Canada là Tajon Buchanan và Tani Oluwaseyi. Barcelona sau đó còn bỏ lỡ cơ hội rút ngắn cách biệt khi Lamine Yamal sút hỏng phạt đền, khép lại hiệp 1 với tỷ số 0-2.

Tuy nhiên, đội bóng xứ Catalonia đã có màn trở lại mạnh mẽ trong hiệp 2 với 3 bàn thắng chỉ trong vòng 10 phút. Gerard Martín và Fermín López lần lượt lập công, trước khi Pau Navarro bên phía Villarreal đá phản lưới nhà ở phút 67, giúp Barcelona dẫn ngược 3-2. Navarro sau đó còn phải nhận thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu trong thời gian bù giờ.

Chiến thắng trên sân nhà giúp Barcelona nới rộng khoảng cách với Real Madrid, đội đã ngược dòng đánh bại Celta Vigo tại sân Santiago Bernabeu hôm thứ Bảy.

Barcelona hiện có 3 chiến thắng liên tiếp tại La Liga kể từ thất bại đầu tiên ở mùa giải này trước Real Madrid trong trận El Clasico diễn ra tại sân Camp Nou hồi tháng trước.

Ở một trận đấu khác, Atletico Madrid, đội đứng thứ 3, giành chiến thắng 3-0 trên sân Getafe. Alex Baena mở tỷ số từ khá sớm bằng cú sút xa chìm hiểm hóc vào góc khung thành. Osasuna đánh bại Malaga 1-0, trong khi Racing Santander vượt qua Real Sociedad với tỷ số 3-2.

Esposito lập hat-trick, Inter Milan chia điểm với Atalanta

Đương kim vô địch Inter Milan bỏ lỡ cơ hội vươn lên vị trí thứ hai sau trận hòa kịch tính 4-4 trên sân Atalanta ở trận đấu muộn. Đáng chú ý, tiền đạo Pio Esposito ghi tới 3 bàn cho Inter.

Chân sút của đội tuyển Italy hoàn tất cú hat-trick ở phút 52 bằng pha dứt điểm tinh tế đưa bóng qua đầu thủ môn, sau đường chuyền chính xác của Marcus Thuram. Tuy nhiên, Franck Kessie đã giúp Atalanta giữ lại 1 điểm khi thực hiện thành công quả phạt đền trong thời gian bù giờ.

Với kết quả này, Inter đứng thứ 3, kém đội xếp thứ hai Roma 1 điểm.

Trong khi đó, trận đấu thứ 600 của HLV Luciano Spalletti tại Serie A đã khép lại với niềm vui, bất chấp việc Juventus bị chính cổ động viên nhà la ó khi kết thúc hiệp 1.

Sau 45 phút đầu tiên không có bàn thắng trước Venezia, Juventus bùng nổ trong hiệp 2. Nick Woltemade, Teun Koopmeiners và Juan Cabal lần lượt ghi bàn, trước khi Randal Kolo Muani ấn định chiến thắng 4-0 trên chấm phạt đền.

Ở một trận đấu khác, AC Milan cũng giành chiến thắng đậm 5-1 trước Frosinone.

Paris FC tiếp tục giữ vị trí thứ hai tại Pháp

Paris FC có chiến thắng cách biệt 4-0 trước Angers, với cả 4 bàn thắng đều được ghi trong hiệp 2.

Patrick Zabi mở tỷ số ngay sau giờ nghỉ, trước khi Luca Koleosho nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 55. Maxime Lopez và Diego Coppola lần lượt ghi thêm bàn thắng, khép lại chiến thắng tưng bừng cho đội bóng thủ đô Paris trong một buổi chiều mưa.

Đây là mùa giải thứ hai Paris FC thi đấu tại Ligue 1 kể từ khi thăng hạng. Đội bóng đã có 7 chiến thắng sau 11 trận và hiện kém đội đầu bảng Paris Saint-Germain 3 điểm.

Trong khi đó, Marseille dù dẫn trước 2-0 nhưng vẫn để thua ngược 2-3 ngay trên sân nhà trước Le Mans, sau bàn thắng quyết định của Jean Vercruysse trong thời gian bù giờ.

Đức: Werder Bremen thắng đậm Hamburg

Werder Bremen có một hiệp 2 bùng nổ khi đánh bại Hamburg 4-0 tại Bundesliga.

Sau khi Marco Friedl mở tỷ số ở phút 55, Justin Nijnmah ghi thêm 2 bàn, trước khi Niclas Fullkrug ấn định chiến thắng 4-0 trong thời gian bù giờ.

Ở một trận đấu khác, Augsburg chấm dứt chuỗi 7 trận không thắng bằng chiến thắng 3-1 trước Mainz. HLV Manuel Baum của Augsburg phải theo dõi trận đấu từ khán đài sau khi bị truất quyền chỉ đạo ngay trước giờ nghỉ giữa hiệp vì không trả bóng cho Mainz thực hiện quả ném biên.

Đội đầu bảng Đan Mạch nhận thất bại nặng nề

Tại Đan Mạch, FC Copenhagen có nguy cơ mất ngôi đầu bảng Superliga sau thất bại nặng nề 0-5 trước Nordsjaelland.

Copenhagen đang bị dẫn trước 1 bàn thì Akos Markgraf nhận thẻ đỏ ở phút 60. Tận dụng lợi thế hơn người, Nordsjaelland ghi thêm 4 bàn trước khi trận đấu kết thúc. Đây cũng là một trong những thất bại đậm nhất trong lịch sử của Copenhagen tại Superliga.

Đội bóng đang bất bại Midtjylland sẽ vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng nếu giành chiến thắng hoặc hòa trong chuyến làm khách trên sân Brondby vào ngày 23/11.