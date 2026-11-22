HLV Pochettino bắt tay cải tổ MU trước thử thách tại Anfield

Tiếp quản Manchester United trong bối cảnh đội bóng rơi xuống nhóm cuối bảng Ngoại hạng Anh, tân HLV Mauricio Pochettino đang khẩn trương triển khai những thay đổi về tập luyện, tâm lý và lối chơi. Tuy nhiên, chuyến làm khách trước Liverpool tối 22/11 sẽ là thử thách không nhỏ đối với nhà cầm quân người Argentina.

Tân HLV Mauricio Pochettino của đội Manchester United. Ảnh: AP.

Pochettino chính thức bắt đầu công việc tại MU ngày 18/11, thay thế Michael Carrick sau chuỗi kết quả thất vọng của đội bóng. MU hiện đứng thứ 18 trên bảng xếp hạng, với chỉ một chiến thắng sau 10 vòng đấu, đánh dấu khởi đầu tệ nhất của đội tại giải vô địch quốc gia Anh trong 40 năm.

Ngay sau khi đến trung tâm huấn luyện Carrington, Pochettino đã nhanh chóng bắt tay vào chuẩn bị cho trận gặp Liverpool. Trong buổi tập đầu tiên, ông trực tiếp hướng dẫn các bài tập phối hợp chuyền bóng, điều chỉnh góc di chuyển và triển khai những nội dung chiến thuật cùng ban huấn luyện.

Bên cạnh chuyên môn, chiến lược gia 54 tuổi đặc biệt chú trọng ổn định tâm lý cầu thủ. Ông đã dành khoảng ba giờ trao đổi riêng với các cầu thủ, trong đó có đội trưởng Bruno Fernandes, nhằm tìm hiểu tình hình và xây dựng sự tin tưởng trong đội bóng.

Tại cuộc họp báo ngày 20/11, Pochettino khẳng định muốn xây dựng MU theo những ý tưởng và triết lý bóng đá mới, thay vì tiếp tục nhìn lại những thất bại trước đây. Theo ông, điều quan trọng là giúp các cầu thủ lấy lại sự tự tin và phát huy năng lực vốn có.

Về lực lượng, MU đón tín hiệu tích cực khi Harry Maguire và Patrick Dorgu trở lại tập luyện, trong khi trung vệ Lisandro Martinez đã hoàn thành án treo giò. Đây là những lựa chọn bổ sung đáng chú ý cho Pochettino trước trận ra mắt.

Tuy nhiên, những thay đổi sẽ khó mang lại hiệu quả ngay lập tức. MU phải thi đấu 12 trận trong vòng 47 ngày, đặt ra yêu cầu lớn về việc ổn định lối chơi và sử dụng nhân sự.

Thử thách đầu tiên của Pochettino là Liverpool, đội đang cạnh tranh vị trí dự Champions League. Đội chủ sân Anfield cũng đón tin vui khi Virgil van Dijk đủ thể lực, còn Ryan Gravenberch và Jeremie Frimpong đã trở lại tập luyện sau chấn thương.

Dù vậy, Liverpool chưa thực sự ổn định trên sân nhà, khi mới giành 5 trong tổng số 15 điểm tối đa tại Anfield từ đầu mùa. Ở mùa giải trước, MU từng đánh bại Liverpool 2-1 ngay trên sân khách.

Cuộc đối đầu Liverpool - Manchester United diễn ra lúc 23h30 ngày 22/11 (giờ Việt Nam). Không chỉ mang ý nghĩa về điểm số, trận đấu còn là phép thử đầu tiên đối với những điều chỉnh của Pochettino trong nỗ lực đưa MU vượt qua giai đoạn khó khăn.