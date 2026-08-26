Đảng uỷ phường Hồng Gai: Thành lập Đảng bộ Khối doanh nghiệp trực thuộc và trao quyết định kết nạp Đảng

Trong không khí phấn khởi kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công 19/8 (1945-2026), Quốc khánh 2/9 (1945-2026), chào mừng dấu mốc Quảng Ninh trở thành thành phố, chiều 26/8, Đảng ủy phường Hồng Gai tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập Đảng bộ Khối doanh nghiệp trực thuộc và trao quyết định kết nạp Đảng.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Đảng uỷ phường Hồng Gai trao quyết định, tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Khối doanh nghiệp phường Hồng Gai.

Theo quyết định, Đảng bộ Khối doanh nghiệp phường Hồng Gai trực thuộc Đảng ủy phường gồm 20 chi bộ với 289 đảng viên.

Ban Thường vụ Đảng ủy phường Hồng Gai cũng công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ Khối gồm 7 đồng chí; chỉ định đồng chí Lê Hoàng Hiệp, Ủy viên BCH Đảng bộ phường, Phó Chủ tịch UBND phường Hồng Gai, giữ chức Bí thư Đảng bộ Khối.

Nhân dịp này, Đảng ủy phường đã trao Quyết định kết nạp đảng viên mới cho 28 quần chúng ưu tú thuộc các chi, đảng bộ trực thuộc.

Đảng ủy phường Hồng Gai trao Quyết định kết nạp đảng viên mới cho 28 quần chúng ưu tú thuộc các chi, đảng bộ trực thuộc.

Chúc mừng các tổ chức đảng mới thành lập và đảng viên mới, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, doanh nghiệp và cả hệ thống chính trị phường Hồng Gai. Đồng thời đề nghị: Đảng uỷ phường phải chuyển mạnh từ phát triển số lượng sang nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đảng viên; tiếp tục rà soát, phân loại doanh nghiệp, xây dựng lộ trình phát triển tổ chức đảng phù hợp; đổi mới phương thức hoạt động để tổ chức đảng thực sự đồng hành cùng doanh nghiệp, phát huy vai trò hạt nhân chính trị, cầu nối giữa cấp ủy với doanh nghiệp và người lao động.

Cùng với đó, chú trọng tạo nguồn, phát triển đảng viên từ công nhân, lao động trẻ, cán bộ quản lý, kỹ sư, chuyên gia, doanh nhân; đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng, tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, giám sát.

Việc thành lập tổ chức đảng là điểm khởi đầu; mục tiêu là xây dựng tổ chức đảng vững mạnh, hoạt động thiết thực, góp phần để doanh nghiệp phát triển, người lao động gắn bó và vai trò của Đảng được khẳng định rõ hơn.