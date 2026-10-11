Hoành Bồ sôi nổi Giải thể thao bóng đá nữ và bóng chuyền hơi năm 2026

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930–14/10/2026), Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930–20/10/2026) và chào mừng thành phố Quảng Ninh trở thành thành phố, ngày 11/10, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Hội Nông dân phường Hoành Bồ phối hợp tổ chức Giải thể thao bóng đá nữ và bóng chuyền hơi năm 2026.

Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đoàn VĐV.

Giải đấu thu hút sự tham gia của 12 đội tuyển, với trên 300 VĐV đến từ 12 thôn, khu phố trên địa bàn phường, tạo không khí thi đua sôi nổi, vui tươi trong cán bộ, hội viên và Nhân dân.

Các trận bóng chuyền hơi diễn ra với tinh thần sôi nổi, đoàn kết.

Ở bộ môn bóng đá nữ, các đội chia làm 2 bảng, thi đấu theo Luật bóng đá 7 người. Ở bộ môn bóng chuyền hơi, các đội chia làm 4 bảng, tính điểm để lựa chọn những đội xuất sắc vào vòng bán kết và chung kết. Các trận đấu diễn ra với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, thể hiện sự tự tin, năng động và niềm đam mê thể thao của các vận động viên.

Các đội bóng đá nữ đang tranh tài.

Kết thúc giải, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất toàn đoàn môn bóng đá nữ cho đội bóng đá nữ thôn 10 và giải Nhất toàn đoàn môn bóng chuyển hơi cho đội bóng chuyền khu phố 4.

Ban Tổ chức trao giải Nhất toàn đoàn môn bóng chuyền hơi cho đội bóng chuyền Khu phố 4.

Ban Tổ chức trao giải Nhất toàn đoàn môn bóng đá nữ cho đội bóng đá nữ Thôn 10.

Không chỉ là sân chơi rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần, giải thể thao còn tạo điều kiện để cán bộ, hội viên phụ nữ, nông dân giao lưu, học hỏi, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó. Qua đó, góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao quần chúng, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh tại cộng đồng dân cư, góp phần xây dựng phường Hoành Bồ ngày càng giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc.