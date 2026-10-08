David Silva trở lại thi đấu sau 3 năm giải nghệ, gia nhập đội bóng Hong Kong

Huyền thoại Man City, David Silva, bất ngờ quyết định trở lại sân cỏ ở tuổi 40 sau hơn 3 năm giải nghệ. Cựu tuyển thủ Tây Ban Nha đã ký hợp đồng ngắn hạn với Supreme Sha Tin, đội bóng đang thi đấu tại giải Ngoại hạng Hong Kong.

Cầu thủ David Silva. Ảnh: AP.

Silva, 40 tuổi, từng cùng đội tuyển Tây Ban Nha vô địch World Cup 2010 và có 125 lần khoác áo đội tuyển quốc gia. Một chấn thương đầu gối nghiêm trọng trong một buổi tập trước mùa giải cùng Real Sociedad đã khiến tiền vệ tài hoa này buộc phải kết thúc sự nghiệp ở tuổi 37.

“Tôi rất vui khi gia nhập Supreme Sha Tin”, Silva nói trong video được CLB đăng trên mạng xã hội. Silva cho biết mong chờ đến Hong Kong để trải nghiệm văn hóa, con người và ẩm thực tại Sha Tin, cũng như bóng đá Hong Kong.

Supreme Sha Tin giành quyền thăng hạng lên giải Ngoại hạng Hong Kong mùa trước và hiện đứng thứ 8 trong số 11 đội.

CLB cho biết Silva sẽ sớm có mặt tại Hong Kong, làm quen với đội bóng, tham gia tập luyện và nâng cao thể lực trước khi ra sân thi đấu.

Silva từng có 10 năm khoác áo Man City, từ năm 2010 đến 2020. Anh ra sân 436 trận, ghi 77 bàn và thực hiện 136 pha kiến tạo cho đội chủ sân Etihad. Trong quãng thời gian này, Silva góp công lớn giúp Man City giành 4 chức vô địch Premier League, 2 FA Cup và 5 League Cup. Anh được xem là một trong những tiền vệ sáng tạo xuất sắc nhất lịch sử CLB.