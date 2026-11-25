PSG và Bayern Munich tổn thất lực lượng tại Champions League

Nhiều đội bóng lớn đối mặt khó khăn về lực lượng trước các trận đấu tại Champions League, trong đó Paris Saint-Germain (PSG) mất hai cầu thủ quan trọng là Désiré Doué và Khvicha Kvaratskhelia, còn Bayern Munich thiếu tiền đạo Harry Kane. Trong khi đó, Manchester United của HLV Mauricio Pochettino chuẩn bị trở lại đấu trường châu Âu sau thất bại nặng nề trước Liverpool.

Đương kim vô địch PSG chịu tổn thất lớn khi Doué và Kvaratskhelia đều phải nghỉ thi đấu vì chấn thương dây chằng chéo trước (ACL). Điều này ảnh hưởng đến tham vọng bảo vệ chức vô địch và giành danh hiệu Champions League thứ ba liên tiếp của đội bóng Pháp, thành tích mà trước đó chỉ Real Madrid từng đạt được.

Tiền đạo Harry Kane của Bayern Munich bị chấn thương trong trận đấu với FC Koln tại Bundesliga, ở Munich, Đức, ngày 20/11/2026. Ảnh: AP

Bayern Munich cũng thiếu vắng Harry Kane trong nhiều tháng do chấn thương dây chằng mắt cá chân. Sự vắng mặt của tiền đạo người Anh có thể ảnh hưởng đáng kể đến mục tiêu trước mắt của đội bóng Đức, vốn mới thắng 2 và hòa 2 sau 4 trận tại vòng phân hạng. Bayern hiện đứng thứ 14 và sẽ làm khách trên sân Lille vào ngày 26/11 (giờ Việt Nam). 8 đội dẫn đầu sẽ giành vé trực tiếp vào vòng 16 đội.

Trong khi đó, PSG đang đứng thứ hai với thành tích toàn thắng, sau Real Madrid. Đội bóng sẽ tiếp đón Roma vào ngày 26/11 (giờ Việt Nam). HLV Luis Enrique cho biết PSG cần tiếp tục cải thiện và tìm giải pháp về chiến thuật, kỹ thuật để vượt qua khó khăn do chấn thương.

Pochettino trở lại Champions League

HLV Mauricio Pochettino từng đưa Tottenham vào chung kết Champions League năm 2019, một trong những dấu ấn đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của ông. Giờ đây, nhà cầm quân người Argentina trở lại đấu trường này cùng Manchester United, trong bối cảnh đội bóng cần nhanh chóng cải thiện phong độ.

Sau thất bại 0-4 trước Liverpool trong trận đầu tiên dẫn dắt Man United, Pochettino hy vọng đội bóng sẽ có màn trình diễn tốt hơn khi làm khách trên sân Sporting Lisbon. Ông cho rằng Man United vẫn là một đội bóng mạnh và có đủ khả năng xoay chuyển tình thế, đồng thời nhấn mạnh các cầu thủ cần giữ niềm tin vào khả năng của mình.

Sabah tiếp tục đối đầu với một ông lớn

Sabah, đội bóng Azerbaijan lần đầu tham dự Champions League, sẽ tiếp đón Barcelona sau khi để thua Manchester United 0-4. Đây tiếp tục là thử thách lớn với đội bóng này khi phải đối đầu một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch.

Barcelona sở hữu Lamine Yamal và Raphinha, đã thắng 15 trong 17 trận từ đầu mùa, đang dẫn đầu giải vô địch Tây Ban Nha và nằm trong nhóm ứng viên vô địch Champions League.

HLV Valdas Dambrauskas cho biết các cầu thủ Sabah rất hào hứng với những trận đấu như vậy, bởi họ từng mơ được thi đấu tại Champions League và đối đầu những đội bóng lớn như Barcelona hay Real Madrid. Theo ông, việc chuẩn bị cho những trận đấu này không quá khó bởi tất cả cầu thủ đều có động lực và mong muốn được ra sân.