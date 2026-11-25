Champions League: Bellingham truyền cảm hứng giúp Real Madrid ngược dòng ngoạn mục, Man City tiếp tục gây thất vọng

Ở lượt trận rạng sáng ngày 25/11 (giờ Việt Nam), Jude Bellingham tỏa sáng với một siêu phẩm sút xa, cùng cú đúp của Kylian Mbappé, giúp Real Madrid ngược dòng đánh bại PSV Eindhoven 5-1, qua đó nối dài chuỗi trận toàn thắng tại vòng phân hạng Champions League. Trong khi đó, Manchester City tiếp tục gây thất vọng khi bị Napoli cầm hòa 2-2 ngay trên sân nhà.

Jude Bellingham của Real Madrid ăn mừng sau khi ghi bàn thắng thứ hai cho đội nhà trong trận đấu với PSV Eindhoven tại vòng phân hạng Champions League, diễn ra ở Madrid (Tây Ban Nha) rạng sáng 25/11/2026 (giờ Việt Nam). Ảnh: AP

Bellingham tỏa sáng, Real Madrid nối dài mạch thắng

Real Madrid đã nâng chuỗi trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường lên con số 10. Sự hồi sinh của đội bóng Hoàng gia dưới thời Jose Mourinho đang trở thành mối đe dọa đối với các đối thủ tại bóng đá châu Âu.

Tuy nhiên, mọi chuyện không diễn ra suôn sẻ với Real Madrid trong cuộc tiếp đón PSV Eindhoven. Đội bóng Hà Lan, hiện dẫn đầu giải vô địch quốc gia, vượt lên dẫn trước ở phút 32 nhờ quả phạt đền thành công của Ivan Perišić.

Bước ngoặt đến khi Jude Bellingham, người bắt đầu trận đấu trên băng ghế dự bị, được tung vào sân ngay đầu hiệp hai nhằm cải thiện sức tấn công của Real Madrid tại sân Santiago Bernabeu.

Sau khi Federico Valverde ghi bàn gỡ hòa, Bellingham tiếp tục khiến khán giả mãn nhãn với một trong những bàn thắng đẹp nhất Champions League mùa này. Tiền vệ người Anh khéo léo khống chế bóng bằng chân trái, sau đó chỉnh bóng bằng chân phải trước khi tung cú vô lê bằng má ngoài chân phải, đưa bóng đi theo quỹ đạo cầu vồng, đập cột dọc rồi bay vào lưới.

Kylian Mbappé tiếp tục gia tăng cách biệt với hai bàn thắng ở các phút 64 và 84. Tiền đạo người Pháp duy trì thành tích ghi bàn trong tất cả các trận đấu tại Champions League mùa giải năm nay. Vinícius Júnior ấn định chiến thắng 5-1 cho Real Madrid ở phút 87.

Với kết quả này, Real Madrid có 15 điểm, nhiều hơn 3 điểm so với Paris Saint-Germain, đội sẽ tiếp đón Roma trong ngày 25/11.

Cherki giải cứu Man City, nhưng phong độ vẫn đáng lo ngại

Manchester City bước vào trận đấu với Napoli sau khi chuỗi trận không thắng tại Ngoại hạng Anh kéo dài lên 4 trận vào cuối tuần trước. Tuy nhiên, Champions League cũng không mang lại sự khởi sắc cho đội bóng của HLV Pep Guardiola.

Rayan Cherki đã giúp Man City giành lại 1 điểm sau hai lần bị Napoli vượt lên dẫn trước. Đáng chú ý, Kevin De Bruyne, cựu ngôi sao của Man City, đá chính trong đội hình Napoli và nhận được những tràng pháo tay từ khán giả khi rời sân ở hiệp hai.

Man City đứng trước nguy cơ phải nhận thất bại thứ hai tại Champions League mùa này sau khi cú vô lê của Noa Lang đưa Napoli dẫn trước 2-1 tại sân Etihad.

Trước đó, đội bóng của HLV Enzo Maresca đã phải nỗ lực gỡ hòa sau khi bị dẫn 0-1 bởi bàn mở tỷ số của Rasmus Højlund. Ayyoub Bouaddi là người ghi bàn đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

Đến phút 86, Cherki có pha đột phá vào vòng cấm trước khi tung cú sút chìm vào góc gần, giúp Man City cân bằng tỷ số 2-2.

Arsenal duy trì thành tích bất bại suốt 2 năm

Ở trận đấu đáng chú ý khác tại Champions League, Arsenal và Borussia Dortmund, hai đội đang dẫn đầu giải vô địch quốc gia Anh và Đức, đã chia điểm với tỷ số 1-1.

Viktor Gyökeres mở tỷ số cho Arsenal ở phút thứ 10 bằng cú sút đưa bóng đi cầu vồng, vượt qua tầm với của thủ môn cao lớn Gregor Kobel bên phía Dortmund.

Đến phút 55, Maximilian Beier đưa trận đấu trở lại thế cân bằng bằng cú sút chìm hiểm hóc, đánh bại thủ môn Kepa Arrizabalaga. Bàn thắng này xuất phát từ pha đi bóng tốc độ và mạnh mẽ của hậu vệ trẻ người Pháp Joane Gadou.

Arsenal tiếp tục duy trì thành tích bất bại tại vòng đấu chính Champions League trong suốt 2 năm qua. Ở lượt trận tiếp theo sau 2 tuần, đội bóng thành London sẽ tiếp đón Real Madrid, đội đang dẫn đầu bảng xếp hạng.