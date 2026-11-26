HLV Mourinho đã dùng hình ảnh giúp Real Madrid ngược dòng trước PSV

Trong trận đấu ngày 25/11 (giờ Việt Nam), Real Madrid đã lội ngược dòng ấn tượng trước PSV Eindhoven tại Champions League sau khi bị dẫn bàn trong hiệp một. HLV José Mourinho tạo ra bước ngoặt bằng cách sử dụng hình ảnh phân tích thay cho những lời nói dài dòng trong giờ nghỉ, giúp đội bóng bùng nổ và giành chiến thắng 5-1.

HLV José Mourinho ngồi trên băng ghế chỉ đạo trước trận đấu giữa Real Madrid và PSV tại vòng phân hạng Champions League ở Madrid, Tây Ban Nha, ngày 25/11 (giờ Việt Nam).

﻿Ảnh: AP

Real Madrid gặp nhiều khó khăn trong hiệp một, khi PSV tận dụng những pha chuyển trạng thái nhanh để tạo ra cơ hội và khiến đội chủ nhà gặp khó trong việc giành lại bóng. Madrid bị dẫn 0-1 trước giờ nghỉ, trong khi HLV Mourinho phải tìm cách thay đổi tình thế.

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha ban đầu không tiết lộ đầy đủ những gì ông nói với các cầu thủ trong phòng thay đồ. Mourinho ví phòng thay đồ của đội bóng giống như Las Vegas, nơi “những gì xảy ra ở Vegas sẽ ở lại Vegas”.

Tuy nhiên, ông sau đó tiết lộ đã không nói quá nhiều mà cùng các chuyên gia phân tích tìm ra một số hình ảnh để chỉ rõ những sai sót của đội bóng.

“Tôi chứng kiến một hiệp một tệ hại và cùng các chuyên gia phân tích tìm ra 3 hoặc 4 hình ảnh có thể cho các cầu thủ thấy chính xác những gì chúng tôi đang làm sai. Đó là khoảng thời gian nghỉ giữa hai hiệp với rất ít lời nói, bởi một hình ảnh đáng giá cả nghìn lời nói”, Mourinho cho biết.

Ông nói thêm, đội bóng đã xem 3 hình ảnh, trong đó có một hình ảnh về phòng ngự và 2 hình ảnh về tấn công. Mourinho tin rằng việc trực quan hóa giúp các cầu thủ dễ dàng hiểu vấn đề hơn, qua đó tạo ra một “cú chuyển biến về tâm lý”.

Thủ môn Thibaut Courtois cũng cho rằng những hình ảnh được trình chiếu đã giúp các cầu thủ nhận ra rõ những sai sót của mình.

“Trên màn hình, bạn có thể thấy rõ chúng tôi không làm đúng những gì cần làm, còn đối thủ thì làm tốt hơn”, Courtois nói.

Những điều chỉnh giúp Real Madrid bùng nổ trong hiệp hai

Mourinho thực hiện 3 sự thay đổi người ngay trong giờ nghỉ, trong đó có việc đưa Jude Bellingham vào sân. Tiền vệ người Anh không đá chính và được Mourinho cho nghỉ ngơi trước trận đấu, nhưng sự xuất hiện của anh đã tạo ra một động lực mới cho hàng công Real Madrid.

Bên cạnh Bellingham, Mourinho cũng thay hai trung vệ Éder Militão và Antonio Rüdiger bằng Dean Huijsen và Ibrahima Konaté. Ông đồng thời điều chỉnh vị trí của Arda Güler và Bernardo Silva.

Những thay đổi nhanh chóng phát huy hiệu quả. Federico Valverde ghi bàn gỡ hòa 5 phút sau khi hiệp hai bắt đầu, trước khi Bellingham ghi bàn đưa Real Madrid vượt lên 10 phút sau đó.

Kylian Mbappé tiếp tục lập cú đúp, còn Vinícius Júnior ấn định chiến thắng 5-1 bằng bàn thắng ở phút 87, sau đường kiến tạo của Bellingham.

Mourinho cho biết các cầu thủ ở hàng phòng ngự cũng cảm thấy thoải mái hơn khi đội bóng đẩy cao đội hình và gây áp lực lên đối thủ.

“PSV khiến chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn trong hiệp một và chúng tôi chật vật trong việc giành lại bóng. Nhưng trong hiệp hai, chúng tôi kiểm soát hoàn toàn trận đấu. Khi những cầu thủ phía trên thức tỉnh và bắt đầu chơi bóng với niềm vui, những gì đã xảy ra có thể xảy ra”, ông nói.

Trận đấu tại sân Santiago Bernabeu còn có sự góp mặt của thành viên mới trong ban lãnh đạo Real Madrid, Rafael Nadal, cùng con trai.

Chiến thắng trước PSV giúp Real Madrid có trận thắng thứ 5 liên tiếp tại vòng phân hạng Champions League.