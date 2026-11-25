Sau bản hợp đồng 150 triệu USD, Wirtz bắt đầu chứng minh giá trị

Florian Wirtz từng là cầu thủ có mức phí chuyển nhượng cao nhất tại Anh trong một thời gian ngắn sau khi gia nhập Liverpool vào mùa hè năm 2025 với mức phí hơn 150 triệu USD. Đến nay, tiền vệ người Đức mới bắt đầu cho thấy anh xứng đáng với khoản đầu tư đó.

Cầu thủ Florian Wirtz (phải) của Liverpool ăn mừng cùng đồng đội Cody Gakpo sau khi ghi bàn thắng thứ tư cho đội nhà trong trận gặp Villarreal thuộc vòng phân hạng Champions League tại Liverpool, Anh, ngày 20/10/2026. Ảnh: AP

“Tôi nghĩ có thể nói đây là giai đoạn tôi đạt phong độ tốt nhất kể từ khi gia nhập Liverpool”, tiền vệ người Đức chia sẻ hôm 24/11, sau màn trình diễn nổi bật trong chiến thắng 4-0 của đội nhà trước Manchester United tại Ngoại hạng Anh hôm 22/11. Ở trận đấu này, Wirtz ghi một bàn bằng cú vô lê đẹp mắt, thực hiện một pha kiến tạo và tạo ra 10 cơ hội cho các đồng đội.

Tính cả những lần ra sân trong màu áo đội tuyển Đức, Wirtz đã ghi 5 bàn và có 2 pha kiến tạo trong 4 trận gần nhất ở cả cấp câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia. Trong mùa giải đầu tiên tại Anfield, tiền vệ này từng nhận một số ý kiến chỉ trích, chủ yếu do chưa có nhiều đóng góp trực tiếp vào bàn thắng, dù vẫn thể hiện tốt trong khả năng tham gia và hỗ trợ lối chơi chung của đội bóng.

Chuyển đến Liverpool từ Bayer Leverkusen, Wirtz cho rằng anh hiện đã thích nghi tốt hơn với những đòi hỏi về thể lực và cường độ thi đấu tại Ngoại hạng Anh – giải đấu được đánh giá là một trong những sân chơi quốc nội khắc nghiệt nhất thế giới.

“Thành thật mà nói, tôi không nghĩ mình đã thay đổi quá nhiều. Tôi cho rằng thể lực của mình đã cải thiện đôi chút và đó là lý do duy nhất tôi có thể giải thích cho sự tiến bộ này”, Wirtz chia sẻ trong buổi họp báo trước trận Liverpool gặp Club Brugge tại Champions League.

Tiền vệ người Đức nói thêm: “Tôi cũng đã hiểu rõ hơn về bóng đá Anh và giải đấu này. Hiện tại, tôi cảm thấy rất tốt và đang tận hưởng việc chơi bóng tại Liverpool. Tôi vui vì mọi thứ đang diễn ra thuận lợi”.

Wirtz khẳng định anh không quá đặt nặng những thống kê cá nhân, dù đây là yếu tố thường được sử dụng để đánh giá màn trình diễn của các cầu thủ tấn công.

“Tôi biết các cầu thủ chơi ở vị trí tấn công thường được đánh giá qua những con số thống kê. Tôi luôn cố gắng tận dụng cơ hội khi có thể, nhưng cuối cùng, điều quan trọng nhất với tôi vẫn là thành công của toàn đội”, anh cho biết.

Tiền vệ Liverpool nhấn mạnh: “Tôi không bước vào một trận đấu với mục tiêu trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất hay điều gì tương tự. Nếu nhận thấy đồng đội ở vị trí thuận lợi hơn, tôi sẽ chuyền bóng cho họ và hy vọng họ cũng làm như vậy với tôi”.