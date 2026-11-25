Man City hòa Napoli, khán giả la ó trọng tài vì tiếng còi mãn cuộc

Trong trận đấu diễn ra vào sáng 25/11 (giờ Việt Nam), Manchester City bị Napoli cầm hòa 2-2 trên sân Etihad tại Champions League. Đội chủ nhà hai lần bị dẫn trước và phải nhờ bàn thắng muộn của Rayan Cherki để giữ lại 1 điểm. Trận đấu khép lại trong tiếng la ó của khán giả, khi nhiều người cho rằng trọng tài đã thổi còi mãn cuộc sớm hơn thời gian bù giờ được thông báo.

Đồng hồ trên màn hình sân vận động hiển thị thời gian bù giờ trong trận đấu giữa Manchester City và Napoli tại Champions League, ở Manchester, Anh, ngày 25/11/2026. Ảnh: AP

Napoli mở tỷ số ở phút 55 nhờ Rasmus Højlund. Ayyoub Bouaddi gỡ hòa cho Man City ở phút 67, nhưng Noa Lang đưa đội khách vượt lên lần thứ hai ở phút 76. Đến phút 86, Rayan Cherki ghi bàn ấn định tỷ số 2-2, giúp Man City tránh khỏi thất bại ngay trên sân nhà.

Sau khi trọng tài Istvan Kovacs thổi còi kết thúc trận đấu, các cầu thủ Man City lập tức phản ứng, cho rằng trận đấu kết thúc sớm khoảng 20 giây so với thời gian hiển thị trên màn hình lớn của sân. Khán giả cũng đồng loạt la ó, trong khi một số cầu thủ chạy đến trọng tài và chỉ tay lên màn hình để phản đối quyết định.

Trước đó, trọng tài thứ tư Florin Andrei thông báo có 2 phút bù giờ. Tuy nhiên, ông Kovacs chỉ vào đồng hồ đeo tay để cho biết thời gian đã kết thúc. Hình ảnh truyền hình sau đó cho thấy hơn 2 phút bù giờ thực tế đã trôi qua, đồng nghĩa quyết định thổi còi mãn cuộc của trọng tài là chính xác.

Trận hòa này khiến Man City đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng vòng phân hạng Champions League với 10 điểm sau 5 trận, trong khi Napoli có 4 điểm và xếp thứ 27. Đội bóng của HLV Enzo Maresca tiếp tục gặp khó trong việc duy trì sự ổn định, dù kiểm soát bóng nhiều hơn và tạo ra số cơ hội đáng kể.

Cuộc đối đầu cũng đánh dấu sự trở lại sân Etihad của Kevin De Bruyne trong màu áo Napoli. Tiền vệ người Bỉ nhận được sự chào đón từ người hâm mộ Man City, nhưng đội bóng cũ của anh không thể giành chiến thắng. Sau trận, tiền đạo Erling Haaland thừa nhận Man City chưa thể kiểm soát và triển khai trận đấu như mong muốn, đồng thời cho rằng màn trình diễn của đội là chưa đủ tốt.