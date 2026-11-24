Đoàn Quảng Ninh tạm xếp vị trí thứ 10 tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Chiều 24/11, khởi tranh nội dung 10m súng trường hơi nữ tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, năm 2026 diễn ra tại TP Hồ Chí Minh, xạ thủ Quảng Ninh Nguyễn Thị Thảo đã thi đấu xuất sắc, giành Huy chương Vàng (HCV). Đây là HCV đầu tiên của đội tuyển Bắn súng và là HCV thứ 9 của Đoàn Thể thao Quảng Ninh tại Đại hội.

Bước vào vòng chung kết với 8 xạ thủ đến từ đoàn Quảng Ninh, Quân đội, Hà Nội, Hải Phòng và TP Hồ Chí Minh, Nguyễn Thị Thảo đã thể hiện bản lĩnh, sự tập trung và phong độ ổn định.

Duy trì vị trí dẫn đầu qua các lượt bắn loại trực tiếp, nữ xạ thủ Quảng Ninh xuất sắc giành HCV với tổng thành tích 248,4 điểm. Giành HCB là VĐV Nguyễn Khánh Linh (Hải Phòng) với 247,6 điểm và HCĐ là VĐV Dương Hà My (Hà Nội) với 226,3 điểm.

Xạ thủ Quảng Ninh Nguyễn Thị Thảo thi đấu xuất sắc ở nội dung 10m súng trường hơi nữ. Ảnh: Trường Trung cấp Nghệ thuật và Thể thao Quảng Ninh

Đáng chú ý, trong số 8 xạ thủ góp mặt tại vòng chung kết, đoàn Quân đội có 3 VĐV, Hải Phòng có 2 VĐV. Việc vượt qua các đối thủ để giành HCV là khởi đầu ấn tượng của đội tuyển Bắn súng Quảng Ninh tại Đại hội.

Như vậy, trong ngày 24/11, Thể thao Quảng Ninh đã ghi nhận thêm 2 HCV từ bắn cung và bắn súng của các VĐV Đặng Công Đức và Nguyễn Thị Thảo, nâng thành tích chung của đoàn lên 21 huy chương, gồm 9 HCV, 5 HCB và 7 HCĐ.

Cho tới thời điểm hiện tại, với HCV thứ 9, Quảng Ninh đã bằng số HCV của hai đoàn xếp ngay trên là Đà Nẵng và An Giang trên bảng tổng sắp. Trong bối cảnh cuộc đua huy chương giữa các đoàn đang diễn ra quyết liệt, những kết quả tích cực trong ngày 24/11 góp phần củng cố thành tích, tạo đà để Thể thao Quảng Ninh tiếp tục cạnh tranh vị trí trong nhóm 10 đoàn dẫn đầu Đại hội.

Cho tới thời điểm hiện tại, Quảng Ninh đang trong top 10 đoàn thể thao đứng đầu ĐHTT 2026.

Trong ngày thi đấu 24/11, các đoàn TP Hồ Chí Minh, Hà Nội và Quân đội tiếp tục khẳng định sức mạnh, giành thêm huy chương ở các môn bắn cung, xe đạp đường trường. Theo bảng tổng sắp hiện tại, TP Hồ Chí Minh tạm dẫn đầu với 57 HCV, tiếp đến là Hà Nội (40 HCV), Công an nhân dân (27 HCV), Quân đội (26 HCV) và Cần Thơ (19 HCV).

Ngày mai, 25/11, Đoàn Thể thao Quảng Ninh dự kiến tiếp tục tranh tài ở các môn bắn cung, bắn súng, futsal, pencak silat, wushu, rowing, bơi, boxing và đấu kiếm.