Kylian Mbappé lập hàng loạt cột mốc tại Champions League

Kylian Mbappé tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng tại Champions League khi lập cú đúp trong chiến thắng 5-1 của Real Madrid trước PSV Eindhoven. Tiền đạo người Pháp ghi bàn trong cả 5 trận của Real Madrid tại giải đấu mùa này, nâng tổng số bàn thắng lên 6 và cùng Tasos Douvikas dẫn đầu danh sách ghi bàn.

Mbappé ăn mừng cùng đồng đội trong trận gặp AEK Athens tại vòng phân hạng Champions League, diễn ra ở Athens (Hy Lạp) ngày 4/11/2026. Ảnh tư liệu: AP

Cú đúp trước PSV cũng giúp Mbappé đạt cột mốc 75 bàn tại Champions League, trở thành cầu thủ trẻ thứ hai trong lịch sử giải đấu đạt thành tích này, sau Lionel Messi. Tiền đạo 27 tuổi đạt cột mốc sau 103 lần ra sân, nhanh thứ ba, chỉ sau Messi và Robert Lewandowski.

Mbappé cũng lập kỷ lục ghi bàn trong 7 trận Champions League liên tiếp, tính cả 2 trận cuối cùng của mùa giải trước. Đây là chuỗi ghi bàn liên tiếp dài nhất của một cầu thủ Pháp tại đấu trường này.

Trong trận gặp PSV, Mbappé ghi bàn ở phút 64 sau đường kiến tạo của Arda Güler, trước khi hoàn tất cú đúp ở phút 84 với pha xử lý vượt qua thủ môn đối phương rồi đưa bóng vào lưới. Anh hiện có 19 bàn thắng sau 18 trận cho Real Madrid trên mọi đấu trường mùa này.

Đáng chú ý, Mbappé đã cán mốc 100 bàn thắng cho Real Madrid trong trận El Clásico gặp Barcelona hồi tháng 10, ở lần ra sân thứ 116 cho đội bóng. Trong số này, 67 bàn được ghi tại La Liga và 25 bàn ở Champions League. Anh cũng đang là Vua phá lưới Champions League mùa trước với 15 bàn, đồng thời giành danh hiệu Vua phá lưới La Liga với 25 bàn.

Ở mùa giải trước, Mbappé còn lập hat-trick trong trận gặp Olympiacos chỉ trong 6 phút 42 giây, trở thành cú hat-trick nhanh thứ hai trong lịch sử Champions League.

Đặc biệt, sau trận đấu với PSV Eindhoven, Mbappé còn khiến khán giả bất ngờ khi chủ động trao chiếc cúp Cầu thủ xuất sắc nhất trận cho Vinícius, dù chính anh vừa được nhận danh hiệu này nhờ cú đúp và màn trình diễn nổi bật.