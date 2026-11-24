Bắn cung mang về HCV thứ 8 cho Đoàn Thể thao Quảng Ninh

Sáng 24/11, tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, năm 2026 diễn ra tại TP Hồ Chí Minh, VĐV Đặng Công Đức tiếp tục thi đấu xuất sắc, giành Huy chương Vàng (HCV) nội dung 90m cung 3 dây nam. Đây là HCV thứ 2 của đội tuyển Bắn cung và là HCV thứ 8 của Đoàn Thể thao Quảng Ninh tại Đại hội.

Nội dung 90m cung 3 dây nam có sự tham gia tranh tài của 32 VĐV. Trong cuộc cạnh tranh sít sao, Đặng Công Đức (sinh năm 2003) đã thể hiện phong độ ổn định, bản lĩnh thi đấu, xuất sắc giành vị trí dẫn đầu với tổng thành tích 340 điểm.

VĐV Đặng Công Đức tiếp tục thi đấu xuất sắc, giành HCV thứ 2 tại Đại hội ở nội dung 90m cung 3 dây nam. (Ảnh: Trường Trung cấp Nghệ thuật và Thể thao Quảng Ninh)

Xếp ngay sau Đặng Công Đức là VĐV Nguyễn Quang Lâm (Vĩnh Long) giành HCB và Nguyễn Việt Cường (Hà Nội) giành HCĐ, cùng đạt 339 điểm. Ở nội dung này, một VĐV khác của Quảng Ninh là Phạm Ngọc Tú cũng thi đấu tốt, đạt 335 điểm, xếp thứ 8.

Trước đó, ngày 22/11, Đặng Công Đức đã xuất sắc giành HCV nội dung toàn năng cung 3 dây nam với thành tích 705 điểm, phá kỷ lục Đại hội.

Với 2 HCV giành được tại Đại hội, Đặng Công Đức tiếp tục khẳng định phong độ ấn tượng, đóng góp tích cực vào thành tích chung của Đoàn Thể thao Quảng Ninh. Đây cũng là nguồn động lực để các VĐV Đất mỏ tiếp tục nỗ lực tranh tài, hướng tới những thành tích cao ở các nội dung thi đấu tiếp theo.