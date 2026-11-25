Man United được hủy án treo giò cho Leny Yoro sau thẻ đỏ gây tranh cãi

Hậu vệ Leny Yoro của Manchester United được hủy án treo giò một trận sau khi Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) chấp thuận khiếu nại của đội bóng về quyết định thẻ đỏ trong trận gặp Liverpool. HLV Mauricio Pochettino bày tỏ sự thất vọng và đặt câu hỏi về vai trò của VAR trong tình huống này.

Hậu vệ Leny Yoro của Manchester United nhận thẻ đỏ trong trận đấu tại Ngoại hạng Anh giữa Liverpool và Manchester United ở Liverpool, Anh, ngày 22/11/2026. Ảnh: AP

FA thông báo ngày 24/11 rằng án treo giò một trận của Yoro đã được hủy bỏ sau khi xác định cầu thủ này bị truất quyền thi đấu không đúng. Nhờ đó, hậu vệ 21 tuổi người Pháp sẽ đủ điều kiện ra sân trong trận Man United gặp Brentford ngày 28/11.

Yoro nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút thứ 8 trong trận Man United thua Liverpool 0-4 hôm 22/11. Hậu vệ người Pháp phạm lỗi với Alexander Isak ngay bên ngoài vòng cấm, bị trọng tài xác định ngăn cản một cơ hội ghi bàn rõ rệt. Tuy nhiên, tình huống gây tranh cãi nằm ở khả năng Isak có thể tiếp tục kiểm soát bóng hay không, bởi pha chạm bóng của tiền đạo Liverpool khiến bóng đi về phía thủ môn Senne Lammens.

HLV Pochettino cho rằng pha phạm lỗi không đáng phải nhận thẻ đỏ và bày tỏ sự thất vọng trước quyết định của trọng tài. Phát biểu tại cuộc họp báo trước trận đấu Champions League với Sporting Lisbon hôm 24/11, ông đặt câu hỏi về vai trò của VAR.

“Chúng ta có thể chấp nhận trọng tài mắc sai lầm do áp lực trận đấu, đôi khi góc nhìn hoặc vị trí đứng có thể ảnh hưởng đến quyết định. Nhưng nếu có VAR, VAR đã làm gì?”, ông nói.

Nhà cầm quân người Argentina tiếp tục bày tỏ sự bức xúc: “Bây giờ, chúng ta có đá lại trận đấu không? Chúng ta có cơ hội được thi đấu với những điều kiện tương tự – 11 đấu 11 không? Chúng ta có một chiếc xe tuyệt vời, nhưng cần có trình độ để lái nó, và phải lái theo cách tốt nhất. Chúng tôi ủng hộ công nghệ, đúng vậy, và chấp nhận việc VAR được đưa vào sử dụng, nhưng những người làm nhiệm vụ với VAR đang làm gì? Đây không chỉ là một sai lầm, nó ảnh hưởng đến mọi thứ”.

Đội trưởng Bruno Fernandes cũng phản đối quyết định truất quyền thi đấu của Yoro. Sau trận, anh nói với BBC rằng đó “không bao giờ là thẻ đỏ”, đồng thời chỉ trích quá trình xem xét tình huống bằng video kéo dài.

“Một sai lầm như vậy có thể làm thay đổi trận đấu. Nhưng rõ ràng, không phải vì họ mà chúng tôi để thủng lưới từ quả đá phạt, song nó hoàn toàn làm thay đổi diễn biến của trận đấu”, Fernandes nói.

Thất bại trước Liverpool khiến Man United rơi xuống vị trí thứ 19 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh.