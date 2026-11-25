Perišić đi vào lịch sử Champions League, vượt qua Giggs và Ramos

Ivan Perišić ghi dấu ấn tại Champions League khi trở thành cầu thủ lớn tuổi thứ tư ghi bàn trong lịch sử giải đấu. Tiền đạo người Croatia lập công trên chấm phạt đền trong hiệp một trận đấu giữa PSV Eindhoven và Real Madrid, diễn ra rạng sáng 25/11 (giờ Việt Nam).

Bàn thắng được Perišić thực hiện ở phút 32, trong trận đấu thuộc vòng phân hạng Champions League trên sân Santiago Bernabeu. Ở tuổi 37 năm 295 ngày, cầu thủ người Croatia bình tĩnh đưa bóng vào góc cao bên phải khung thành, trong khi thủ môn Thibaut Courtois đổ người theo hướng ngược lại.

Quả phạt đền được trao cho PSV sau khi trọng tài tham khảo công nghệ VAR và xác định tiền vệ Aurélien Tchouaméni của Real Madrid phạm lỗi với Sven Mijnans.

Cầu thủ Ivan Perišić của PSV Eindhoven khống chế bóng trước sự áp sát của Marc Cucurella bên phía Real Madrid trong trận đấu thuộc vòng phân hạng Champions League, diễn ra tại Madrid (Tây Ban Nha) rạng sáng 25/11/2026 (giờ Việt Nam). Ảnh: AP

Với pha lập công này, Perišić vượt qua hai tên tuổi lớn của bóng đá thế giới là Ryan Giggs và Sergio Ramos trong danh sách những cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn tại Champions League. Giggs từng lập công ở tuổi 37 năm 289 ngày, trong khi Ramos ghi bàn khi 37 tuổi 257 ngày.

Ba cầu thủ ghi bàn ở độ tuổi cao hơn Perišić là Francesco Totti, David Luiz và Pepe. Trong đó, Pepe đang nắm giữ kỷ lục cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn tại Champions League, khi lập công ở tuổi 40 năm 290 ngày.

Đáng chú ý, bàn thắng vào lưới Real Madrid còn giúp Perišić thiết lập thêm hai cột mốc đáng nhớ. Ở tuổi 37 năm 295 ngày, anh trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn từ chấm phạt đền và cũng là cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn vào lưới Real Madrid trong lịch sử Champions League. Pha lập công này đồng thời nâng tổng số bàn thắng của tiền đạo người Croatia tại đấu trường danh giá nhất châu Âu lên con số 10, được ghi trong màu áo 4 câu lạc bộ khác nhau gồm Borussia Dortmund, Bayern Munich, Inter Milan và PSV Eindhoven.

Đây là lần thứ bảy Perišić đối đầu Real Madrid trong sự nghiệp. Trước đó, anh từng 4 lần chạm trán đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha trong màu áo Inter Milan và 2 lần khi khoác áo Borussia Dortmund. Đáng chú ý, tiền đạo người Croatia cũng từng ghi bàn vào lưới Real Madrid trong trận đấu vòng bảng Champions League hồi tháng 11/2020, khi còn thi đấu cho Inter Milan.

Dù không thể cùng PSV Eindhoven bảo toàn lợi thế dẫn bàn, Perišić vẫn có một trận đấu đáng nhớ với những dấu mốc cá nhân đặc biệt. Bàn thắng tại Santiago Bernabeu không chỉ giúp anh vượt qua những tên tuổi như Giggs và Ramos mà còn tiếp tục khẳng định sự bền bỉ của tiền đạo người Croatia ở sân chơi hàng đầu châu Âu.