Champions League: Real Madrid quyết nối dài mạch thắng, De Bruyne tái ngộ Man City

Với 4 chiến thắng liên tiếp tại Champions League và chuỗi 9 trận thắng trên mọi đấu trường, Real Madrid đang dần lấy lại vị thế dưới thời HLV Jose Mourinho. Phong độ ấn tượng này khiến các đối thủ tại châu Âu phải dè chừng.

Các cầu thủ Real Madrid đang hướng tới chiến thắng thứ năm liên tiếp tại Champions League, khi tiếp đón PSV Eindhoven trên sân nhà ở lượt trận thứ năm vòng phân hạng. Ảnh: AP

Trong hành trình chinh phục chức vô địch châu Âu lần thứ 16, qua đó tiếp tục nới rộng kỷ lục, Real Madrid sẽ tiếp đón PSV Eindhoven lúc 3 giờ sáng 25/11 (giờ Việt Nam) trên sân nhà Santiago Bernabéu. Tiền đạo Kylian Mbappé đứng trước cơ hội duy trì thành tích ghi bàn trong tất cả các trận đấu tại Champions League mùa này.

Real Madrid hiện có cùng 12 điểm với đội đầu bảng Paris Saint-Germain trong bảng xếp hạng gồm 36 đội, khi vòng phân hạng đã đi qua một nửa chặng đường. PSG sẽ ra sân vào rạng sáng ngày 26/11 (giờ Việt Nam), trong cuộc tiếp đón AS Roma.

Một trong những trận cầu đáng chú ý khác là màn so tài giữa Arsenal và Borussia Dortmund, hai đội đang dẫn đầu giải vô địch quốc gia Anh và Đức. Trong khi đó, Napoli sẽ làm khách trên sân Manchester City, nơi tiền vệ Kevin De Bruyne có màn tái ngộ đội bóng cũ tại Etihad. Cựu ngôi sao người Bỉ từng có nhiều năm gắn bó và trở thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử Man City.

Como, đội bóng đang gây bất ngờ tại Serie A, hiện đứng thứ tư và góp mặt trong nhóm 8 đội dẫn đầu bảng xếp hạng Champions League. Ở lượt trận này, Como sẽ có lợi thế sân nhà khi tiếp đón AEK Athens.

Tại nhóm cuối bảng, Slovan Bratislava đang là đội duy nhất chưa giành được điểm nào. Đại diện Slovakia sẽ tìm cách chấm dứt chuỗi 4 trận thua liên tiếp tại Champions League, đồng thời tránh thất bại thứ 15 liên tiếp ở giai đoạn chính của giải đấu, khi tiếp đón Real Betis.

Lượt trận thứ năm của vòng phân hạng Champions League khởi tranh với hai trận đấu sớm, gồm Galatasaray gặp Aston Villa và Bodø/Glimt đối đầu LASK. Aston Villa hiện đứng thứ sáu trên bảng xếp hạng với 3 chiến thắng và 1 thất bại. Đội bóng Anh sẽ trở lại Istanbul lần đầu tiên kể từ khi giành chức vô địch Europa League tại đây hồi tháng 5/2026, sau chiến thắng 3-0 trước Freiburg trong trận chung kết.