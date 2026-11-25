Cả 36 mũi tên đạt điểm 10, cung thủ Đặng Công Đức giành HCV, phá kỷ lục Đại hội Thể thao

Sáng 25/11, tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, năm 2026, cung thủ Đặng Công Đức tiếp tục ghi dấu ấn khi giành thêm 1 HCV, 1 HCB và phá kỷ lục Đại hội.

Theo thông tin từ Đoàn thể thao Quảng Ninh tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026, tranh tài ở nội dung 30m cung 3 dây nam với sự tham gia của 50 VĐV, Đặng Công Đức gặp sự cạnh tranh quyết liệt từ các cung thủ Vĩnh Long và Hà Nội. Kết thúc 6 loạt bắn với 36 mũi, cả 3 VĐV Đặng Công Đức (Quảng Ninh), Nguyễn Văn Đầy (Vĩnh Long) và Trần Xuân Hưởng (Hà Nội) đều đạt số điểm tuyệt đối 360/360.

Cung thủ Quảng Ninh Đặng Công Đức tạo dấu ấn với 36 mũi tên đều đạt điểm 10, phá kỷ lục Đại hội. (Ảnh: Trường Trung cấp Nghệ thuật và Thể thao Quảng Ninh).

Đáng chú ý, cả 36 mũi tên của Đặng Công Đức và Nguyễn Văn Đầy đều đạt điểm 10, trong đó mỗi VĐV có tới 29 mũi tên trúng hồng tâm- điểm 10 tâm (điểm X), 7 mũi tên đạt điểm 10 thường (vùng điểm 10 nhưng nằm ngoài vòng X). Với thành tích này, theo quy định, hai cung thủ cùng phá kỷ lục Đại hội do chính Nguyễn Văn Đầy thiết lập năm 2018, đồng thời cùng giành HCV. VĐV Trần Xuân Hưởng giành HCĐ với 26 mũi tên trúng hồng tâm.

Ở nội dung 50m cung 3 dây nam, Đặng Công Đức cũng thi đấu xuất sắc, giành HCB với 351 điểm, chỉ kém 1 điểm so với VĐV giành HCV Nguyễn Văn Đầy. Hai cung thủ khác của Quảng Ninh là Phạm Ngọc Tú và Lê Mạnh Cường lần lượt xếp thứ 6 và thứ 7 với thành tích 349 và 348 điểm.

Như vậy, tính đến nay, ở môn Bắn cung riêng Đặng Công Đức đã giành 3 HCV, 1 HCB và 2 lần phá kỷ lục Đại hội. Kết quả này góp phần nâng số HCV của Đoàn Thể thao Quảng Ninh lên con số 10.

Phong độ ấn tượng của cung thủ sinh năm 2003 tiếp tục khẳng định thế mạnh của Bắn cung Quảng Ninh, đóng góp quan trọng vào thành tích chung của đoàn trong cuộc đua huy chương tại Đại hội.

Với 1 HCV của Đặng Công Đức, Quảng Ninh đã chạm mức 10 HCV, có cơ hội quay lại top 10.

Theo bảng tổng sắp huy chương chiều 25/11, Quảng Ninh tạm xếp thứ 12 với 26 huy chương các loại, trong đó có 9 HCV. Khi cập nhật thêm HCV của Đặng Công Đức, Quảng Ninh đã chạm mốc 10 HCV, có cơ hội trở lại nhóm 10 đoàn dẫn đầu Đại hội.

Ngày 26/11, thể thao Quảng Ninh sẽ bước vào cuộc cạnh tranh diễn ra ở nhiều môn như: bắn súng, bơi, rowing, wushu, pencak silat, điền kinh, taekwondo. Đáng chú ý, môn bắn cung bước vào các nội dung đấu loại trực tiếp cá nhân.