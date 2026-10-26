Đẩy nhanh tiến độ cải tạo, nâng cấp đường Mai Hòa

Sau nhiều năm xuống cấp, tuyến đường Mai Hòa (phường Đông Mai) đang từng bước được cải tạo, nâng cấp, mang đến diện mạo mới cho hạ tầng giao thông địa phương. Công trình không chỉ góp phần khắc phục những bất cập trong đi lại, mà còn đáp ứng kiến nghị của cử tri, thỏa mãn mong mỏi của người dân về một tuyến đường thuận tiện, an toàn hơn, đặc biệt tại khu vực gần trường học và các khu dân cư.

Có chiều dài hơn 4,46km, tuyến đường Mai Hòa là trục giao thông kết nối từ tỉnh lộ 338 đến khu vực cầu vượt kênh chính Yên Lập, giữ vai trò quan trọng trong việc đi lại, sinh hoạt và giao thương của người dân phường Đông Mai cũng như các khu vực lân cận.

Người dân tự nguyện dịch chuyển tường rào, bàn giao mặt bằng phục vụ dự án cải tạo, nâng cấp đường Mai Hòa.

Trước khi được đầu tư nâng cấp, mặt đường chỉ rộng hơn 5m, nhiều đoạn xuống cấp nghiêm trọng, xuất hiện dày đặc ổ gà, ổ voi do quá trình khai thác kéo dài. Mặt đường hư hỏng, chật hẹp khiến việc đi lại của người dân và các phương tiện gặp nhiều khó khăn, đặc biệt vào những khung giờ cao điểm.

Đáng chú ý, trên tuyến đường có Trường TH và THCS Đông Mai. Vào giờ học sinh đến trường và tan học, lượng người, phương tiện lưu thông tăng cao, trong khi mặt đường hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Trước thực trạng đó, người dân địa phương đã nhiều lần phản ánh, kiến nghị tại các buổi tiếp xúc cử tri, mong muốn tuyến đường sớm được cải tạo, mở rộng để việc đi lại thuận lợi, an toàn hơn.

Đoạn đường qua khu dân cư, khu vực gần Trường TH và THCS Đông Mai đã được thảm nhựa asphalt.

Từ những kiến nghị chính đáng của cử tri, tháng 12/2025, UBND phường Đông Mai đã phê duyệt Dự án cải tạo, nâng cấp đường Mai Hòa với tổng mức đầu tư hơn 83 tỷ đồng, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2027. Dự án hoàn thành sẽ khắc phục tình trạng xuống cấp của tuyến đường, nâng cao năng lực lưu thông, từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn.

Để tạo điều kiện triển khai dự án, chính quyền phường Đông Mai đã phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội và khu phố đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận, thực hiện dịch chuyển tường rào, bàn giao mặt bằng phục vụ thi công. Với sự vào cuộc tích cực của chính quyền cùng sự ủng hộ của các hộ dân, công tác giải phóng mặt bằng từng bước được triển khai, tạo điều kiện để dự án sớm được thực hiện. Đến nay, đoạn đường qua khu dân cư, khu vực gần Trường TH và THCS Đông Mai đã được thảm nhựa asphalt, góp phần cải thiện điều kiện đi lại, bảo đảm an toàn giao thông.

Chị Vũ Thị Hải Yến (khu Trại Cọ, phường Đông Mai) cho biết: Trước đây tuyến đường cũ rất chật hẹp, nay được cải tạo, thảm nhựa nên việc đi lại thuận tiện, sạch đẹp hơn, người dân chúng tôi rất phấn khởi. Mong rằng công trình sẽ sớm hoàn thành đồng bộ để việc đi lại của bà con và các cháu học sinh được an toàn, thuận lợi hơn.

Các nhà thầu tập trung máy móc, nhân lực thi công nền đường Mai Hòa, đẩy nhanh tiến độ dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường.

Trên những đoạn tuyến còn lại, các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc, tập trung hoàn thiện từng hạng mục nền đường; nhiều đoạn đã hoàn thành đắp nền đạt K95, K98, tạo tiền đề cho các bước thi công tiếp theo. Với tiến độ được đẩy nhanh, tuyến đường Mai Hòa đang từng ngày thành hình, đáp ứng mong mỏi của cử tri, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, phục vụ đời sống dân sinh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Ông Lê Xuân Mạnh, Giám đốc Công ty TNHH Thành Minh, nhà thầu thi công cho biết: Trong quá trình triển khai thi công, đơn vị luôn nhận được sự quan tâm, phối hợp của chính quyền địa phương, đặc biệt trong việc tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi để công trình được triển khai theo kế hoạch. Đến nay, khối lượng thi công phần cống đạt hơn 40%, phần nền đường đạt hơn 30%. Đơn vị đang tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng công trình theo yêu cầu.

Việc cải tạo, nâng cấp đường Mai Hòa thể hiện sự quan tâm của chính quyền địa phương đối với những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của người dân. Khi hoàn thành, công trình không chỉ góp phần nâng cao chất lượng hạ tầng giao thông, mà còn tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện diện mạo đô thị và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân phường Đông Mai.