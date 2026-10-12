Tăng tốc thi công cầu Sông Chanh

Là một trong những trục giao thông chính nối các phường trong khu vực đảo Hà Nam với phường Quảng Yên, cầu Sông Chanh đang được chủ đầu tư và các đơn vị nhà thầu tăng tốc thi công đẩy nhanh tiến độ hoàn thành.

Dự án cầu Sông Chanh đang được đẩy nhanh tiến độ thi công.

Cầu Sông Chanh mới được đầu tư xây dựng tại vị trí cầu cũ để nối 2 phường Quảng Yên và Phong Cốc. Dự án được thiết kế tiêu chuẩn 6 làn xe cơ giới với tổng mức đầu tư gần 800 tỷ đồng. Trong đó, phần cầu dài 488m, bao gồm 2 đơn nguyên rộng từ 13,75 đến 19m; cầu gồm 10 nhịp với nhịp vòm chính dài gần 100m, khổ thông thuyền sông cấp II. Phần đường dẫn 2 đầu cầu tổng chiều dài gần 400m.

Để đảm bảo tiến độ thi công bù thời gian điều kiện thời tiết mưa nhiều trong những tháng vừa qua, tại dự án cầu Sông Chanh, các đơn vị nhà thầu đã bổ sung thêm một bộ dây chuyền bệ đúc dầm so với hồ sơ dự thầu ban đầu và một mũi thi công tháo dỡ cầu Sông Chanh cũ. Đồng thời, tăng nhân lực thi công khoan thí nghiệm để đẩy nhanh việc hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh phương án thiết kế, thi công phù hợp với điều kiện địa chất phức tạp tại Sông Chanh.

Anh Tô Viết Thường, Giám đốc ban điều hành, Công ty CP Tập đoàn Đạt Phương, đơn vị nhà thầu thi công phía đảo Hà Nam, cho biết: Việc tháo dỡ những cây cầu đúc hẫng như cầu Sông Chanh là lần đầu tiên trong cả nước. Do vậy, để đảm bảo an toàn và quy trình kỹ thuật việc cắt bỏ thân cầu cũ phải thực hiện từng bước và theo thời gian cấp phép. Hiện việc khó nhất là cắt nhịp cầu chính đã hoàn thành sẽ là điều kiện quan trọng để đơn vị tổ chức các mũi khoan cọc nhồi.

Bổ sung thêm 1 bệ đúc dầm để đẩy nhanh tiến độ thi công cầu Sông Chanh.

Chính thức triển khai thi công từ tháng 4/2026, đến nay công tác phá dỡ hoàn thành 13/13 nhịp của mặt cầu cũ và 4/12 trụ cầu. Song song với đó, việc thi công cầu Sông Chanh mới đã hoàn thành 2 mố cầu và kè chắn đường dẫn hai bên đầu cầu và khoan được 74/138 cọc khoan nhồi...

Hưởng ứng phong trào thi đua “90 ngày đêm tăng tốc, bứt phá, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026” của thành phố, chủ đầu tư và các đơn vị nhà thầu tại đây đã điều chỉnh phương án tổ chức thi công. Trong đó, tháo dỡ cầu cũ đến đâu thi công ngay đến đó; phấn đấu vượt tiến độ khối lượng và giải ngân nguồn vốn đầu tư công bố trí trong năm 2026.

Nhịp chính cầu cũ đã hoàn thành việc tháo dỡ để thi công khoan cọc nhồi cầu mới

Anh Vũ Đình Đông, Phó phòng Dự án dân dụng và công nghiệp, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu vực II, cho biết: Chủ đầu tư cùng các nhà thầu đã xây dựng kế hoạch đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành dự án trong tháng 11/2027 về đích trước hơn 1 tháng so với kế hoạch. Để đảm bảo tiến độ này, cán bộ giám sát được bổ sung hỗ trợ, xử lý các khó khăn ngay trên công trường. Đối với các nhà thầu, đơn vị yêu cầu hoàn thành 100% việc tháo dỡ cầu cũ trong tháng 11. Các mũi thi công cọc khoan nhồi thực hiện làm tăng ca tối, bổ sung thêm nhân lực thi công hạng mục thân trụ, hoàn thành đến đâu tổ chức lao lắp dầm ngay để giải phóng bãi đúc dầm.

Cầu Sông Chanh là trục giao thông chính nối các phường khu vực đảo Hà Nam với phường Quảng Yên.

Là một trong những trục giao thông chính nối các phường trong khu vực đảo Hà Nam với phường Quảng Yên, dự án được hoàn thành và đưa vào sử dụng sớm không chỉ tăng cường kết nối giao thông mà còn là công trình điểm nhấn kiến trúc cảnh quan khu vực trung tâm Khu kinh tế ven biển Quảng Yên.