Đêm "không ngủ" ở chợ cá đầu mối bên vịnh Hạ Long

Nằm sát mép nước, khu chợ cá đầu mối nằm tại phường Cao Xanh bắt đầu nhộn nhịp từ nửa đêm khi các tàu đánh bắt luân phiên cập bờ bốc dỡ hải sản. Tại đây, tôm, cá được duy trì sục khí tươi sống, phân loại tại chỗ và mua bán nhanh chóng ngay trên cầu cảng. Đến khoảng 4-5h sáng, toàn bộ lượng hải sản được bốc xếp lên xe máy, xe tải chuyên dụng để kịp phân phối tới các chợ dân sinh trong ngày.

Trước đây, chợ cá sớm Hạ Long nằm sau chợ Hạ Long 1, sau đó được quy hoạch chuyển về khu vực cảng cá phường Cao Xanh. Chợ hoạt động ngược giờ với thành phố: bắt đầu nhóm họp từ khoảng 1h sáng, đóng vai trò là chợ hải sản lớn nhất thành phố Quảng Ninh.

Khoảng 1h đến 2h sáng, tàu cá lần lượt cập cầu cảng. Đây là thời điểm nhộn nhịp nhất khi các mẻ lưới vừa kéo lên bắt đầu được chuyển lên bến.

Phần lớn hải sản sống được bốc trực tiếp lên thùng xe tải chuyên dụng có lắp sẵn hệ thống bình oxy, sẵn sàng vận chuyển đường dài về các địa phương như: Hải Phòng, Hải Dương hay Hà Nội.

Hải sản đưa lên bờ được chia ngay vào các chậu lớn theo từng chủng loại và kích cỡ...

... để phục vụ các đơn đặt hàng sỉ, lẻ khác nhau.

Đặc thù của chợ cá Hạ Long là số lượng cá tươi sống rất lớn. Hệ thống vòi sục khí hoạt động hết công suất để giữ cho cá tươi sống suốt phiên chợ đêm.

Bên cạnh cá bơi trong chậu sục khí, các loại cá kéo lưới theo mẻ như cá nục, cá bạc má được rải đá lạnh bảo quản trong từng khay nhựa chuyên dụng.

Suốt nhiều giờ trong đêm, các tiểu thương liên tục làm việc bên những chậu cá, tự tay dùng rổ lựa chọn từng con đạt kích cỡ theo yêu cầu của khách hàng.

Càng về sáng, chợ đón thêm nhiều người dân địa phương và khách đi chợ sớm đến tận bến chọn mua hải sản tươi với mức giá gốc ngay khi thuyền vừa dỡ hàng.

Khoảng 3h đến 4h sáng là khung giờ cao điểm nhất tại chợ, khi toàn bộ hoạt động mua bán, cân và vận chuyển diễn ra tấp nập.

Phút chợp mắt hiếm hoi của hai tiểu thương sau nhiều giờ đồng hồ làm việc.

Gần 5h sáng, những chuyến xe bắt đầu nổ máy rời cảng, kịp mang hải sản tươi sống về các chợ dân sinh và quán ăn trước khi thành phố bước vào ngày mới.