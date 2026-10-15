Công bố tác phẩm với chủ đề “90 năm - Bản lĩnh và tỏa sáng”

Trong không khí thi đua sôi nổi hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than 12/11 (1936-2026) và chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, chiều 15/10, tại Công ty CP Than Hà Lầm - Vinacomin, Liên hiệp các Hội VHNT Quảng Ninh tổ chức chương trình công bố tác phẩm với chủ đề “90 năm - Bản lĩnh và tỏa sáng”.

Lãnh đạo Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam và Công ty CP Than Hà Lầm tặng hoa chúc mừng chương trình.

Chương trình mang đến những giai điệu hào hùng, sâu lắng nhằm tôn vinh ý chí kiên cường, bản lĩnh vượt khó của người thợ mỏ; đồng thời bày tỏ tình cảm tri ân sâu sắc, gửi lời chúc mừng tới toàn thể nữ cán bộ, công nhân viên ngành Than nhân dịp 20/10 .

Tại chương trình, các nghệ sĩ, diễn viên đã công bố và biểu diễn 9 tác phẩm âm nhạc đặc sắc ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước và người thợ mỏ do các hội viên Liên hiệp Các hội VHNT sáng tác và biểu diễn.

Một tiết mục trong chương trình.

Bên cạnh các tiết mục văn nghệ, chương trình còn kết hợp giao lưu văn nghệ , tạo sân chơi văn hóa lành mạnh, thắt chặt tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa văn nghệ sĩ với công nhân Vùng mỏ trên bước đường thi đua lao động sản xuất.