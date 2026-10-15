Đỉnh Mont Blanc cao thêm gần 2 mét so với năm 2023

Đỉnh Mont Blanc, ngọn núi cao nhất Tây Âu, được xác định có độ cao 4.807,47 mét, tăng gần 1,9 mét so với kết quả đo năm 2023. Tuy nhiên, số liệu do các chuyên gia đo đạc Pháp công bố ngày 14/10 cũng cho thấy đỉnh núi đã thấp đi khoảng 1,3 mét so với năm ngoái, phản ánh những biến động của lớp băng tuyết bao phủ.

Đỉnh Mont Blanc trong ánh sáng sớm mai, nhìn từ Poleymieux-au-Mont-d'Or, Pháp, ngày 13/10/2026.

Theo Hiệp hội các chuyên gia đo đạc vùng Haute-Savoie (Pháp), sự thay đổi độ cao của Mont Blanc chủ yếu bắt nguồn từ biến động của lớp tuyết và băng phủ trên nền đá của đỉnh núi. Lượng tuyết rơi, sức gió và nhiệt độ là những yếu tố góp phần làm thay đổi hình dạng và độ cao của đỉnh núi theo từng thời kỳ.

Để xác định độ cao mới, nhóm gồm các chuyên gia đo đạc, hướng dẫn viên leo núi và nhà khoa học đã lên tới đỉnh Mont Blanc vào lúc bình minh ngày 17/9 và dành hơn hai giờ tiến hành đo đạc. Ngoài trang thiết bị leo núi, đoàn còn phải mang theo gần 30 kg dụng cụ chuyên dụng.

Trong quá trình khảo sát, nhóm sử dụng thiết bị định vị vệ tinh để xác định chính xác vị trí đỉnh núi. Một thiết bị bay không người lái cũng được triển khai, ghi lại hơn 1.300 hình ảnh nhằm xây dựng mô hình ba chiều của lớp tuyết phủ. Bên cạnh đó, radar xuyên đất được sử dụng để khảo sát lớp băng và nền đá bên dưới.

Hiệp hội các chuyên gia đo đạc Haute-Savoie đã tổ chức những đợt khảo sát định kỳ từ năm 2001, qua đó xây dựng chuỗi dữ liệu phục vụ nghiên cứu khoa học về sự thay đổi của đỉnh Mont Blanc. Kết quả mới nhất khá gần với độ cao được hai anh em họ Joseph và Henri Vallot xác định vào những năm 1890 bằng phương pháp đo đạc và tam giác đạc.

Các nghiên cứu của giới chuyên gia về sông băng tại Grenoble (Pháp) cho thấy đỉnh Mont Blanc nằm ở độ cao lớn và có nhiệt độ thấp đến mức lớp băng tại đây hiếm khi tan chảy. Vì vậy, biến đổi khí hậu đến nay hầu như chưa tác động đến lớp băng trên đỉnh núi, với độ dày chỉ thay đổi vài mét trong suốt thế kỷ XX.