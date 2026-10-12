Báo chí Quảng Ninh: Đồng hành cùng sự nghiệp đổi mới và phát triển Vùng mỏ

Từ khi đất nước bước vào thời kỳ đổi mới đến nay, báo chí Quảng Ninh luôn giữ vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, cổ vũ Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Quảng Ninh thực hiện thắng lợi các mục tiêu đổi mới và phát triển. Đồng hành cùng những bước chuyển mình mạnh mẽ của Quảng Ninh, báo chí không ngừng nâng cao chất lượng, khẳng định vị thế, phát huy vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân; lan tỏa khát vọng vươn lên, góp phần kiến tạo một Quảng Ninh phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới.

Bước vào công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo từ năm 1986, báo chí Quảng Ninh cũng chuyển mình mạnh mẽ. Từ những khu mỏ, bến cảng, miền núi, hải đảo... tiếng nói của báo chí không chỉ truyền tải chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước mà còn hòa vào hơi thở cuộc sống, phản ánh sinh động những đổi thay đang diễn ra từng ngày trên Vùng mỏ. Mỗi tin, bài, mỗi phóng sự là một lát cắt chân thực, ghi dấu những bước chuyển mình của quê hương; khơi dậy niềm tin, cổ vũ ý chí vươn lên và đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Quảng Ninh trên hành trình đổi mới.

Phóng viên nhiếp ảnh Công Chác và Đỗ Khánh trong hầm lò mỏ Thống Nhất. Ảnh tư liệu

Trên hành trình ấy, báo chí không chỉ là người đưa tin mà còn là nhân chứng của thời cuộc. Từ những trang báo in còn vương mùi mực đến những bản tin phát thanh, truyền hình, nhịp sống lao động, sản xuất của Vùng mỏ được phản ánh chân thực, sinh động. Những cánh cửa của cơ chế mới dần mở ra, tạo điều kiện để các ngành kinh tế được “cởi trói”, “bung sức”, khơi dậy sức sản xuất. Báo chí bám sát từng chuyển động ấy, kịp thời phản ánh thực tiễn, phân tích những vấn đề đặt ra.

Giữa dòng chảy ấy, sản xuất than vẫn luôn là mạch nguồn kinh tế chủ lực của Quảng Ninh. Song hành với định hướng phát triển ngành Than, Quảng Ninh cũng từng bước thúc đẩy công nghiệp, nông nghiệp, ngư nghiệp và tiểu thủ công nghiệp phát triển, tạo nên diện mạo kinh tế ngày càng khởi sắc. Bám sát nhịp sống ấy, báo chí Quảng Ninh liên tục có các tuyến bài, phóng sự phản ánh những đổi thay của nền kinh tế địa phương, đồng thời phân tích, hiến kế cho quá trình phát triển.

Nhà báo Nghiêm Thanh (ngoài cùng, bên trái), phóng viên thường trú Báo Nhân Dân, cùng các đồng nghiệp chuẩn bị tác nghiệp ở mỏ hầm lò Tân Lập (tháng 4/1986).

Đối với Đài phát thanh, truyền hình Quảng Ninh khi ấy, không khí sản xuất của các mỏ luôn hiện diện trong các bản tin thời sự. Đến tháng 5/2001, chuyên đề “Công nghiệp mỏ” chính thức ra đời, mở ra một không gian thông tin chuyên sâu về ngành kinh tế trụ cột của tỉnh. Đằng sau mỗi số phát sóng là biết bao ngày tháng lăn lộn của những người làm truyền hình trong điều kiện tác nghiệp vô cùng gian khó.

Không chỉ phản ánh dòng chảy của đời sống, báo chí Quảng Ninh trong thời kỳ đổi mới còn khẳng định vai trò là diễn đàn tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, góp tiếng nói trách nhiệm trong giám sát, phản biện xã hội. Trên những trang báo, nhiều vấn đề lớn trong phát triển được đặt ra một cách thẳng thắn, khách quan và mang tính xây dựng. Từ câu chuyện chuyển vị trí xây dựng Nhà sàng Úc, Cảng nổi Trà Báu trên vịnh Hạ Long, đến những trăn trở về việc giãn việc, giãn thợ trong ngành Than, thực trạng ngành cơ khí mỏ hay công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp than... Những tác phẩm ấy không chỉ phản ánh thực tiễn mà còn góp phần thúc đẩy các cơ quan chức năng nhìn nhận, điều chỉnh và hoàn thiện chính sách trong quá trình đổi mới.

Những bài báo góp tiếng nói giám sát, phản biện trên báo Quảng Ninh những năm tỉnh và cả nước bước vào công cuộc đổi mới.

Trên hành trình đổi mới của quê hương, báo chí Quảng Ninh còn “thắp lên” tinh thần thi đua lao động, sản xuất bằng việc bền bỉ tìm kiếm những nhân tố mới, lan tỏa những cách làm hay. Từ những năm cuối thế kỷ XX, trên các trang báo và sóng phát thanh, truyền hình ngày càng xuất hiện nhiều hơn hình ảnh những con người dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn tìm hướng đi mới để làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Đó là mô hình nuôi nhím ở Tân Dân (Hoành Bồ), những vườn thanh long ruột đỏ trĩu quả, các trang trại nuôi lợn rừng, bò sữa hay câu lạc bộ những thợ mỏ thu nhập cao...

Giai đoạn 2010-2018, khi Quảng Ninh bước vào thời kỳ phát triển mạnh mẽ với hàng loạt quyết sách mang tính đột phá, báo chí địa phương tiếp tục bám sát từng nhịp chuyển động. Đội ngũ những người làm báo Quảng Ninh không ngừng đổi mới tư duy, tìm tòi đề tài mới, tạo nên những tác phẩm giàu sức thuyết phục. Những tuyến bài, phóng sự về đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; chương trình xóa nhà tạm cho người nghèo; Đề án 25 “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế”; đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược; chương trình xây dựng nông thôn mới; cải cách hành chính hay mô hình hợp tác công - tư;... đã góp phần khắc họa rõ nét hình ảnh một Quảng Ninh năng động, khẳng định vị thế như một điểm sáng trong công cuộc đổi mới và phát triển của cả nước.

Phóng viên Đài PTTH Quảng Ninh tác nghiệp trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Để báo chí tiếp tục bắt nhịp sự phát triển mạnh mẽ, năm 2019, Quảng Ninh đã tạo nên một dấu mốc đặc biệt khi tiên phong thực hiện mô hình hợp nhất các cơ quan báo chí, truyền thông, thành lập Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh. Không chỉ là sự thay đổi về mô hình tổ chức, đây còn là bước chuyển mạnh mẽ trong tư duy lãnh đạo đổi mới, sáng tạo; tiên phong trong ứng dụng công nghệ số, tích hợp nền tảng dữ liệu nhằm nâng cao hiệu quả truyền thông.

Trụ sở Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh. Ảnh: Đỗ Phương

Từ nền tảng của mô hình hợp nhất, Trung tâm Truyền thông - nay là Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh (QMG) đã có sức mạnh tổng hợp trong bối cảnh truyền thông số. QMG đã không ngừng đổi mới hình thức, nội dung, ứng dụng công nghệ làm báo hiện đại để đưa thông tin đến với công chúng một cách nhanh chóng, chính xác và đa dạng.

Đã có hàng chục nghìn tác phẩm được xuất bản, đăng tải, phát sóng trên đầy đủ các hạ tầng đa phương tiện từ phát thanh, truyền hình, báo in, báo điện tử đến các nền tảng mạng xã hội. Nội dung thông tin bao trùm mọi mặt của đời sống, từ những thành tựu đạt được trong công tác xây dựng Đảng đến những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Thực hiện các chủ trương lớn của Đảng trong sắp xếp tinh gọn tổ chức, bộ máy, đơn vị hành chính, Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh đã liên tục thực hiện các đợt truyền thông trọng điểm, chuyên sâu, như: “Quảng Ninh cất cánh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, “Sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy”... Các chiến dịch truyền thông đã tạo nên dòng thông tin chính thống, có chiều sâu, góp phần củng cố sự đồng thuận xã hội và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền trong giai đoạn mới.

Có thể nói, báo chí đã làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân trên địa bàn, phản ánh kịp thời các chủ trương, chính sách đổi mới, cổ vũ những mô hình hay, cách làm sáng tạo, góp phần tạo đồng thuận xã hội.

Loạt bài E-Magazine trên báo Quảng Ninh điện tử trong chiến dịch truyền thông về “Tinh gọn tổ chức bộ máy”.

Trong dòng chảy hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, báo chí Quảng Ninh đã trở thành cầu nối quan trọng đưa hình ảnh Vùng mỏ ra thế giới. Từng trang báo, từng khuôn hình, mỗi dòng tin không chỉ truyền tải thông tin, mà còn kể những câu chuyện về một Quảng Ninh năng động, giàu tiềm năng, sở hữu những lợi thế khác biệt. Hàng loạt các chuyên mục được mở trên các hạ tầng của QMG như: “Quảng Ninh cất cánh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, “Tinh gọn tổ chức bộ máy”, “Đưa Yên Tử trở thành Di sản thế giới”, “30 năm Vịnh Hạ Long được UNESCO vinh danh Di sản thiên nhiên thế giới”, “Đánh thức tiềm năng du lịch vùng vịnh Bái Tử Long”, “Phát triển kinh tế di sản Quảng Ninh”... Bằng ngôn ngữ báo chí hiện đại và cách thể hiện đa phương tiện, hình ảnh thiên nhiên, văn hóa, con người cùng những thành tựu phát triển của Quảng Ninh được lan tỏa ngày càng mạnh mẽ, góp phần nâng cao vị thế và sức hấp dẫn của Quảng Ninh.

Cùng với đó, báo chí đã góp phần khắc họa sinh động hình ảnh một Quảng Ninh năng động, sáng tạo, luôn tiên phong đổi mới trong tư duy và hành động. Những chủ trương đột phá về thu hút đầu tư, các công trình hạ tầng chiến lược hay những thành tựu nổi bật trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư được phản ánh kịp thời, khách quan và toàn diện, tạo nên bức tranh rõ nét về hành trình bứt phá của vùng đất địa đầu Tổ quốc.

Báo chí còn góp phần lan tỏa hình ảnh Quảng Ninh là điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Những thông tin chính xác, cập nhật về môi trường đầu tư thông thoáng, các cơ chế, chính sách ưu đãi tại Quảng Ninh đã góp phần củng cố niềm tin, nâng cao sức hút của địa phương trên bản đồ đầu tư.

Bằng việc tôn vinh những giá trị tốt đẹp, những thành tựu nổi bật, báo chí đã tạo ra một luồng sinh khí mới, khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo, truyền cảm hứng, củng cố niềm tin của nhân dân.

Cùng với đó, báo chí Quảng Ninh đã làm tốt vai trò là diễn đàn quan trọng để nhân dân tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực...

Chủ tịch Hội Nhà báo Quảng Ninh, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh Nguyễn Thế Lãm cho biết: Quảng Ninh đã trở thành thành phố trong năm 2026 - một dấu mốc phát triển mới. Điều đó đặt ra yêu cầu đối với đội ngũ người làm báo phải tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn và năng lực làm báo hiện đại, đáp ứng xu thế phát triển trong giai đoạn mới.

Ekip Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh chuẩn bị cho điểm cầu truyền hình trực tiếp kết nối với chương trình cầu truyền hình toàn quốc về bầu cử do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện.

Đồng hành với chặng đường phát triển của thành phố là hành trình đổi mới bền bỉ của báo chí Quảng Ninh. Hành trình ấy vẫn đang được tiếp nối bằng bản lĩnh, trách nhiệm, tinh thần đổi mới và khát vọng cống hiến của những người làm báo, để mỗi tác phẩm không chỉ phản ánh hiện thực, mà còn góp phần viết tiếp câu chuyện phát triển của Quảng Ninh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Khánh Đan

Trình bày: Hùng Sơn