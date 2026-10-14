Đổi mới tư duy, đưa báo chí đến gần nhân dân

Trong nhiệm kỳ 2019-2026, cùng với nhiều hoạt động nổi bật của Hội Nhà báo Quảng Ninh, việc không ngừng đổi mới Hội Báo Xuân đã trở thành một dấu ấn. Từ năm 2024, Quảng Ninh trở thành địa phương duy nhất trong cả nước tổ chức Hội Báo Xuân đồng loạt tại tất cả các địa phương, đưa báo chí chính thống, văn hóa đọc và những giá trị nhân văn đến gần hơn với nhân dân. Không chỉ là sự đổi mới trong cách tổ chức, đó còn là minh chứng cho tư duy lấy người dân làm trung tâm trong mọi hoạt động của Hội.

Trong nhiều năm, thực hiện sự chỉ đạo của Hội Nhà báo Việt Nam và Thành ủy, UBND thành phố, Hội Nhà báo Quảng Ninh đều đặn tổ chức Hội Báo Xuân vào mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Hội Sách, Báo Xuân được tổ chức tại Thư viện Quảng Ninh, trưng bày hàng nghìn ấn phẩm báo chí, tạp chí Xuân của Trung ương, Quảng Ninh và các địa phương trong cả nước, trở thành điểm hẹn văn hóa quen thuộc của những người làm báo, bạn đọc và du khách mỗi dịp đầu năm mới.

Cùng với đó, hằng năm, Hội Nhà báo Quảng Ninh phối hợp với một địa phương trên địa bàn tổ chức Hội Báo Xuân gắn với các hoạt động triển lãm, giao lưu, trao quà Tết và an sinh xã hội, góp phần lan tỏa văn hóa đọc, đưa báo chí chính thống đến gần hơn với nhân dân.

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Khung check-in tích hợp mã QR kết nối tới các ấn phẩm báo Xuân của Quảng Ninh và các cơ quan báo chí, địa phương trên cả nước được triển khai tại 54 xã, phường, đặc khu cùng nhiều cơ quan, đơn vị của Quảng Ninh.

Phát huy những kết quả đã đạt được, từ năm 2024, Hội Nhà báo Quảng Ninh triển khai mô hình tổ chức Hội Báo Xuân theo hướng đồng bộ, rộng khắp. Bên cạnh Hội Sách, Báo Xuân cấp tỉnh tại Thư viện Quảng Ninh và các điểm tổ chức trực tiếp ở một số địa phương, Hội Nhà báo Quảng Ninh còn gửi các ấn phẩm báo Xuân, sản phẩm báo chí, mã QR truy cập báo điện tử của Quảng Ninh và báo Xuân của các cơ quan báo chí trong cả nước, khung check-in, hastag đến tất cả xã, phường, đặc khu, tạo điều kiện để mỗi địa phương xây dựng không gian Hội Báo Xuân phục vụ nhân dân.

Từ đó, Quảng Ninh trở thành địa phương đầu tiên và đến nay vẫn là duy nhất trong cả nước triển khai Hội Báo Xuân đồng loạt tại tất cả các xã, phường, đặc khu trên địa bàn.

Đây là ý tưởng được khởi xướng bởi đồng chí Đỗ Ngọc Hà, Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh (nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Quảng Ninh).

Chia sẻ về ý tưởng này, đồng chí Đỗ Ngọc Hà cho biết: “Nhiều năm tham gia tổ chức Hội Báo Xuân, chúng tôi luôn trăn trở vì không phải ai cũng có điều kiện đến Thư viện Quảng Ninh để thưởng lãm Hội báo xuân. Trong khi đó, người dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo cũng rất mong muốn được tiếp cận những ấn phẩm báo chí đặc sắc mỗi dịp Tết đến Xuân về. Từ suy nghĩ “không để người dân phải đi tìm Hội Báo Xuân mà để Hội Báo Xuân đến với người dân”, chúng tôi mạnh dạn đề xuất mô hình triển khai đồng loạt tại tất cả các địa phương. Ý tưởng ấy đã nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng rất tích cực của các địa phương và hội viên hội nhà báo”.

Không chỉ là sự thay đổi về quy mô, mô hình này còn mở ra một cách tiếp cận hoàn toàn mới. Người dân ở Bình Liêu, Cô Tô, Hải Hà, Ba Chẽ, Đầm Hà, Đông Triều... đều được thưởng thức những ấn phẩm báo xuân đặc sắc. Hội Báo Xuân thực sự vượt ra khỏi khuôn khổ một cuộc trưng bày, trở thành cầu nối đưa báo chí chính thống đến gần hơn với nhân dân.

Nếu năm 2024 đánh dấu bước ngoặt về quy mô, thì Hội Báo Xuân các năm 2025, 2026 tiếp tục gây ấn tượng bằng hàng loạt đổi mới về nội dung và hình thức.

Bên cạnh hàng trăm ấn phẩm báo chí, người dân còn được trải nghiệm Thư viện báo xuân trực tuyến, tra cứu báo Xuân bằng điện thoại, máy tính bảng; tham gia không gian thư pháp, chụp ảnh check-in với các khung hình xuân được gửi đồng loạt tới 54 xã, phường, đặc khu của Quảng Ninh.

Hội Sách, Báo Xuân Bính Ngọ 2026 thu hút đông đảo hội viên, nhân dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Năm 2026, Hội Sách, Báo Xuân tiếp tục được nâng tầm với việc ứng dụng công nghệ 3D Mapping, Holographic, màn hình tương tác, kho báo xuân số..., biến không gian trưng bày thành một trải nghiệm đa giác quan hấp dẫn. Các trò chơi tương tác, game show về kiến thức báo chí, lịch sử, văn hóa Quảng Ninh đã thu hút đông đảo học sinh, sinh viên và du khách tham gia, góp phần làm mới cách tiếp cận báo chí trong thời đại chuyển đổi số. Nhiều du khách sau khi tham quan đều bày tỏ sự bất ngờ trước cách tổ chức sáng tạo.

Anh Nguyễn Văn Thành, du khách đến từ Hải Phòng, chia sẻ: “Tôi từng tham quan Hội Báo Xuân ở nhiều địa phương nhưng khá ấn tượng với Quảng Ninh. Không gian rất mở, hiện đại, có nhiều hoạt động trải nghiệm chứ không đơn thuần chỉ là xem báo. Việc ứng dụng công nghệ số giúp người trẻ dễ tiếp cận hơn rất nhiều”.

Một nét riêng làm nên thương hiệu Hội Báo Xuân Quảng Ninh chính là các hoạt động an sinh xã hội luôn được duy trì xuyên suốt. Ở mỗi điểm tổ chức, Hội Nhà báo Quảng Ninh đều phối hợp cùng các địa phương trao quà Tết, học bổng, máy tính, đồ dùng học tập và nhiều phần quà thiết thực dành cho hộ khó khăn, học sinh vượt khó. Riêng tại Hội Báo Xuân Giáp Thìn năm 2024 ở huyện Đầm Hà, Hội Nhà báo Quảng Ninh đã trao tặng máy vi tính cho Thư viện huyện, học bổng cho học sinh và hàng nghìn đôi tất cho trẻ em mầm non. Những hoạt động an sinh ý nghĩa ấy tiếp tục được duy trì trong các mùa Hội Báo Xuân tiếp theo.

Năm 2025, Hội Nhà báo Quảng Ninh phối hợp với các nhà hảo tâm trao 60 suất quà Tết và máy vi tính cho các tổ chức, cá nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Đầm Hà và Đông Triều. Đến năm 2026, Hội vận động các cơ quan báo chí, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm trao 30 suất quà Tết (mỗi suất trị giá 1,5 triệu đồng, gồm gạo, bánh kẹo và lịch treo tường) cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời trao tặng 15 xe đạp cho 15 học sinh nghèo vượt khó.

Qua từng năm, hành trình nhân ái ấy luôn có sự đồng hành của nhiều tổ chức, doanh nghiệp, các nhóm thiện nguyện và những tấm lòng hảo tâm, góp phần để Hội Báo Xuân không chỉ lan tỏa văn hóa đọc mà còn lan tỏa nghĩa tình trong mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Hội Báo Xuân không chỉ lan tỏa văn hóa đọc mà còn kết nối những tấm lòng nhân ái thông qua nhiều hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa.

Đồng hành nhiều năm cùng Hội Nhà báo Quảng Ninh, chị Bùi Thị Hồng, Trưởng nhóm thiện nguyện Quảng Ninh thân yêu, chia sẻ: “Điều khiến chúng tôi luôn sẵn sàng đồng hành không chỉ là những phần quà được trao, mà còn bởi cách Hội Nhà báo Quảng Ninh gắn hoạt động thiện nguyện với một không gian văn hóa rất đẹp. Người dân đến xem báo, đọc báo, rồi nhận được sự sẻ chia ngay trong những ngày đầu xuân. Đó là món quà tinh thần rất ý nghĩa”.

Cầm trên tay phần quà Tết tại Hội Báo Xuân gắn với phiên chợ vùng cao, bà Lý Tài Sáy (xã Quảng Tân), bà Đào Thị Năm (thôn Tây), hộ có hoàn cảnh khó khăn, xúc động nói: “Tết đến được nhận quà, được xem báo xuân, được mọi người hỏi thăm, động viên khiến tôi rất ấm lòng. Chúng tôi cảm nhận rõ sự quan tâm của các cấp, các ngành và của những người làm báo”.

Điều đáng quý nhất mà Hội Báo Xuân Quảng Ninh tạo dựng được không chỉ nằm ở số lượng ấn phẩm hay số điểm tổ chức, mà ở việc hình thành một không gian văn hóa báo chí gần gũi với nhân dân; nơi người dân được đọc báo, trải nghiệm công nghệ, giao lưu, sẻ chia và cảm nhận rõ hơn vai trò đồng hành của báo chí với cộng đồng. Mỗi nhiệm kỳ đều có những dấu ấn riêng. Với Hội Nhà báo Quảng Ninh, việc xây dựng mô hình Hội Báo Xuân đồng loạt tại tất cả các địa phương, gắn với chuyển đổi số, tăng cường trải nghiệm và các hoạt động an sinh xã hội đã trở thành một trong những dấu ấn đáng nhớ của nhiệm kỳ 2019-2026.

Không chỉ làm mới một hoạt động truyền thống, mô hình ấy còn thể hiện tinh thần đổi mới, sáng tạo, hướng về cơ sở và lấy nhân dân làm trung tâm trong các hoạt động của Hội. Bước vào nhiệm kỳ 2026-2031, những kinh nghiệm từ Hội Báo Xuân sẽ tiếp tục là nền tảng để Hội Nhà báo Quảng Ninh đổi mới phương thức hoạt động, lan tỏa văn hóa đọc, đưa báo chí chính thống đến gần công chúng và góp phần xây dựng nền báo chí Quảng Ninh ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại và nhân văn.

Thực hiện: Đỗ Lan Hương - Nguyễn Thu Hiền (Hội Nhà báo Quảng Ninh)

Trình bày: Hải Ninh