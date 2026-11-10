Đức có thể lần đầu tiên có nữ Tổng thống

Đức có khả năng lần đầu tiên có nữ Tổng thống sau khi các đảng trong liên minh cầm quyền thống nhất ủng hộ bà Ilse Aigner, chính trị gia thuộc Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo (CSU), làm ứng cử viên kế nhiệm Tổng thống Frank-Walter Steinmeier vào năm 2027.

Bà Ilse Aigner-ứng cử viên kế nhiệm Tổng thống Frank-Walter Steinmeier vào năm 2027. Ảnh: AP.

Ngày 9/11, bà Aigner khẳng định mong muốn trở thành nhân tố đoàn kết đất nước trong bối cảnh xã hội Đức ngày càng phân cực đồng thời đại diện cho một lực lượng chính trị trung dung vững mạnh. Bà cho rằng sự ủng hộ của các lực lượng chính trị dành cho bà là “thông điệp quan trọng nhằm chống lại các lực lượng dân túy và cực đoan tại Đức.

Bà Aigner, 61 tuổi, hiện là Chủ tịch Nghị viện bang Bavaria. Sau khi nhận được sự ủng hộ chính thức của Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) của Thủ tướng Friedrich Merz và đảng Dân chủ Xã hội (SPD), bà được đánh giá có nhiều khả năng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống dự kiến diễn ra ngày 30/1/2027.

Bà Aigner từng giữ chức Bộ trưởng Nông nghiệp Đức giai đoạn 2008-2013 dưới thời Thủ tướng Angela Merkel, sau đó đảm nhiệm các cương vị Bộ trưởng Kinh tế và Bộ trưởng Giao thông bang Bavaria trước khi được bầu làm Chủ tịch Nghị viện bang này năm 2018. Bà xuất thân là kỹ sư điện và được đánh giá có quan điểm tương đối cởi mở.

“Theo quan điểm của tôi, việc một phụ nữ lần đầu đảm nhiệm cương vị Tổng thống Đức là điều cần thiết. Nền tảng nghề nghiệp của bà Aigner phản ánh đời sống của hàng triệu người lao động tại nước này”, Thủ tướng Merz nhận định.

Tổng thống Đức do Hội nghị Liên bang bầu ra. Cơ quan này gồm 630 nghị sĩ Quốc hội liên bang và số lượng đại biểu tương đương do nghị viện 16 bang cử. Các đảng trong liên minh cầm quyền hiện chiếm đa số tại hội nghị.

Theo quy định của Hiến pháp Đức, Tổng thống Frank-Walter Steinmeier không được tái tranh cử nhiệm kỳ thứ ba. Kể từ khi Cộng hòa Liên bang Đức thành lập năm 1949, cả 12 đời Tổng thống nước này đều là nam giới.

Mặc dù chủ yếu đảm nhiệm vai trò đại diện và mang tính nghi lễ, Tổng thống Đức vẫn có thể đóng vai trò quan trọng trong các cuộc khủng hoảng chính trị. Trong bối cảnh các lực lượng cực hữu gia tăng ảnh hưởng, bà Aigner khẳng định sẽ nỗ lực thu hẹp bất đồng, tăng cường đoàn kết xã hội và bảo vệ phẩm giá con người.