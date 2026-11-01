Châu Âu: Bạo lực giảm ở Pháp, bất ổn tiếp diễn tại Đức

Các cuộc biểu tình phản đối chi phí sinh hoạt tăng cao tại Pháp trong ngày 31/10 diễn ra ít bạo lực hơn so với những tuần trước, giúp chính quyền nước này tạm thời giảm bớt lo ngại. Tuy nhiên, cảnh sát vẫn chuẩn bị ứng phó với các cuộc biểu tình mới khi trường học mở cửa trở lại vào ngày 2/11. Trong khi đó, một số thành phố tại Đức và Bồ Đào Nha tiếp tục ghi nhận tình trạng bất ổn.

Biểu tình bắt đầu tại vùng ngoại ô phía Đông Nam Paris, sau đó lan rộng ra thủ đô và nhiều địa phương trên cả nước Pháp. (Ảnh tư liệu: AP)

Tại Paris, những người quá khích ném bom xăng về phía cảnh sát sau cuộc tuần hành, khiến 3 cảnh sát bị thương và một ô tô bốc cháy. Gần tháp Eiffel, các nhóm đeo mặt nạ ném pháo hoa về phía lực lượng chức năng, khiến nhiều du khách hoảng loạn bỏ chạy. Tuy nhiên, mức độ bạo lực đã giảm đáng kể so với ngày 17/10, khi một tòa thị chính bị phóng hỏa và hơn 2.000 cửa hàng bị cướp phá.

Tính đến tối 31/10, cảnh sát Pháp đã bắt giữ 779 người, thấp hơn nhiều so với 2.628 người hôm 17/10 và 1.314 người vào cuối tuần trước đó. Khoảng 70.000 cảnh sát được triển khai trên cả nước. Nhà chức trách dự báo căng thẳng có thể gia tăng khi các trường học mở cửa trở lại ngày 2/11, trong bối cảnh các nhóm sinh viên và công đoàn kêu gọi biểu tình trên toàn quốc vào ngày 3/11 và 5/11.

Tại Đức, hơn 100.000 người, phần lớn là thanh niên, đã tham gia biểu tình hòa bình ngày 31/10, yêu cầu chính phủ tăng đầu tư cho giáo dục, nhà ở và bảo vệ khí hậu. Tuy nhiên, tại một số thành phố như Frankfurt, Cologne và Berlin, biểu tình đã chuyển thành bạo lực. Riêng tại Frankfurt, những người quá khích tấn công cảnh sát và cướp phá cửa hàng, khiến một số người bị thương và 30 người bị tạm giữ.

Trong khi đó, tại thủ đô Lisbon của Bồ Đào Nha, cảnh sát chống bạo động giải tán những người biểu tình phản đối chi phí nhà ở tăng cao tại quảng trường Rossio vào sáng sớm 1/11. Một số người bị tạm giữ sau khi cảnh sát dỡ bỏ lều trại và yêu cầu đám đông rời đi.